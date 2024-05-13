Руни о травмированных игроках «МЮ»: «Некоторые могли бы играть, 100%. Впереди Евро, им легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к турниру. Я такое видел»

Уэйн Руни считает, что некоторые игроки «МЮ» преувеличивают травмы из-за Евро.

«В составе есть хорошие игроки, но их игра оставляет желать лучшего. Посмотрите на их травмы, а ведь некоторые из них могли бы играть, 100 процентов.

Впереди чемпионат Европы и финал Кубка Англии. Игрокам легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет.

Я просто думаю, что игроки, получившие травмы, не заслуживают доверия в данный момент», – сказал бывший игрок «МЮ» Руни в интервью Sky Sports.

Руни о 0:1: «Мне жаль защитников «МЮ» – играть в команде индивидуалистов очень сложно. Даже у клубов из середины или конца таблицы есть компактность»