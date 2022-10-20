Отстранение Роналду на 100% поддержано руководством «МЮ». Решение принято тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Боссы «Манчестер Юнайтед» заняли сторону Эрика тен Хага в ситуации с Криштиану Роналду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, решение отстранить форварда от команды и не включать в заявку на матч с «Челси» было принято нидерландцем и в полной мере одобрено руководством.

Вчера нападающий, проведший весь матч с «Тоттенхэмом» в запасе, ушел со скамейки запасных на 90-й минуте. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

Тен Хаг может одобрить продажу Роналду зимой, директор «МЮ» Арнольд поддержит его. Трудности могут возникнуть из-за высокой зарплаты игрока

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