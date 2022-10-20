Канчельскис о «Спартаке»: «Не команда, а нытики, ноют и ноют. Как маленькие дети обижаются на все. То их душат, то бьют»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Владимир Федотов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис назвал «Спартак» командой нытиков.

«Абаскаль не согласен с решением КДК? Они когда-нибудь вообще будут довольны? Всегда недовольны! Всегда кто-то виноват и неправ. То их душат, то бьют… Что же они все время плачут? Нытики какие-то. Не команда, а нытики! Ноют и ноют, что за плаксы такие!

Как маленькие дети обижаются на все. Ну решили дать обоюдно: если бы наказали одного Абаскаля – другое дело. Но обоюдно же дали. Какие могут быть обиды? Что они выдумывают? В стоге сена иголку ищут...» – заявил бывший игрок сборной России.

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