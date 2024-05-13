«Барселона» хочет 100 млн евро за Араухо и ждет предложений в ближайшие дни

«Барселона» готова расстаться с Рональдом Араухо за крупную сумму.

По сведениям Diario Sport, у каталонцев слишком много центральных защитников, но при этом наблюдается нехватка денег, в связи с чем они готовы рассмотреть возможность продажи уругвайца.

«Блауграна» пока не предпринимала никаких шагов в этой связи, но ожидает, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни. Араухо оценен руководством примерно в 100 млн евро.

Среди претендентов на защитника называются «Бавария» и клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».