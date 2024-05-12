Микаутадзе и Палмер – лучшие бомбардиры в топ-5 лиг с апреля. У форварда «Метца» и хавбека «Челси» по 8 голов

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция сборная Грузии по футболу Метц Коул Палмер Жорж Микаутадзе Футбол

Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир в топ-5 с апреля наряду с Коулом Палмером.

Нападающий «Метца» отличился в матче со «Страсбуром» в 33-м туре Лиги 1 (1:0, второй тайм).

Жорж Микаутадзе с 8 голами – лучший бомбардир в топ-5 чемпионатах с апреля 2024 года. Столько же мячей в этот период забил только Коул Палмер из «Челси».

В текущем сезоне Лиги 1 грузин сыграл 18 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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4 комментария
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Жаль, что Метц, за который выступает Микаутадзе, не удержал сегодня победный счет в матче со Страсбуром, и скорее всего будет бороться за выживание в стыковых матчах. Жорж при этом свой гол забил, но у Метца из рук вон плохая защита.
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жаль, что Грузия попала в сложную группу на Евро, из группы, где Украина, вполне могли бы выйти с 3 места, хорошее поколение
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Микаутадзе, конечно, хорош. Полсезона в Аяксе впустую, но вернулся и снова в огне.
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Ответ Скорый поезд
Жаль, что Метц, за который выступает Микаутадзе, не удержал сегодня победный счет в матче со Страсбуром, и скорее всего будет бороться за выживание в стыковых матчах. Жорж при этом свой гол забил, но у Метца из рук вон плохая защита.
Ну так это же одно из самых принципиальных дерби во Франции :
Эльзас - Лотарингия !
В стиле Байера Страсбург вырвал ненужную победу ))
Сам переживаю …
Какого не увольняли дедушку ?
Я вообще в толк не возьму !
А объясняют так :
Бодро начал ,
потом длительный провал , совсем уже решили уволить ,
Но команда начала набирать очки .
Как же увольнять ?
Безумное руководство !
Чего только стоит опора исключительно на доморощенных африканцев !
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