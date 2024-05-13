Селюк о Дзюбе: «Его больше не подпишут российские клубы, они боятся знаковых футболистов, а это лидер, с такими сложно работать»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Селюк высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Дмитрий Селюк высказался о перспективах карьеры Артема Дзюбы.

«Дзюба в «Локомотиве» – все, остались последние три матча. На этом он там закончит.

Вряд ли его подпишут какие-то клубы в России. «Локомотив» был последним, который подписал его. Да, он был неплохим футболистом, да и в шоу-бизнесе преуспел, но он сдал.

Дзюбу больше не подпишут российские клубы, потому что они боятся знаковых футболистов, а это лидер, который сам себе делегирует большие полномочия. С такими сложно работать.

Заграницей же его возьмет только Слуцкий в «Шанхай», вряд ли кто-то еще.

Но не думаю, что Дзюба захочет играть где-то, где к нему не будет внимания, ему будет просто неинтересно. В другой стране внимание вряд ли будет, он это уже увидел в Турции», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. 

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9 комментариев
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Сочи - отличный клуб для продолжения его карьеры
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Ответ leppyanen
Сочи - отличный клуб для продолжения его карьеры
они разве в медиалихе??? скорее СКА басты хрю его следующий пункт назначения
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а на прощание артемчику устроят паровозик из Дня Опричника
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из знакового в артемоне остался его скверный характер
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Кому нужен "памятник" на скамейке?
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Пора на пенсию, и на матч ТВ,аналитиком !
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Не знаковый он уже, а просто пешеход
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Селюк, безусловно, прав: "Дзюба - это лидер, который сам себе делегирует большие полномочия. С такими сложно работать".
Только в слове "лидер" ошибка, кажется.
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