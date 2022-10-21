Капризов набрал 1+2, забив победный гол и став 1-й звездой матча с «Ванкувером». У него 4+4 в 4 играх

Форвард «Миннесоты» набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата с «Ванкувером» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил победную шайбу в этой игре в овертайме.

Капризов продлил результативную серию (4+4) со старта сезона до 4 матчей.

Сегодня за 24:09 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (4:06 – в большинстве) – у нападающего 7 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».