Агент Клаудиньо о переходе в «Палмейрас» летом: «Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» в чемпионской гонке, это неэтично»

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Клаудиньо Чемпионат.com Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока в «Палмейрас».

Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что «Палмейрас» в летнее трансферное окно планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо.

Связывался ли с вами «Палмейрас» по поводу возможного трансфера Клаудиньо?

– Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично, – сказал агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо сыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Статистику бразильца можно увидеть здесь.

Агенты Клаудиньо и Барриоса не слышали о том, что Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита»: «Шансы на чемпионство есть, пока не сыгран последний матч»

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5 комментариев
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Каждый год он уезжает,но никто его за бесценок не отдаст.Может конец сезона и не слишком явркое,но такой игрок нужен. Хоят бы для пересборки на предстоящий сезон. В игровую модель он любую подойдет,так как техничен,есть удар,дриблинг.Минус что иногда вспыльчив,но ему и достается прилично.
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Начинается...
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Агенты мутят целый год,это тоже принесло не малых проблем Зениту,что повлияло на результат игр
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Клаудиньо продавать нельзя,а вот Вендел видимо своё в Зените отыграл.
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Генератор новостей о легионерах Зенита случайным образом выбирает имя игрока и клуб, который его «готов выкупить».
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