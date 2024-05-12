Мбаппе забил 256 голов за «ПСЖ» в 307 матчах – он лучший бомбардир в истории. Килиан покинет клуб в конце сезона

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Парк де Пренс Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 44-й гол за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

Форвард парижан открыл счет на 8-й минуте матча с «Тулузой» в рамках 33-го тура Лиги 1.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 44 гола за «ПСЖ» во всех турнирах, 27 из которых Килиан забил в Лиге 1.

Всего в составе парижского клуба нападающий забил 256 голов в 307 матчах – он лучший бомбардир в истории клуба.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Сегодня Килиан проводит последний матч в составе клуба на «Парк де Пренс».

21 комментарий
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В Шиннике ему посложнее будет конечно забивать, плюс конкуренция с Низамутдиновым. 10ку хоть бы за сезон положил.
+14
-5
+9
По мне Кавани для ПСЖ сделал больше,чем Мбаппе
+14
-6
+8
Ответ Real Champions
256 голов и при этом 0 Золотых Бутс и ЗБ ЛЧ Странно
Не странно, учитывая на какое время пришлось начало его карьеры, золотая эпоха
+7
-1
+6
Ответ Игорь Новиков
Как измерили?
6х Чемпионатов
4х Кубка
5х Кубков Лиги
7х Суперкубка

Итого - 22 трофея против 14 у Мбаппе
+7
-4
+3
256 голов и при этом 0 Золотых Бутс и ЗБ ЛЧ

Странно
+3
-2
+1
У Роналду 450 голов в 438 матчах в Реале - есть с кем сравнить Мбаппе.
+1
0
+1
Ответ dreamstep
В Шиннике ему посложнее будет конечно забивать, плюс конкуренция с Низамутдиновым. 10ку хоть бы за сезон положил.
Там же Андреев в основе, на подхвате Рубцов. Если оба без травм, надо в аренду отдавать.
+2
-1
+1
Ответ Игорь Новиков
Но финала ЛЧ не было. А по голам отрыв большой. При том, что Кавани пришел на Пике, в Мбаппе - совсем молодым.
финал лч того года впринципе вещь двоякая, на самом-то деле, насчёт бомбардирских качеств тоже спорная тема, поскольку Кавани три года, насколько помню был в подыгрыше для Ибры, и в разы ухудшил свою статистику непрофильной позицией
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Роналду 450 голов в 438 матчах в Реале - есть с кем сравнить Мбаппе.
таких цифр за топ-клуб больше гола за игру нет ни у одного футболиста в мире
+1
0
+1
В реале не станет даже Бенземой по стате а в ПСЖ мог стать легендой на века
+1
-1
0
Ответ Real Champions
256 голов и при этом 0 Золотых Бутс и ЗБ ЛЧ Странно
И в последний раз всерьёз претендовал он на золотую бутсу целых 5 лет назад, когда уступил Месси на 3 гола.
А в Лч ПСЖ довольно редко доходили до высоких стадий, что бы набить стату.
+1
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Ответ Real Champions
256 голов и при этом 0 Золотых Бутс и ЗБ ЛЧ Странно
Кроме французских призов, всё это он выиграет в самой крутой команде мира!
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Ответ Mamontilo
Не странно, учитывая на какое время пришлось начало его карьеры, золотая эпоха
Чья золотая эпоха? Бог с ним с этим началом. Лучший его результат 33 мяча в 18/19. Тогда свою последнюю ЗБ выиграл Месси с 36 голами.
Затем Иммобиле 36, Левандовски 41 и 35, последний Холланд 36.
0
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Ответ dreamstep
В Шиннике ему посложнее будет конечно забивать, плюс конкуренция с Низамутдиновым. 10ку хоть бы за сезон положил.
ну если он поможет взять Шиннику третий ЛЧ подряд, то вопросов к нему не будет..
разговоры из паралельной вселенной
0
0
0
Ответ Arturitto
По мне Кавани для ПСЖ сделал больше,чем Мбаппе
Как измерили?
+5
-5
0
Ответ Real Champions
6х Чемпионатов 4х Кубка 5х Кубков Лиги 7х Суперкубка Итого - 22 трофея против 14 у Мбаппе
Но финала ЛЧ не было. А по голам отрыв большой. При том, что Кавани пришел на Пике, в Мбаппе - совсем молодым.
+2
-2
0
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