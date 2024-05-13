«Барселона» хочет 100 млн евро за Араухо и ждет предложений в ближайшие дни

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо деньги Футбол

«Барселона» готова расстаться с Рональдом Араухо за крупную сумму.

По сведениям Diario Sport, у каталонцев слишком много центральных защитников, но при этом наблюдается нехватка денег, в связи с чем они готовы рассмотреть возможность продажи уругвайца.

«Блауграна» пока не предпринимала никаких шагов в этой связи, но ожидает, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни. Араухо оценен руководством примерно в 100 млн евро.

Среди претендентов на защитника называются «Бавария» и клубы АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».

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28 комментариев
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нет, ну если 100 миллионов, то это только обмен на Антони
можно было бы на Магуаира, но судя по тексту, ЗЦ Барселоне не нужен
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Ответ Максим Кутузов
Как сюда картинку ждуна загрузить, ребята?.))
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Ждуны
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Интересно, хоть один «инсайд» от Diario sport сбылся?
+6
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Лапорта опять ищет лохов, но найти никак не получается
Невозможно найти лохов если ты сам являешься лохом.
+4
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Не, ну серьёзно, какой-то сумасбродный анализ от какого-то там Ману. Хави сказал Эрику Гарсии что он возвращается, что этот Ману присутствовал при их разговоре? Кстати игра Эрика Гарсии в матчах с Реалом меня например совсем не убедила, а даже наоборот, пусть бы он и дальше делал привозы от меренгов являясь игроком Жироны. Пишет про переизбыток ЦЗ Барсы и на выход предлагает Араухо и Кунде, при этом в остатке Кристенсен, Иньиго, Кубарси, Фэй и Эрик Гарсия. Ни фигасе себе центр обороны, прям мечта.
+4
0
+4
Как сюда картинку ждуна загрузить, ребята?.))
+3
-1
+2
Опять Диарио спорт набрасывает
+1
0
+1
Ответ donatodonatore
Судя по оптовой продаже игроков Барселона находится на пороге грандиозного шухера. Во всяком случае по финансовой части. По моему в Барсе стали отчетливо просматриваться определённые признаки банкротства.
Опасности банкротства как раз уже нет, но давит потолок зарплат ЛаЛиги. Нужны живые деньги, чтобы поднять его и подписать новых игроков, поэтому и надеются сплавить Араухо, де Йонга, Рафинью.
А сейчас без продаж у них нет пространства для манёвра.
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Ответ donatodonatore
Судя по оптовой продаже игроков Барселона находится на пороге грандиозного шухера. Во всяком случае по финансовой части. По моему в Барсе стали отчетливо просматриваться определённые признаки банкротства.
Много раз писали, что там зарплаты 400+млн, а при таком балансе доходов-расходов надо 200, чтобы пролезть по ФФП. Поэтому пытаются продать кого подороже, чтобы взять кого подешевле и всем заплатить.
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Лапорта опять ищет лохов, но найти никак не получается
Пусть снова едет в СА, но уже искать не спонсоров, а лохов
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Ответ superbro
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Ничего не понятно, но очень интересно.
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Де Дзерби + Араухо и Бавария сразу чемпион всего !
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Последние Роковые ошибки Араухо сподвигнули Лапорту его продать - 100 млн хорошие деньги за топ защитника..
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Если Мудрик оценен был в 100 лямов, то Араухо стоит 300 ярдов минимум.
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Да кстати, а зачем Баварии ЦЗ? Араухо хотел Тухель, на фоне слабой игры Лигта и Упамекано. Но баварцы взяли Эрика Дайера и он дал баланс. Лигт в конце концов очухался. Да, Ким съездив на чемп Азии сдал, а у Упамекано просто неудачный сезон. Так что зачем Араухо Баварии, да ещё за такое бабло, ума не приложу. В красный Манчестер? Но там же тоже скорее всего смена главного тренера, а от нового уже будет зависеть, нужен ли дьяволам Араухо. Так что, "похороны" Рональда считаю преждевременными.
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Ну с таким успехом можно за араухо попросить и 300. Только ответ будет всем нам знакомый.
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Судя по оптовой продаже игроков Барселона находится на пороге грандиозного шухера. Во всяком случае по финансовой части. По моему в Барсе стали отчетливо просматриваться определённые признаки банкротства.
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Диарея спорт прям инкубатор новостей из стана барсы))
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Надеюсь Бавария с уходом Тухеля уже не рассматривает этот вариант с «боссом защиты», которого так хотел Тухель
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Дёрни меня за ухо или ногой меня пни , если месье Араухо купят в ближайшие дни
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Снова какая-то новость из подворотни. Есть официальное заявление клуба? Или, типа если мы так тайно будем действовать, то цена на Араухо подымется или в крайнем случае не упадёт. Полный бред.
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в Реал! только. для убедительности возвращения на топ уровень
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Его цена сейчас 50... Надо было раньше думать.
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Не смешно,но в стилистике Барсы в последнее время
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Лапорта опять ищет лохов, но найти никак не получается
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За этот сезон его цена раза в 2 должна была упасть.
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