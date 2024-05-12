«МЮ» проиграл 9 матчей на «Олд Траффорд» за сезон – больше не было никогда

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия рекорды Футбол

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд по числу поражений на своем стадионе.

Команда Эрика тен Хага сегодня была обыграна на «Олд Траффорд» в 9-й раз – «Арсеналом» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

Манкунианцы еще никогда не проигрывали больше домашних игр за один сезон. 9 поражений было пять раз: 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.

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8 комментариев
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Реально все антирекорды побили, в таблице 8-е, как минимум с начала 2000-х не помню чтобы МЮ был так низко по итогу сезона
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Время рекордов! Увы
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Если бы тренерам давали золотой мяч
Тен Хаг на классе взял бы.Сколько рекордов за один матч побил
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Великий Хааг все рекорды обновил
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У МЮ зато есть Х-Хаг. Х - это любое число очередного рекорда. В данном случае Х - это 9.
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У поча 100 карточек за сезон, у тен хага рекорд по домашним поражениям. Упорная борьба
+1
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Ответ Владимир Владимирович
Реально все антирекорды побили, в таблице 8-е, как минимум с начала 2000-х не помню чтобы МЮ был так низко по итогу сезона
никогда не был ниже 7-ми, за всю историю АПЛ.
и то, 7-ми были единожды - всю историю АПЛ в топ-6
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Новый мем от Мем Хага
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