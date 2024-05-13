Тренер «Пари НН» Илич об 1:6 от «Сочи»: «Пропустили быстрый гол, и начались проблемы. Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме»

Саша Илич высказался о поражении от «Сочи».

« » в гостях разгромно уступил сочинцам (1:6) в 28-м туре Мир .

– Прежде всего, поздравляю « » с победой. Мы пропустили быстрый гол, после этого у нас начались проблемы. А соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме.

– Четыре замены в перерыве. Что случилось?

– Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. Что я и сделал. Но и во втором тайме пропустили глупые голы.

– Проблема в чем? Тактика или психология?

– Во всем.

– Как планируете выходить из этой ситуации?

– Не знаю, у нас еще два матча впереди. Будем работать.

Играли хорошо 10-15 минут второго тайма, но допустили еще ошибки. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя у нас были нормальные шансы, – сказал главный тренер « » .