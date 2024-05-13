«Клермон» вылетел из Лиги 1, «Лорьян» сохраняет шансы только на стыковые матчи. «Гавр» Кузяева еще не обезопасил себя

Теги лига 1 Франция Метц Гавр Лорьян Клермон Д2 Франция Далер Кузяев Паскаль Гастьен Футбол

«Клермон» в следующем сезоне будет играть во второй лиге Франции.

Команда Паскаля Гастьена уступила «Лиону» (0:1) в 33-м туре и потеряла шансы подняться хотя бы на 16-ю строчку. У нее 25 очков, у идущего предпоследним «Лорьяна» – 26, у занимающего место в зоне стыковых матчей «Метца» – 29.

Также пока не гарантировал себе место в Лиге 1 «Гавр», за который играет хавбек Далер Кузяев. У клуба 32 очка и 15-е место.

У «Лорьяна» остаются минимальные шансы на 16-е место. Ему нужно не только победить «Клермон» в последнем туре и надеяться на поражение «Метца» от «ПСЖ», но еще и изменить ситуацию с разницей голов – это определяющий показатель при равенстве очков.

У «Лорьяна» разница составляет минус 28, у «Метца» – минус 21.

«Гавр», у которого на данный момент пропущенных мячей на 10 больше, чем забитых, в последнем туре примет «Марсель».

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