«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м в таблице Запада. Команда Никитина набрала очки в 8-й игре кряду

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина выиграла у московского «Динамо» (4:2) на выезде.

Таким образом, это пятая победа подряд для ярославского клуба, который, помимо победной серии, также набрал очки в восьмом матче кряду.

На этом отрезке ярославцы проиграли только «Адмиралу» по буллитам – 2:3.

На данный момент «Локомотив» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 20 матчах.

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