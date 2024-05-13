Селюк о Дзюбе: «Его больше не подпишут российские клубы, они боятся знаковых футболистов, а это лидер, с такими сложно работать»

Дмитрий Селюк высказался о перспективах карьеры Артема Дзюбы.

«Дзюба в « » – все, остались последние три матча. На этом он там закончит.

Вряд ли его подпишут какие-то клубы в России. «Локомотив» был последним, который подписал его. Да, он был неплохим футболистом, да и в шоу-бизнесе преуспел, но он сдал.

больше не подпишут российские клубы, потому что они боятся знаковых футболистов, а это лидер, который сам себе делегирует большие полномочия. С такими сложно работать.

Заграницей же его возьмет только в « », вряд ли кто-то еще.

Но не думаю, что Дзюба захочет играть где-то, где к нему не будет внимания, ему будет просто неинтересно. В другой стране внимание вряд ли будет, он это уже увидел в Турции», – сказал футбольный агент .

В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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