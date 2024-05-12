Агент Клаудиньо о переходе в «Палмейрас» летом: «Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» в чемпионской гонке, это неэтично»
Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока в «Палмейрас».
Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что «Палмейрас» в летнее трансферное окно планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо.
– Связывался ли с вами «Палмейрас» по поводу возможного трансфера Клаудиньо?
– Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично, – сказал агент игрока Луис Фернандо Гарсия.
В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Статистику бразильца можно увидеть здесь.
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