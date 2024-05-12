Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер с Мбаппе на фоне золотого лаврового венка. Часть фанатов освистала Килиана при объявлении состава на игру с «Тулузой»
Болельщики «ПСЖ» попрощались с Килианом Мбаппе на матче с «Тулузой».
Ранее Килиан объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Сегодня форвард проводит последнюю домашнюю игру за «ПСЖ».
Перед началом матча ультрас парижан развернули баннер с изображением Мбаппе в футболке «ПСЖ» на фоне золотого лаврового венка.
Также на трибуне был вывешен баннер с надписью: «Дитя парижского пригорода, ты стал легендой «ПСЖ».
Однако, как сообщает RMC Sport, перед матчем среди фанатов «ПСЖ» возникли разногласия относительно прощания с Мбаппе, в результате которых часть болельщиков решила не посещать сегодняшнюю игру.
Кроме того, при оглашении диктором «Парк де Пренс» стартового состава «ПСЖ» часть фанатов свистела после объявления фамилии Мбаппе.