«Байер» провел 50 матчей без поражений со старта сезона – 41 победа, 9 ничьих
«Байер» в 50-й раз подряд не проиграл.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Бохум» (5:0) в 33-м туре Бундеслиги.
Леверкузенцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. У них 41 победа и 9 ничьих.
Впереди у «Байера» игра с «Аугсбургом» в чемпионате Германии, а затем встречи с «Аталантой» в финале Лиги Европы и «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.
«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА
Универсальный комментарий который можно использовать перед любым матчем у команды с беспроигрышный серией.