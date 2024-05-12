Микаутадзе и Палмер – лучшие бомбардиры в топ-5 лиг с апреля. У форварда «Метца» и хавбека «Челси» по 8 голов

Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир в топ-5 с апреля наряду с Коулом Палмером.

Нападающий « » отличился в матче со «Страсбуром» в 33-м туре Лиги 1 (1:0, второй тайм).

с 8 голами – лучший бомбардир в топ-5 чемпионатах с апреля 2024 года. Столько же мячей в этот период забил только из « ».

В текущем сезоне Лиги 1 грузин сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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