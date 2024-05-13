«Болонья» сыграет в ЛЧ впервые за 60 лет. «Ювентус» тоже вышел в групповой этап

Теги Рома Лацио Аталанта Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

«Болонья» и «Ювентус» вышли в Лигу чемпионов.

«Рома» проиграла «Аталанте» (1:2) в 36-м туре Серии А.

Потеря очков римлян позволила «Болонье» и «Ювентусу» гарантированно получить места в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

У клубов по 67 очков, команды Тиаго Мотты и Массимилиано Аллегри сыграют друг с другом в следующем туре.

Для «Болоньи» это первое попадание в турнир за 60 лет. В сезоне-1964/65, когда он назывался Кубок европейских чемпионов, команда из области Эмилия-Романья играла в 1/16 финала. После трех матчей с «Андерлехтом» (0:1, 2:1, 0:0) победитель был определен жребием – бельгийцы прошли дальше. 

«Ювентус», напомним, в прошлом сезоне занял 4-е место, но был отстранен от еврокубков на год из-за нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

За пятое место, также дающее право выступить в Лиге чемпионов, сражаются «Аталанта», «Рома» и «Лацио», у которых 63, 60 и 59 очков соответственно. У команды из Бергамо игра в запасе.

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30 комментариев
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Как же счастлив болельщик Болоньи, который застал матчи в лч своей команды в детстве и сможет насладиться ими теперь 🥲
+22
0
+22
Ответ Morjak Papai
нужна группа астон вилла брест болонья жирона
Кто нибудь скажет ему про новый формат…
+19
-2
+17
История творится на наших глазах!
+7
0
+7
Аллегри гений! Ну где вы, хейтеры?!
+5
0
+5
нужна группа

астон вилла
брест
болонья
жирона
+12
-7
+5
Ответ Касум Увайсов
Как же счастлив болельщик Болоньи, который застал матчи в лч своей команды в детстве и сможет насладиться ими теперь 🥲
да думаю счастливы и те, кто Колыванова застал в Болонье
+5
-1
+4
Ответ Morjak Papai
нужна группа астон вилла брест болонья жирона
1. Больше нет групп по 4 команды - с нового сезона новый формат.
2. Даже если бы остался старый формат, то такая группа невозможна, так как тут нет клуба из первой корзины. Все в основном их четвертой.
+2
0
+2
Не будет же группового этапа. Хорош его во все новости пихать ))
+1
0
+1
Ответ ruberoid
Поясните, я так слаб в математике, или у Аталанты с матчем в запасе вполне реальные шансы догнать как минимум одну из этих команд? А то и две? В чем подвох, почему гарантировали?
5 мест от Италии в следующей ЛЧ
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
да думаю счастливы и те, кто Колыванова застал в Болонье
Я - такой , как раз! И он отлично там играл, хоть и не особо долго!
+1
0
+1
Поясните, я так слаб в математике, или у Аталанты с матчем в запасе вполне реальные шансы догнать как минимум одну из этих команд? А то и две? В чем подвох, почему гарантировали?
+1
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Ответ Hi Hi
Что за сезон! Впервые за долгое время в лч вышли Вилла, Жирона, Болонья, Байер, и возможно брест.
только из этих команд только байер не будет мальчиком для битья в лч.ну может еще и болонья если повезет.жирона и брест не готовы к лч,боюсь им там ловить нечего
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Ответ ruberoid
А стыков больше нет?
Сразу все 5 в основной турнир попадают? (раньше групповой)
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Ответ il Fenomeno
Комментарий удален пользователем
может, но 5 место даёт место в лч, а рома и лацио их уже не обойдут
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Ответ Shred
5 мест от Италии в следующей ЛЧ
А стыков больше нет?
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Спортс ,это уже не групповой этап ,проснитесь
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Мотта легенда👏👏👏
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Ювентус тоже? И что он там будет делать?
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это к слову о том что кричит что пиоли надо оставлять в милане.есть мотта который со средним составом вышел в лч.а есть милан у которого состав на порядок сильнее,но тренер не для серьезных задач.
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Теперь вопрос останется ли Мотта.
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С детства за "Болонью"!
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Ну, Тьяго Мотта, блин, даёт!
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Что за сезон! Впервые за долгое время в лч вышли Вилла, Жирона, Болонья, Байер, и возможно брест.
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А Рома снова в пролете. Как же это бесит. Сначала несравненный старт от Жозе, с которым после 3 туров чуть ли не последние шли, затем ДДР, которого все хвалили, характер и тд, но как бы ни оказалось, что за характером больше ничего и нет (привет, Гаттузо!)
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Как неприятно мне фанату юве радоваться этому достижению . Это априори должно быть, как можно было в такое дно превратить клуб. Надеюсь в новом сезоне с новым тренером будем бороться за скудетто
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хейтеры Аллегри, как вам такое??? уже вижу как Сити и Реал молятся, чтобы Макса летом убрали и не играть против маэстро
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Тиаго мотта, Алонсо , Индзаги,
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Комментарий удален пользователем
Святой Мотта)
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Мотта сделал маленькое чудо
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