Черевченко о 0:0 с «Уралом»: «До меня «Факел» забил 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать»

Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Уралом».

« » в домашнем матче 28‑го тура Мир сыграл вничью с екатеринбуржцами (0:0).

«Игра по счету, ничейная. Соперники моментов не имели, было много борьбы. У нас осталось две игры, будем играть на победу.

Что касается игры в атаке, над этим работаем. Моменты были на угловых, но у « » высокие защитники, было сложно.

До моего прихода команда забила 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать», – сказал главный тренер « ».

возглавил воронежцев в конце апреля, сменив на этом посту Сергея Ташуева.