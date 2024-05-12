Мбаппе забил 256 голов за «ПСЖ» в 307 матчах – он лучший бомбардир в истории. Килиан покинет клуб в конце сезона

Килиан Мбаппе забил 44-й гол за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

Форвард парижан открыл счет на 8-й минуте матча с «Тулузой» в рамках 33-го тура Лиги 1.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 44 гола за « » во всех турнирах, 27 из которых Килиан забил в Лиге 1.

Всего в составе парижского клуба нападающий забил 256 голов в 307 матчах – он лучший бомбардир в истории клуба.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Сегодня Килиан проводит последний матч в составе клуба на « ».