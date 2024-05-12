Кин о 0:1: «МЮ» был просто ужасен, особенно в последние полчаса. «Арсенал», должно быть, думает, как им повезло»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с «Арсеналом».

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:1.

«Должно быть, «Арсенал» думает о том, как им повезло, что сегодня они играли против такого плохого «Манчестер Юнайтед».

Конечный результат, недостаток качества, принятие решений – они совершают ошибки и не предъявляют требований друг к другу.

Никто не ищет друг у друга ошибки. «МЮ» сегодня был просто ужасен, особенно в последние полчаса», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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6 комментариев
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Арсенал думает о том, что их план сработал, а не о том что такой плохой МЮ.
При всем уважении, Арсенал сегодня не показал и половины того, на что способен, а выбрал простоту и надежность. И какой-то критики за это точно не заслуживает.
МЮ хоть и кривой-хромой и с тренером-не тренером, но на ОТ проблем может доставить кому угодно
Что касается высказывания Кина, то это простой популизм, потому что только ленивый не пинает сейчас МЮ, который, вообще-то, сегодня на поле в старте выпустил Амрабата и Мактома на позиции 8-ки. И было это сделано не от хорошей жизни. А в запасе из знакомых имен были только Эриксен, Антони и Камбвала, а за ними отряд неизвестных юнцов. Понятно что это вина тренера и его же проблема, но изначально расчитывать не то что на феерию, а на просто нормальную игру от МЮ было максимально глупо. Тут, как сказал классик, ваши ожидания - ваши проблемы.
Поэтому вместо очередного пинка в мертвого, господин Кин вполне мог бы найти что-то позитивное, например, в игре Майну, Амада или вышедшего на замену Камбвала
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-1
+12
ну и Арсенал особо не старался - забили и играли по счету
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МЮ играл так, как позволил Арсенал. Будь результат под угрозой, уверен Арсенал играл бы более агрессивно. А так прагматичная игра с прицелом на последнюю игру с Эвертоном дома. Всё-таки забить побольше легче дома, чем на Олд Траффорд.
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Смешно это читать на фоне того, что Тен Хаг говорит после матча фразу "это должно стать стандартом" 🤣
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Единственные плюсы этого матча

1 арсенал скорее всего станет чемпионом и подгадит голубым,а это намного лучше победы и не будет у сити 4 чемпионства подряд
2 амбрабат выдал лучший матч за мю,всех сожрал
3 мы не отлетели 4:0,1: 0 не так сильно чтобы нас помоями обливали как обычно при разгроме))
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