Руни о травмированных игроках «МЮ»: «Некоторые могли бы играть, 100%. Впереди Евро, им легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к турниру. Я такое видел»
Уэйн Руни считает, что некоторые игроки «МЮ» преувеличивают травмы из-за Евро.
«В составе есть хорошие игроки, но их игра оставляет желать лучшего. Посмотрите на их травмы, а ведь некоторые из них могли бы играть, 100 процентов.
Впереди чемпионат Европы и финал Кубка Англии. Игрокам легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет.
Я просто думаю, что игроки, получившие травмы, не заслуживают доверия в данный момент», – сказал бывший игрок «МЮ» Руни в интервью Sky Sports.
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ну а насчёт травм и форсирования событий привет Руни из 2010-го
имхо, лучшие его девять месяцев в карьере (не берусь сказать сезон), надо ли было выходить на ту Баварию?
Он вышел на травме с Баварией и пропустил ЧМ?
Что то запаметовал.
Помню, что по голам сильный сезон у него был. Около 25 в апл
там на недели три-четыре восстановления история
но поскольку спокойно играли на победу 1:0 на выезде, а в итоге закончили 1:2, пропустив в последние минут 15 два мяча, стало нужным выходить спасать отечество через неделю
вышла история примерно как с Владимиром Волчковым в Кубке Дэвиса против сборной России
каким-то чудом Руни на ноги поставили перед ответным матчем, но толку от него ни в нём, ни до конца сезона уже не было
Он играл на ЧМ?
https://www.transfermarkt.com/wayne-rooney/leistungsdaten/spieler/3332/saison/2009/wettbewerb/GB1