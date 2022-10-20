Телеведущий Морган об уходе Роналду: «Если на работе тебя не уважают, зачем мириться с этим?»
Телеведущий Пирс Морган выступил в защиту форварда Криштиану Роналду.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» ушел в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул стадион. Всю игру португалец провел в запасе.
Один из пользователей Twitter сравнил этот эпизод с решением Моргана уйти из студии во время эфира Good Morning Britain в марте 2021 года.
«Если на рабочем месте к тебе относятся неуважительно, зачем с этим мириться?» – написал в ответ ведущий.
Футбольные эксперты разделились в оценке поступка Криштиану. Кто-то даже обвинил тен Хага в унижении португальца
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