Микаутадзе и Палмер – лучшие бомбардиры в топ-5 лиг с апреля. У форварда «Метца» и хавбека «Челси» по 8 голов
Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир в топ-5 с апреля наряду с Коулом Палмером.
Нападающий «Метца» отличился в матче со «Страсбуром» в 33-м туре Лиги 1 (1:0, второй тайм).
Жорж Микаутадзе с 8 голами – лучший бомбардир в топ-5 чемпионатах с апреля 2024 года. Столько же мячей в этот период забил только Коул Палмер из «Челси».
В текущем сезоне Лиги 1 грузин сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
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Эльзас - Лотарингия !
В стиле Байера Страсбург вырвал ненужную победу ))
Сам переживаю …
Какого не увольняли дедушку ?
Я вообще в толк не возьму !
А объясняют так :
Бодро начал ,
потом длительный провал , совсем уже решили уволить ,
Но команда начала набирать очки .
Как же увольнять ?
Безумное руководство !
Чего только стоит опора исключительно на доморощенных африканцев !