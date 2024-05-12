«Байер» провел 50 матчей без поражений со старта сезона – 41 победа, 9 ничьих

«Байер» в 50-й раз подряд не проиграл.

Команда Хаби Алонсо разгромила « » (5:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Леверкузенцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. У них 41 победа и 9 ничьих.

Впереди у « » игра с «Аугсбургом» в чемпионате Германии, а затем встречи с «Аталантой» в финале Лиги Европы и «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА