Тен Хаг про «МЮ»: «Нельзя добиться прогресса при стольких травмах. Это как плавать со связанными руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал об ограничениях в работе главным тренером «Ман Юнайтед».

«Любой тренер всегда может что-то делать более качественно, но я здесь два года и только раз имел в своем распоряжении полный состав. Нельзя добиться прогресса с командой, в которой столько травм.

Это как плавать со связанными за спиной руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать.

Так быть не должно. Но я возвращаюсь ко всем тем проблемам, с которыми мы столкнулись, и анализирую выступление. Надо понимать, что мы были конкурентоспособны, хотя, конечно, это не то, чего хочется. Мы должны побеждать, выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, время расставило всё по своим местам, Роналду был прав в 2022, когда давал интервью

Он всё всем доказал в 2003-2009, когда выиграл для Манчестера 3х АПЛ подряд и Лигу Чемпионов, да и когда вернулся стал 3-м бомбардиром АПЛ

А вот то, что его выставил какой-то проходимец из Амстердама - это обидно
+16
-6
+10
Для сравнения, у Реала тоже было куча травмированных, но они выиграли чемпионат и возможно выиграют ЛЧ, так что это все отмазки
+8
0
+8
Проблема в том, Эрик, что эти руки ты сам связал)))) А теперь рассказываешь, как тяжело плавать с завязанными руками
+6
-1
+5
Лучше бы Тен Хаг пошёл в политику. Небось бы уже переименовал Европейский Союз в Нидерладский.
+4
0
+4
Ему не кажется, что часть травм может быть связана с его стилем футбола?
+2
0
+2
Вот только когда плывут, то держат голову под водой, высовывая её только для очередного вдоха. В плавании тен Хаг тоже не силён, как можно увидеть. Урок физкультуры в нидерландской школе хоть сможет провести без эксцессов?
+2
0
+2
Ответ Real Champions
Да, время расставило всё по своим местам, Роналду был прав в 2022, когда давал интервью Он всё всем доказал в 2003-2009, когда выиграл для Манчестера 3х АПЛ подряд и Лигу Чемпионов, да и когда вернулся стал 3-м бомбардиром АПЛ А вот то, что его выставил какой-то проходимец из Амстердама - это обидно
Товарищ, Рона никто не выставлял, он в судорожных попытках пытался в межсезонье найти клуб, который играет в ЛЧ, пропустил всю предсезонку, обосрался, не нашел ни одного клуба с его запросами и приехал к тен Хаагу в абсолютной говноформе и без предсезонки.
Не переписывайте историю в своём сознании, молодой человек)))
+2
0
+2
Тексты ему не Песков пишет?
+1
0
+1
Ответ Жозе Толиачиньо
Проблема в том, Эрик, что эти руки ты сам связал)))) А теперь рассказываешь, как тяжело плавать с завязанными руками
Методички для Баварии 2 и Утрехта не работают в МЮ
0
0
0
Ответ Real Champions
Факт
Это камингаут штоли?)
0
0
0
Ответ Cuccittini Aveiro
На обиженных воду возят. И не только, Артем)
Факт
0
0
0
Ответ Real Champions
Да, время расставило всё по своим местам, Роналду был прав в 2022, когда давал интервью Он всё всем доказал в 2003-2009, когда выиграл для Манчестера 3х АПЛ подряд и Лигу Чемпионов, да и когда вернулся стал 3-м бомбардиром АПЛ А вот то, что его выставил какой-то проходимец из Амстердама - это обидно
На обиженных воду возят. И не только, Артем)
0
0
0
Просто ты, лысый, как гиря у клуба, у игроков на ноге.
Ну и по традиции - надо же обсудить гениальный трансфер спиннера - почему он набил себя самого, а не спиннер на спине?
0
0
0
Ливерпуль полсезона дублерами отыграл, а в одном матче из основы было 2 игрока и дети из Академии
0
0
0
Даже в плавание не разобрался.......хотя, в целом,не сложный вид спорта,как КМС могу заявить(
0
0
0
что ни физрук, то - литератор...
0
0
0
Опять,в этот раз тен Хаг в плавание собрался вот только не "гребется"!
0
0
0
перегрызи веревку, #####
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий