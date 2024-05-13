Мерсон предложил посвятить тен Хага в рыцари в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Я не преувеличиваю. Это будет чудо»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Sky Sports Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон считает маловероятной победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

«Это все еще крупнейший клуб мира. Один из крупнейших клубов мира. Но это не сильнейшая команда.

Если они обыграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то, исходя из текущей ситуации, из последних результатов, из результата игры с «Кристал Пэлас», тренера следует посвятить в рыцари. Его следует посвятить в рыцари.

Я не преувеличиваю. Его следует посвятить в рыцари. Потому что это будет чудо, чудо», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

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16 комментариев
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Сэр Эрик 7Хаг. А что, звучит.
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Так пусть ему Чарльз сразу место свое отдаст, чего мелочиться
Рыцарем Антони сделают, за 1 важнейший гол в сезоне
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"больше не наливать ему", видимо, не услышали🤣
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Рыцарь Смерти!- Репутации МанЮ. Справедливости ради, там еще есть кандидаты)
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Когда-то для МЮ была обыденность побеждать топ-клубы. Сейчас же с хагом это чудо за которое следует награды.
Опустил клуб до середняков.
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Роберто Мартинес обыграл Сити с Уиганом, где его звание рыцаря?
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лыцари швейцарского стола. подходи и забирай очки кто хочет!
может в Робин Гуды всё таки?
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Лысарь Эрик
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Лучше сразу премьер министром Великобритании
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Что курят эти люди….
Дайте нам это, хочется тоже летать в облаках и не париться)
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В рыцари только англичан могут посвятить, но не иностранцев. Так что и тут 10Хагу не светит титул.
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Ответ tzasasa
Сэр Эрик 7Хаг. А что, звучит.
И будет разговор.

- "Лысая башка, мы снова проиграли"
- "Не лысая башка, а сэр лысая башка"
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Ответ tzasasa
Сэр Эрик 7Хаг. А что, звучит.
Жаль прическу средневековый горшок ему уже не сделать(
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Ответ Роман
И будет разговор. - "Лысая башка, мы снова проиграли" - "Не лысая башка, а сэр лысая башка"
Ухаха, Рома, давай еще!
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Ответ Cuccittini Aveiro
Жаль прическу средневековый горшок ему уже не сделать(
Ничего страшного, зато можно пару средневековых костюмчиков примерить, типа нюрбергская дева.
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Ответ Роман
Когда-то для МЮ была обыденность побеждать топ-клубы. Сейчас же с хагом это чудо за которое следует награды. Опустил клуб до середняков.
По делу приложил бездельника, молодец Рома!
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