«Болонья» сыграет в ЛЧ впервые за 60 лет. «Ювентус» тоже вышел в групповой этап

«Болонья» и «Ювентус» вышли в Лигу чемпионов.

«Рома» проиграла «Аталанте» (1:2) в 36-м туре Серии А.

Потеря очков римлян позволила «Болонье» и « » гарантированно получить места в групповом этапе следующего розыгрыша чемпионов.

У клубов по 67 очков, команды и сыграют друг с другом в следующем туре.

Для «Болоньи» это первое попадание в турнир за 60 лет. В сезоне-1964/65, когда он назывался Кубок европейских чемпионов, команда из области Эмилия-Романья играла в 1/16 финала. После трех матчей с «Андерлехтом» (0:1, 2:1, 0:0) победитель был определен жребием – бельгийцы прошли дальше.

«Ювентус», напомним, в прошлом сезоне занял 4-е место, но был отстранен от еврокубков на год из-за нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

За пятое место, также дающее право выступить в , сражаются « », « » и « », у которых 63, 60 и 59 очков соответственно. У команды из Бергамо игра в запасе.