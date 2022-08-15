Зенит – Торпедо 21.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 21 августа, в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе «Санкт-Петербург» встретятся в матче «Зенит» и «Торпедо» в рамках 6-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. «Торпедо» на старте РПЛ пока без побед, а «Зенит» неплохо начал сезон и идет без поражений, чья возьмет узнаем в ближайший уикэнд.

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Футбольный клуб «Зенит»

Команда Семака начала сезон в целом довольно неплохо и пока идет без единого поражения в Чемпионате России. При этом игру они показывают очень динамичную и быструю за счет быстрых флангов и очень техничных бразильцев в середине поля. Стоит отметить, что питерцы за сыгранных 5 матчей в РПЛ пропустили всего 2 гола, что является лучшим показателем сейчас в чемпионате, при этом по забитым мячам они всего третьи.

«Зенит» в таблице РПЛ сейчас идет на 2-ой строчке и имеет в своем активе 11 баллов после 5 сыгранных туров. Столько же очков и ближайшего преследователе питерцев «Ростова», но они ниже по показателю разницы забитых и пропущенных мячей. А вот от лидирующего «Спартака» отставание в 2 балла.

«Сине-бело-голубые» начали новый сезон РПЛ с обидной ничьи (1:1) в гостях с ФК «Химки», где не смогли удержать ничью и пропустили в концовке встречи.

Следом же дважды удалось добиться победы с разгромным счетом. Сначала была виктория над «Крылья Советов» (3:0) с хорошо проведенным первым таймом, где удалось забить трижды. А потом победа над «Локомотивом» (5:0), где удалось выдать потрясающий второй тайм и забить в нем все 5 голов, стоит отметить удачный выход на замену Ивана Сергеева, который оформил дубль в первые же 13 минут своего игрового времени.

В рамках 4-го тура питерцы разошлись миром с «Ахматом» (0:0), где схлопотали удаление вратаря еще в первом тайме.

А в последнем сыгранном туре банда Семака в тяжелейшем противостоянии обыграла ЦСКА (2:1), забив первый гол в конце 1-го тайма, а победный в концовке второго. При этом питерцы покреативнее смотрелись в атаке чем москвичи и больше на порядок владели мячом.

Футбольный клуб «Торпедо»

«Черно-белые» после триумфа прошлого года в ФНЛ, когда они завоевали золотые медали, в этом сезоне РПЛ пока не могут найти свою игру и подстроиться под более высокий темп оппонентов. В первых сыгранных 5 турах они идут пока без побед и показывают не лучший свой футбол.

«Торпедо» в чемпионате имеет один из самых слабых составов и может похвастаться лишь тремя известными широкой российской публике футболистами: Кутеповым, Смольниковым и Рязанцевым, но все эти спортсмены сейчас не в лучших кондициях и возраст их далеко не 20 лет и приближается к завершению карьеры.

«Автозаводцы» идут в таблице РПЛ сейчас в зоне вылета, на предпоследней 15-ой строчке и набрали всего 1 балл в 5 сыгранных встречах. У них худший показатель в чемпионате по пропущенным голам (12) и второй с конца показатель по забитым (3 мяча).

«Торпедовцы» стартовали в РПЛ с 2-ух поражений. В первом туре проиграли «Сочи» (1:3), а потом разгромно уступили «Динамо» (0:4).

Первый балл удалось набрать в 3-ем туре, где была ничья в гостевом матче с «Крылья Советов» (1:1).

После хорошего результата в Самаре, москвичам не удалось собраться и продолжить набирать очки, сначала последовало поражение от ФК «Химки» (1:3). А в последнем сыгранном туре проигрыш от «Оренбурга» (0:1).

Прогноз на матч «Зенит» – «Торпедо»

«Зенит» и «Торпедо» в последних 5 очных противостояниях сыграли следующим образом:

15.03.15 «Торпедо» – «Зенит» 1:1;

09.08.14 «Зенит» – «Торпедо» 8:1;

08.11.06 «Торпедо» – «Зенит» 1:2;

23.07.06 «Зенит» – «Торпедо» 2:1;

12.04.06 «Торпедо» – «Зенит» 2:3.

В 5 последних очных встречах оппонентов питерцы ни разу не проигрывали, при этом побеждали в 4-х матчах. И во всех 5 встречах обе команды отличались.

Нынешний «Зенит» классом на порядок выше «Торпедо», да и по исполнителям между ними огромная пропасть, поэтому думаю что в этой встрече мы увидим уверенную победу питерцев в 2-3 мяча. Москвичи при этом думаю будут способны соорудить атаку максимум лишь на 1 гол и то с малой долей вероятности.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Зенит» – 1.14;

Победа «Торпедо» – 18.00;

Ничья – 8.00;

Ф1 (-1,5) – 1.42;

Обе забьют-да – 2.55;

Обе забьют-нет – 1.46;

ТБ (2,5) – 1.39.

Вероятный исход: Ф1 (-1,5), Обе забьют-нет, ТБ (2,5).

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Где смотреть Зенит – Торпедо