Руни о травмированных игроках «МЮ»: «Некоторые могли бы играть, 100%. Впереди Евро, им легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к турниру. Я такое видел»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия травмы Евро-2024 Футбол

Уэйн Руни считает, что некоторые игроки «МЮ» преувеличивают травмы из-за Евро.

«В составе есть хорошие игроки, но их игра оставляет желать лучшего. Посмотрите на их травмы, а ведь некоторые из них могли бы играть, 100 процентов.

Впереди чемпионат Европы и финал Кубка Англии. Игрокам легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет.

Я просто думаю, что игроки, получившие травмы, не заслуживают доверия в данный момент», – сказал бывший игрок «МЮ» Руни в интервью Sky Sports.

Руни о 0:1: «Мне жаль защитников «МЮ» – играть в команде индивидуалистов очень сложно. Даже у клубов из середины или конца таблицы есть компактность»

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9 комментариев
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Логичнее все же, что их берегут перед финалом. Т к в АПЛ уже ловить нечего
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так там по его логике пол команды не заслуживают доверия, которые на травме сейчас) хотя может и прав
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какое Евро
на АПЛ забили болт, собираются с силами перед финалом Кубка, вот и всё
ну а насчёт травм и форсирования событий привет Руни из 2010-го
имхо, лучшие его девять месяцев в карьере (не берусь сказать сезон), надо ли было выходить на ту Баварию?
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Ответ Under
какое Евро на АПЛ забили болт, собираются с силами перед финалом Кубка, вот и всё ну а насчёт травм и форсирования событий привет Руни из 2010-го имхо, лучшие его девять месяцев в карьере (не берусь сказать сезон), надо ли было выходить на ту Баварию?
Расскажите по подробнее?
Он вышел на травме с Баварией и пропустил ЧМ?
Что то запаметовал.
Помню, что по голам сильный сезон у него был. Около 25 в апл
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Ответ quaterbackathome
Расскажите по подробнее? Он вышел на травме с Баварией и пропустил ЧМ? Что то запаметовал. Помню, что по голам сильный сезон у него был. Около 25 в апл
да, получил повреждение если память не изменяет лодыжки в первом матче с Баварией
там на недели три-четыре восстановления история
но поскольку спокойно играли на победу 1:0 на выезде, а в итоге закончили 1:2, пропустив в последние минут 15 два мяча, стало нужным выходить спасать отечество через неделю
вышла история примерно как с Владимиром Волчковым в Кубке Дэвиса против сборной России
каким-то чудом Руни на ноги поставили перед ответным матчем, но толку от него ни в нём, ни до конца сезона уже не было
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Ответ Under
да, получил повреждение если память не изменяет лодыжки в первом матче с Баварией там на недели три-четыре восстановления история но поскольку спокойно играли на победу 1:0 на выезде, а в итоге закончили 1:2, пропустив в последние минут 15 два мяча, стало нужным выходить спасать отечество через неделю вышла история примерно как с Владимиром Волчковым в Кубке Дэвиса против сборной России каким-то чудом Руни на ноги поставили перед ответным матчем, но толку от него ни в нём, ни до конца сезона уже не было
Риск не оправдался(
Он играл на ЧМ?
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Ответ quaterbackathome
Риск не оправдался( Он играл на ЧМ?
let me google that for you
https://www.transfermarkt.com/wayne-rooney/leistungsdaten/spieler/3332/saison/2009/wettbewerb/GB1
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Ответ Under
let me google that for you https://www.transfermarkt.com/wayne-rooney/leistungsdaten/spieler/3332/saison/2009/wettbewerb/GB1
Да чекнуть я и сам мог, интересно же воспоминания послушать
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