Тен Хаг про «МЮ»: «Нельзя добиться прогресса при стольких травмах. Это как плавать со связанными руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать»
Эрик тен Хаг рассказал об ограничениях в работе главным тренером «Ман Юнайтед».
«Любой тренер всегда может что-то делать более качественно, но я здесь два года и только раз имел в своем распоряжении полный состав. Нельзя добиться прогресса с командой, в которой столько травм.
Это как плавать со связанными за спиной руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать.
Так быть не должно. Но я возвращаюсь ко всем тем проблемам, с которыми мы столкнулись, и анализирую выступление. Надо понимать, что мы были конкурентоспособны, хотя, конечно, это не то, чего хочется. Мы должны побеждать, выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Он всё всем доказал в 2003-2009, когда выиграл для Манчестера 3х АПЛ подряд и Лигу Чемпионов, да и когда вернулся стал 3-м бомбардиром АПЛ
А вот то, что его выставил какой-то проходимец из Амстердама - это обидно
Не переписывайте историю в своём сознании, молодой человек)))
Ну и по традиции - надо же обсудить гениальный трансфер спиннера - почему он набил себя самого, а не спиннер на спине?