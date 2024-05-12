Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер с Мбаппе на фоне золотого лаврового венка. Часть фанатов освистала Килиана при объявлении состава на игру с «Тулузой»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

Болельщики «ПСЖ» попрощались с Килианом Мбаппе на матче с «Тулузой».

Ранее Килиан объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Сегодня форвард проводит последнюю домашнюю игру за «ПСЖ».

Перед началом матча ультрас парижан развернули баннер с изображением Мбаппе в футболке «ПСЖ» на фоне золотого лаврового венка.

Также на трибуне был вывешен баннер с надписью: «Дитя парижского пригорода, ты стал легендой «ПСЖ».

Однако, как сообщает RMC Sport, перед матчем среди фанатов «ПСЖ» возникли разногласия относительно прощания с Мбаппе, в результате которых часть болельщиков решила не посещать сегодняшнюю игру.

Кроме того, при оглашении диктором «Парк де Пренс» стартового состава «ПСЖ» часть фанатов свистела после объявления фамилии Мбаппе.

Фото: twitter.com/AbdellahBoulma

6 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
Арабо-французское неблагодарное былдо.. Можете представить, чтобы фаны Барсы освистывали Месси в последнем матче за клуб?
Ну если бы Месси кинул Барсу в расцвете сил, то может и освистали бы.
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Арабо-французское неблагодарное былдо.. Можете представить, чтобы фаны Барсы освистывали Месси в последнем матче за клуб?
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Ответ che kaif
Ждем мнение экспердов из пригорода мадрида
не обоссысь
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Ответ San Lorenso
Ну если бы Месси кинул Барсу в расцвете сил, то может и освистали бы.
Он кинул перед закатом, поэтому только восхищение 👏👏👏
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