Кин о 0:1: «МЮ» был просто ужасен, особенно в последние полчаса. «Арсенал», должно быть, думает, как им повезло»

Рой Кин раскритиковал игру «МЮ» в матче с «Арсеналом».

В матче 37-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:1.

«Должно быть, « » думает о том, как им повезло, что сегодня они играли против такого плохого «Манчестер Юнайтед».

Конечный результат, недостаток качества, принятие решений – они совершают ошибки и не предъявляют требований друг к другу.

Никто не ищет друг у друга ошибки. «МЮ» сегодня был просто ужасен, особенно в последние полчаса», – сказал бывший капитан « » в эфире Sky Sports.