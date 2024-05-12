«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е за два тура до конца РПЛ, «Сочи» на 6 баллов отстает от стыков
Сразу четыре клуба в нижней части таблицы Мир РПЛ сравнялись по набранным очкам.
По итогам 28-го тура чемпионата России «Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» занимают места с 11-го по 14-е. У них по 29 баллов за два тура до конца соревнования.
«Балтика» идет на 15-м месте с 26 очками, у «Сочи», замыкающего таблицу, 23 очка.
Но надеюсь Балтика останется.
Послушайте старого индейца!))))
П.С. Морено надо переманить в Краснодар. Вместе с 2-3 игроками Сочи. Например с этим молодым напом из Венесуэлы. В общем, Морено надо заарканить в какой-нибудь клуб из РПЛ.
А правильней было бы НН и Факел.
Локо
ЦСКА
Динамо
Химки
Родина?
Тула?
Гостевые ли?