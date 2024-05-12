Кин о 0:1: «МЮ» был просто ужасен, особенно в последние полчаса. «Арсенал», должно быть, думает, как им повезло»
Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с «Арсеналом».
В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:1.
«Должно быть, «Арсенал» думает о том, как им повезло, что сегодня они играли против такого плохого «Манчестер Юнайтед».
Конечный результат, недостаток качества, принятие решений – они совершают ошибки и не предъявляют требований друг к другу.
Никто не ищет друг у друга ошибки. «МЮ» сегодня был просто ужасен, особенно в последние полчаса», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
При всем уважении, Арсенал сегодня не показал и половины того, на что способен, а выбрал простоту и надежность. И какой-то критики за это точно не заслуживает.
МЮ хоть и кривой-хромой и с тренером-не тренером, но на ОТ проблем может доставить кому угодно
Что касается высказывания Кина, то это простой популизм, потому что только ленивый не пинает сейчас МЮ, который, вообще-то, сегодня на поле в старте выпустил Амрабата и Мактома на позиции 8-ки. И было это сделано не от хорошей жизни. А в запасе из знакомых имен были только Эриксен, Антони и Камбвала, а за ними отряд неизвестных юнцов. Понятно что это вина тренера и его же проблема, но изначально расчитывать не то что на феерию, а на просто нормальную игру от МЮ было максимально глупо. Тут, как сказал классик, ваши ожидания - ваши проблемы.
Поэтому вместо очередного пинка в мертвого, господин Кин вполне мог бы найти что-то позитивное, например, в игре Майну, Амада или вышедшего на замену Камбвала
1 арсенал скорее всего станет чемпионом и подгадит голубым,а это намного лучше победы и не будет у сити 4 чемпионства подряд
2 амбрабат выдал лучший матч за мю,всех сожрал
3 мы не отлетели 4:0,1: 0 не так сильно чтобы нас помоями обливали как обычно при разгроме))