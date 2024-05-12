«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е за два тура до конца РПЛ, «Сочи» на 6 баллов отстает от стыков

Теги премьер-лига Россия Балтика Урал Факел Оренбург Пари НН Сочи Футбол

Сразу четыре клуба в нижней части таблицы Мир РПЛ сравнялись по набранным очкам.

По итогам 28-го тура чемпионата России «Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» занимают места с 11-го по 14-е. У них по 29 баллов за два тура до конца соревнования.

«Балтика» идет на 15-м месте с 26 очками, у «Сочи», замыкающего таблицу, 23 очка.

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37 комментариев
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Забавно может быть, если напрямую вылетят две команды, одержавшие самые разгромные победы в сезоне.

Но надеюсь Балтика останется.
+32
-3
+29
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Забавно может быть, если напрямую вылетят две команды, одержавшие самые разгромные победы в сезоне. Но надеюсь Балтика останется.
Балтика лично мне интересна только в том случае если там останется Игнаш и костяк команды.
+9
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+9
Сочи отстает на 6 очков
+7
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+7
Ответ </c/>
Уралу надо не проиграть Оренбургу и всё...пари нн вполне может улететь в зону вылета, если Балтика продолжит показывать хорошую игру и наберёт очки...по Факелу сказать сложнее, тягучий не результативный футбол...
Ну такие команды как Факел тоже не красят РПЛ. Игра в стиле "Ни себе , ни людям".
+10
-3
+7
факел в ФНЛ с их огородом
+9
-3
+6
У Факела и Урала из этой группы лучшее положение: у первых домашка с Ахматом в 30-м туре, у Урала домашка с Оренбургом в следующем, в последнее время екатеринбуржцы много очков берут с конкурентами
+5
0
+5
Жалко Балтику: команда играющая и с типами хорошо играла, но все равно на вылет стоит. С НН или Уралом будет не так жалко расставаться
+7
-3
+4
Ответ TheSportNik
Сочи и Балтика на вылет, а кто попадет в стыки, то они побеждают пердив без проблем.
А я вот не уверен, что без проблем. Я как-то так же рассуждал когда в первый раз Уфа попала в РПЛ. В первом же стыковом матче они вынесли команду из РПЛ(не помню точно кого) 5-1.
+4
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+4
Без учёта клубных пристрастий, этот чемпионат - один из самых интересных. До последнего тура будет интрига в борьбе, что за медали, что за выживание.
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Ответ Amalfitano
Ну такие команды как Факел тоже не красят РПЛ. Игра в стиле "Ни себе , ни людям".
Факел в отличии от этих команд нужен болельщикам.
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Ответ Amalfitano
А я вот не уверен, что без проблем. Я как-то так же рассуждал когда в первый раз Уфа попала в РПЛ. В первом же стыковом матче они вынесли команду из РПЛ(не помню точно кого) 5-1.
В этом году вряд ли. Аутсайдеры на редкость неплохо смотрятся. Обыграет их Акрон? Родина, прости оспаде? Нет, не думаю
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Сочи, Балтика вылятят, Оренбург и Пари Н.Н стыки!
Послушайте старого индейца!))))
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Ответ Алексей Иванов
факел в ФНЛ с их огородом
У них новый строится. Но да, скорее всего так и будет
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Надо же, если бы Балтика удержала бы победный счёт с Динамо, то и у неё было бы 29 очков)
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Очень интересно, что у команд из дна РПЛ достаточно приличная статистика забитых/пропущенных мячей. Увидев минус 6-10 в этой графе сходу и не скажешь, что команды греют дно
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Не забываем, снизу из ФНЛ в дно очень активно стучатся. Жаль, что там вероятнее всего будут Химки.
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Самое интересное, что в этом году мы не только не знаем кто станет чемпионом, мы даже не знаем кто вылетит в ФНЛ. Даже Сочи еще может спастись. Уникальнейшая ситуация.

П.С. Морено надо переманить в Краснодар. Вместе с 2-3 игроками Сочи. Например с этим молодым напом из Венесуэлы. В общем, Морено надо заарканить в какой-нибудь клуб из РПЛ.
+3
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Уралу надо не проиграть Оренбургу и всё...пари нн вполне может улететь в зону вылета, если Балтика продолжит показывать хорошую игру и наберёт очки...по Факелу сказать сложнее, тягучий не результативный футбол...
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Будет смешно, если в следующих матчах Краснодар и Сочи дернет
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Было бы очень жаль потерять Балтику. Игнашевич неплохую банду смастерил в итоге
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В итоге улетят НН и Сочи.
А правильней было бы НН и Факел.
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Сочи жаль. Лучший аутсайдер по игре весной)
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Я не пойму одного? А чего радуемся вылету российских клубов? Их место займет еще один московский. И чемпионат у нас опять станет околомкадным. Гостевые игры Спартака:
Локо
ЦСКА
Динамо
Химки
Родина?
Тула?

Гостевые ли?
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Факел и Пари нн в фнл, Сочи и Балтика в стыки, получается
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Сочи. !!!
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Ответ Guus Ivanovich
Сочи отстает на 6 очков
Увы, да. Поправили :)
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Сочи на 3 балла от стыков!! Может на 6 очков? Или баллы не равны очкам?
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Ответ Serge Vendino
Жалко Балтику: команда играющая и с типами хорошо играла, но все равно на вылет стоит. С НН или Уралом будет не так жалко расставаться
Эдакий Лутон, пихает всем топам по 2 мяча, но пропускает больше (
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Сочи отстают от стыков на 6 очков,а не на 3)
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Ответ Amalfitano
Ну такие команды как Факел тоже не красят РПЛ. Игра в стиле "Ни себе , ни людям".
надо учитывать возможности состава, Факел играет на своих качествах, но смотреть на это тяжело, тоже самое показывает Пари НН...играющие аутсайдеры Балтика, Урал, Сочи, Оренбург....
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