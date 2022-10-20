«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м в таблице Запада. Команда Никитина набрала очки в 8-й игре кряду

«Локомотив» продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Команда тренера выиграла у московского «Динамо» (4:2) на выезде.

Таким образом, это пятая победа подряд для ярославского клуба, который, помимо победной серии, также набрал очки в восьмом матче кряду.

На этом отрезке ярославцы проиграли только «Адмиралу» по буллитам – 2:3.

На данный момент находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах.