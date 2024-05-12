Агент Клаудиньо о переходе в «Палмейрас» летом: «Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» в чемпионской гонке, это неэтично»

Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока в «Палмейрас».

Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что « » в летнее трансферное окно планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо.

– Связывался ли с вами «Палмейрас» по поводу возможного трансфера Клаудиньо?

– Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично, – сказал агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Статистику бразильца можно увидеть здесь.

Агенты Клаудиньо и Барриоса не слышали о том, что Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита»: «Шансы на чемпионство есть, пока не сыгран последний матч»