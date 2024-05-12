«Пари НН», «Оренбург», «Урал» и «Факел» набрали по 29 очков и занимают места с 11-го по 14-е за два тура до конца РПЛ, «Сочи» на 6 баллов отстает от стыков

Сразу четыре клуба в нижней части таблицы Мир РПЛ сравнялись по набранным очкам.

По итогам 28-го тура чемпионата России « », « », « » и « » занимают места с 11-го по 14-е. У них по 29 баллов за два тура до конца соревнования.

«Балтика» идет на 15-м месте с 26 очками, у « », замыкающего таблицу, 23 очка.