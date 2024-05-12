«МЮ» проиграл 9 матчей на «Олд Траффорд» за сезон – больше не было никогда

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд по числу поражений на своем стадионе.

Команда Эрика тен Хага сегодня была обыграна на « » в 9-й раз – «Арсеналом» (0:1) в 37-м туре .

Манкунианцы еще никогда не проигрывали больше домашних игр за один сезон. 9 поражений было пять раз: 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.