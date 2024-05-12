Тен Хаг про «МЮ»: «Нельзя добиться прогресса при стольких травмах. Это как плавать со связанными руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать»

Эрик тен Хаг рассказал об ограничениях в работе главным тренером «Ман Юнайтед».

«Любой тренер всегда может что-то делать более качественно, но я здесь два года и только раз имел в своем распоряжении полный состав. Нельзя добиться прогресса с командой, в которой столько травм.

Это как плавать со связанными за спиной руками. Нужно держать голову над водой, и мы пытаемся это делать.

Так быть не должно. Но я возвращаюсь ко всем тем проблемам, с которыми мы столкнулись, и анализирую выступление. Надо понимать, что мы были конкурентоспособны, хотя, конечно, это не то, чего хочется. Мы должны побеждать, выигрывать каждый матч», – сказал главный тренер « ».