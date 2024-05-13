Мерсон предложил посвятить тен Хага в рыцари в случае победы над «Ман Сити» в финале Кубка Англии: «Я не преувеличиваю. Это будет чудо»
Пол Мерсон считает маловероятной победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.
«Это все еще крупнейший клуб мира. Один из крупнейших клубов мира. Но это не сильнейшая команда.
Если они обыграют «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, то, исходя из текущей ситуации, из последних результатов, из результата игры с «Кристал Пэлас», тренера следует посвятить в рыцари. Его следует посвятить в рыцари.
Я не преувеличиваю. Его следует посвятить в рыцари. Потому что это будет чудо, чудо», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
Рыцарем Антони сделают, за 1 важнейший гол в сезоне
Опустил клуб до середняков.
может в Робин Гуды всё таки?
Дайте нам это, хочется тоже летать в облаках и не париться)
- "Лысая башка, мы снова проиграли"
- "Не лысая башка, а сэр лысая башка"