«Барселона» хочет 100 млн евро за Араухо и ждет предложений в ближайшие дни
«Барселона» готова расстаться с Рональдом Араухо за крупную сумму.
По сведениям Diario Sport, у каталонцев слишком много центральных защитников, но при этом наблюдается нехватка денег, в связи с чем они готовы рассмотреть возможность продажи уругвайца.
«Блауграна» пока не предпринимала никаких шагов в этой связи, но ожидает, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни. Араухо оценен руководством примерно в 100 млн евро.
Среди претендентов на защитника называются «Бавария» и клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».
можно было бы на Магуаира, но судя по тексту, ЗЦ Барселоне не нужен
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А сейчас без продаж у них нет пространства для манёвра.