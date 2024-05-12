Черевченко о 0:0 с «Уралом»: «До меня «Факел» забил 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать»
Игорь Черевченко высказался о ничьей с «Уралом».
«Факел» в домашнем матче 28‑го тура Мир РПЛ сыграл вничью с екатеринбуржцами (0:0).
«Игра по счету, ничейная. Соперники моментов не имели, было много борьбы. У нас осталось две игры, будем играть на победу.
Что касается игры в атаке, над этим работаем. Моменты были на угловых, но у «Урала» высокие защитники, было сложно.
До моего прихода команда забила 19 мячей – это худший результат. За три недели что‑то можно сделать? Люди годами работают и ничего не могут сделать», – сказал главный тренер «Факела».
Черевченко возглавил воронежцев в конце апреля, сменив на этом посту Сергея Ташуева.
Тот же Мусаев за 3 недели поставил сверх атакующий футбол аля Барселона Гвардиолы. Так что было бы желание и возможность
Воллейбол. Автобус. Поборемся. Забросим в чужую штрафную, а там либо рикошет и удачно отскочит, либо пенальти шальной.
Это наглядное пособие, как не ИГРАЮТ в футбол.
У Факела последняя игра дома против Ахмата, который уже все проблемы свои решил.
То, что имеет в виду Игорь, называли одно время словом "химия", что означает "доверительные человеческие отношения" или хотя бы "взаимопонимание". Черевченко и Мостовой -- футбольные зубры, им подавай главное -- человека, не наёмника.