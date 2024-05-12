«МЮ» проиграл 9 матчей на «Олд Траффорд» за сезон – больше не было никогда
«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд по числу поражений на своем стадионе.
Команда Эрика тен Хага сегодня была обыграна на «Олд Траффорд» в 9-й раз – «Арсеналом» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
Манкунианцы еще никогда не проигрывали больше домашних игр за один сезон. 9 поражений было пять раз: 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.
Тен Хаг на классе взял бы.Сколько рекордов за один матч побил
и то, 7-ми были единожды - всю историю АПЛ в топ-6