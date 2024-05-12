«Байер» провел 50 матчей без поражений со старта сезона – 41 победа, 9 ничьих

Теги Байер Бохум Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» в 50-й раз подряд не проиграл.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Бохум» (5:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. У них 41 победа и 9 ничьих.

Впереди у «Байера» игра с «Аугсбургом» в чемпионате Германии, а затем встречи с «Аталантой» в финале Лиги Европы и «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА

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70 комментариев
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Три финала у Байера для входа не то что в историю , а войти в летопись которые будут вспоминать не только болельщики Байера и Бундеслиги , но и очень многие ценители футбола
+122
-2
+120
Финал ЛЕ с Аталантой должен быть огненным, обе команды в отличной форме
+60
-4
+56
Впереди 4 финала - последний матч в сезоне с Аугсбургом (ничего не решает, кроме рекордного сезона без поражений), финал ЛЕ и кубка страны, а затем - суперкубок!
+44
-1
+43
Ответ aellin
Впереди 4 финала - последний матч в сезоне с Аугсбургом (ничего не решает, кроме рекордного сезона без поражений), финал ЛЕ и кубка страны, а затем - суперкубок!
Ну и если смогут взять ЛЕ то еще и Суперкубок будет Европы у них , потрясающе
+24
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+23
Последнее поражение в чемпионате было как раз от Бохума и тоже разгромное.
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+19
Ответ олдовый манк
Финал ЛЕ с Аталантой должен быть огненным, обе команды в отличной форме
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
+26
-8
+18
Ответ Александр Борисов
Ну и если смогут взять ЛЕ то еще и Суперкубок будет Европы у них , потрясающе
Суперкубок уже не относится к этому сезону.
+14
-2
+12
Ответ Александр Борисов
Три финала у Байера для входа не то что в историю , а войти в летопись которые будут вспоминать не только болельщики Байера и Бундеслиги , но и очень многие ценители футбола
Сколько яркий событий вообще происходит в последнее время в футболе, футбол так непредсказуем, и это прекрасно
+13
-1
+12
Ответ Real Champions
Не удивлюсь, если Аталанта остановит их
Не удивлюсь если их остановят в следующем матче.
Универсальный комментарий который можно использовать перед любым матчем у команды с беспроигрышный серией.
+9
0
+9
Ответ TaR
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
Миранчук даже не в курсе о твоём существовании, и лично на тебя ему глубоко плевать, поэтому, это пустой патриотизм болеть за "нашего парня", который совсем не наш. Победит в итоге сильнейший, но вечный рекорд Они могут прставить получается если не проиграют вообще ни одной игры во всем сезоне, это будет требл и ее просто требл,а требл вообще без поражений во всех играх всех турниров всего сезона.такого не было ещё в истории. Бавария Юппа Хайкенса отлетела от БАТЭ и Арсенала (0:2 проиграли в Мюнхене) Бавария Флика проигрывали, Барселона Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике все они были повержены. А здесь клуб из топ 5, с не слабым чемпионатом, где есть Бавария и Лейпциг и Дортмунд. Просто с точки зрения истории и статистики всем хотелось бы стать свидетелями вечного супер рекорда что не достался ни Ман Сити ни Ливер Клоппа ни Реал Мадрид
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+7
Три матча не проиграть и получится ни одного блин поражения за сезон, ну это слишком конечно невероятно, и тем не менее, шанс этого невероятно высок, сомнения только на матче с Аталантой, которая и сама в неплохой форме нонче
+7
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+6
не уверен, что в ближайшие лет 10 кто то в топ5 повторит это чудо, +КГ они фавориты , в ЛЕ ну точно не слабее Аталанты, пусть выиграют везде, вот уж точно есть что внукам рассказать
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+4
Ответ TaR
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
Полностью поддерживаю, естественно за Лёху, но пусть это будет не в основное время))
+7
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+4
Ответ Rafael Sarkisian
Не буду удивлён, если они в след сезоне вылетят) Весь фарт за всю историю клуба собрали в этом году)
Это наоборот, им ответочка прилетела за весь нефарт в истории клуба. Ещё три матча, и они будут с судьбой квиты
+3
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+3
Нереальные люди. Им уже в ЧГ ничего не надо, а они все прут и прут. В гостях по 5 мячей забивают. Будет, что внукам рассказывать. Хорошо бы, чтоб КЕ взяли.
+3
0
+3
Просто машина! Неостановимая машина!!! 😱
+3
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Они уже в истории, чтобы там дальше не произошло! Респект.
+4
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Даже став чемпионами не расслабляются, молодцы.
+2
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Сомневаюсь что кто то еще повторит 50 матчей без поражений.... ( в топ чемпионатах) это считай полтора сезона .
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При всей к уважению Папе Карло надо вручить приз лучшего тренера сезона на Хаби! Тот же тренер Жироны,Дортмунда и Болоньи куда более заслуживает приз чем Дон Карло
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Ответ Rafael Sarkisian
Не буду удивлён, если они в след сезоне вылетят) Весь фарт за всю историю клуба собрали в этом году)
Вообще-то этот сезон - это только нейтрализация того нефарта, который у них был все время. Так что разве что с чистого листа начнут отношения со спортивной удачей.
+2
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+2
Ответ TaR
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
Наш парень Миранчук на банке сидит и импакта от него 0
+2
0
+2
Ответ TaR
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
Если Байер с Аталантой дотянут до серии пенальти, то и серия без поражений останется и Миранчук будет с еврокубком) потому что обеим командам в статистику пойдет ничья.
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Ответ Voodooosh
Байер просто нереальные красавчики, в отличии от того же Реала их игра просто вызывает восхищение, а не рвотные позывы
Если игра Реала вызывает рвотные рефлексы, то игра Баварии против них - самая настоящая блевотина
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Ответ Overkiller
Играют чемпион ЭТОГО сезона, обладатель кубка ЭТОГО сезона, но к ЭТОМУ сезону он не относится. Логика вышла покурить.
А это так и есть :) Суперкубок считается открытием нового сезона
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Ответ Predator87
ну как раз у байера в чемпе нет чемпионской игры.много матчей вытаскивают в концовках.если сравнить с баварией которая по соперникам катком проходилась.вот там реально была чемпионская игра
Они начали тащить в концовках, когда уже задачи в чемпионате решены, могут себе позволить расслабиться
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Ответ Stan789
Поздравляю болельщиков Байера если такие у нас тут имеются с УЖЕ таким сезоном и желаю победы в финале ЛЕ хотя искренне болею за 7 номер Аталанты) В Суперкубке с Реалом болеть не буду, не обессудьте 😂
Хорошо бы для начала до Суперкубка добрались и те, и другие
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Ответ Софья Хороброва
Комментарий скрыт
С какой стати шансов против Аталанты немного, это что, какой-то суперклуб космического уровня?
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Всё-таки дошли до 50 матчей! Кто остановит Байер?
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Ответ TaR
И лично мне как рядовому российскому болельщику будет очень сложно. С одной стороны такой великолепный Байер, а с другой - наш парень Миранчук, который тоже заслужил войти хотя бы в нашу историю. И склоняюсь я ко второму, но очень сложно….
Пусть Леха кубок Италии возьмет, а байер уж без поражений останется)
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