«Болонья» сыграет в ЛЧ впервые за 60 лет. «Ювентус» тоже вышел в групповой этап
«Болонья» и «Ювентус» вышли в Лигу чемпионов.
«Рома» проиграла «Аталанте» (1:2) в 36-м туре Серии А.
Потеря очков римлян позволила «Болонье» и «Ювентусу» гарантированно получить места в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
У клубов по 67 очков, команды Тиаго Мотты и Массимилиано Аллегри сыграют друг с другом в следующем туре.
Для «Болоньи» это первое попадание в турнир за 60 лет. В сезоне-1964/65, когда он назывался Кубок европейских чемпионов, команда из области Эмилия-Романья играла в 1/16 финала. После трех матчей с «Андерлехтом» (0:1, 2:1, 0:0) победитель был определен жребием – бельгийцы прошли дальше.
«Ювентус», напомним, в прошлом сезоне занял 4-е место, но был отстранен от еврокубков на год из-за нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей.
За пятое место, также дающее право выступить в Лиге чемпионов, сражаются «Аталанта», «Рома» и «Лацио», у которых 63, 60 и 59 очков соответственно. У команды из Бергамо игра в запасе.
астон вилла
брест
болонья
жирона
2. Даже если бы остался старый формат, то такая группа невозможна, так как тут нет клуба из первой корзины. Все в основном их четвертой.