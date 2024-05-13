Тренер «Пари НН» Илич об 1:6 от «Сочи»: «Пропустили быстрый гол, и начались проблемы. Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме»
Саша Илич высказался о поражении от «Сочи».
«Пари НН» в гостях разгромно уступил сочинцам (1:6) в 28-м туре Мир РПЛ.
– Прежде всего, поздравляю «Сочи» с победой. Мы пропустили быстрый гол, после этого у нас начались проблемы. А соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме.
– Четыре замены в перерыве. Что случилось?
– Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. Что я и сделал. Но и во втором тайме пропустили глупые голы.
– Проблема в чем? Тактика или психология?
– Во всем.
– Как планируете выходить из этой ситуации?
– Не знаю, у нас еще два матча впереди. Будем работать.
Играли хорошо 10-15 минут второго тайма, но допустили еще ошибки. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя у нас были нормальные шансы, – сказал главный тренер «Пари НН» Саша Илич.