Телеведущий Морган об уходе Роналду: «Если на работе тебя не уважают, зачем мириться с этим?»

Телеведущий Пирс Морган выступил в защиту форварда .

Нападающий ушел в подтрибунное помещение во время матча с (2:0) и покинул стадион. Всю игру португалец провел в запасе.

Один из пользователей Twitter сравнил этот эпизод с решением Моргана уйти из студии во время эфира Good Morning Britain в марте 2021 года.

«Если на рабочем месте к тебе относятся неуважительно, зачем с этим мириться?» – написал в ответ ведущий.

Футбольные эксперты разделились в оценке поступка Криштиану. Кто-то даже обвинил тен Хага в унижении португальца