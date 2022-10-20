Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Тоттенхэмом». Он даже не зашел в раздевалку «МЮ»

покинул стадион до окончания матча «Ман Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

Как сообщает The Athletic, форвард «Манчестер Юнайтед» не только демонстративно ушел в подтрибунку на 90-й минуте игры 12-го тура с (2:0), но и покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне. Эрик тен Хаг не выпустил его на поле, хотя у него было еще две замены. Во вчерашнем матче со скамейки запасных на поле появились только Скотт Мактомини, Энтони Эланга и Кристиан Эриксен.

Спустившись в подтрибунное помещение, Роналду даже не зашел в раздевалку . Поведение Криштиану не вызвало особых эмоций у игроков «МЮ» – все они вместе отпраздновали победу над «Тоттенхэмом».

В августе Роналду ушел со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» до свистка. Форвард был заменен в перерыве той игры. Его сфотографировали рядом со стадионом в момент, когда матч еще не закончился. Тогда тен Хаг раскритиковал португальца, сказав, что такое поведение «неприемлемо».

Роналду ушел со скамейки «МЮ» во время матча. Тен Хаг пообещал разобраться с ним