Мерсон предложил посвятить тен Хага в рыцари в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Я не преувеличиваю. Это будет чудо»

Пол Мерсон считает маловероятной победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

«Это все еще крупнейший клуб мира. Один из крупнейших клубов мира. Но это не сильнейшая команда.

Если они обыграют « » в финале Кубка Англии, то, исходя из текущей ситуации, из последних результатов, из результата игры с «Кристал Пэлас», тренера следует посвятить в рыцари. Его следует посвятить в рыцари.

Я не преувеличиваю. Его следует посвятить в рыцари. Потому что это будет чудо, чудо», – сказал бывший нападающий сборной Англии.