Тренер «Пари НН» Илич об 1:6 от «Сочи»: «Пропустили быстрый гол, и начались проблемы. Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме»

Теги премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Сочи Футбол

Саша Илич высказался о поражении от «Сочи».

«Пари НН» в гостях разгромно уступил сочинцам (1:6) в 28-м туре Мир РПЛ.

– Прежде всего, поздравляю «Сочи» с победой. Мы пропустили быстрый гол, после этого у нас начались проблемы. А соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме.

Четыре замены в перерыве. Что случилось?

– Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. Что я и сделал. Но и во втором тайме пропустили глупые голы.

Проблема в чем? Тактика или психология?

– Во всем.

Как планируете выходить из этой ситуации?

– Не знаю, у нас еще два матча впереди. Будем работать.

Играли хорошо 10-15 минут второго тайма, но допустили еще ошибки. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя у нас были нормальные шансы, – сказал главный тренер «Пари НН» Саша Илич.

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2 комментария
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Ответ Александр Кашкаров
Отличного тренера Париж привез, под стать команде и руководству. Как выходить будем из ситуации - не знаю😅🤦
Мужик еще даже наверное всех игроков по именам не знает, какие претензии к нему?)
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