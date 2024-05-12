Черевченко о 0:0 с «Уралом»: «До меня «Факел» забил 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать»

Теги премьер-лига Россия Урал Факел Игорь Черевченко Матч ТВ Футбол

Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Уралом».

«Факел» в домашнем матче 28‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с екатеринбуржцами (0:0).

«Игра по счету, ничейная. Соперники моментов не имели, было много борьбы. У нас осталось две игры, будем играть на победу.

Что касается игры в атаке, над этим работаем. Моменты были на угловых, но у «Урала» высокие защитники, было сложно.

До моего прихода команда забила 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать», – сказал главный тренер «Факела».

Черевченко возглавил воронежцев в конце апреля, сменив на этом посту Сергея Ташуева.

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9 комментариев
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Лукавит Игорь.
Тот же Мусаев за 3 недели поставил сверх атакующий футбол аля Барселона Гвардиолы. Так что было бы желание и возможность
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Игру великолепного Факела могу так охарактеризовать :
Воллейбол. Автобус. Поборемся. Забросим в чужую штрафную, а там либо рикошет и удачно отскочит, либо пенальти шальной.
Это наглядное пособие, как не ИГРАЮТ в футбол.
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Перекладина ворот Воронежа возражает тренеру Факела, типа у Урала не было моментов, а Леха Каштанов все думает, что играет в любительском футболе, типа не забил сейчас, забью потом, хотя профессионал и отличается от любителя, что такие моменты реализует с закрытыми глазами.
У Факела последняя игра дома против Ахмата, который уже все проблемы свои решил.
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А меня родители просят за 3 недели подготовить дитятку к ОГЭ, который 5 лет в носу ковырялся). И ничего, справляюсь.
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Подожди, там же Ташуев Спартак обыгрывал, два забивал
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Если не считать пенальти, украденный Казарцевым у Урала, и перекладину после удара с 2 метров Каштанова- тогда не было конечно.
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"Люди годами работают и ничего не могут сделать» | |
То, что имеет в виду Игорь, называли одно время словом "химия", что означает "доверительные человеческие отношения" или хотя бы "взаимопонимание". Черевченко и Мостовой -- футбольные зубры, им подавай главное -- человека, не наёмника.
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