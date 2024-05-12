Артета о шансах «Арсенала» на титул после 1:0 с «МЮ»: «В футболе всегда есть возможности. Хотим сделать последний тур самым прекрасным»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство после победы над «МЮ» (1:0).

«Мы очень рады победе, особенно тому, что мы сделали во втором тайме. Это еще один шаг, который должна сделать команда, чтобы еще больше доминировать.

Но сегодня ставки была высоки, как и в матче с «Тоттенхэмом». У вас нет права на ошибку, это большие команды, которые усложняют вам задачу, и у вас есть воля к победе – это эмоционально.

Сегодня мы хотели приоткрыть дверь [к титулу], последний тур пройдет при наших болельщиках. Там будут наши семьи, и мы хотим вместе сделать этот день самым прекрасным.

Мы обязательно будем смотреть матч [«Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»]. Мы смотрим все матчи. Нам важен результат. В футболе шанс есть всегда», – сказал главный тренер «Арсенала».

После 37 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 86 очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко, имея матч в запасе. В заключительном туре «канониры» сыграют дома с «Эвертоном».

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12 комментариев
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Сити Пепа безжалостен.
После тех двух гонок с лучшим Ливерпулем Клоппа,гонка с Арсеналом для него ерунда.
Но чем чёрт не шутит)
Верим!!!
+4
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+4
И как их угараздило споткнуться об Астон Виллу, сейчас бы готовились к чемпионскому параду
+3
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как бы то ни было, этот Арсенал лучший со времён Венгера. наконец-то они вернулись в топы браво Артета!!!
+2
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+2
Ответ IntoTheRainBow
Сити если что тоже проигрывал Вилле
Дома Сити камня на камне от неё не оставил
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимирович
И как их угараздило споткнуться об Астон Виллу, сейчас бы готовились к чемпионскому параду
Да много чему можно придираться задним числом. Если бы судья поставил пенальти в пользу Ливерпуля против Сити, тогда скаузеры могли бы все еще присутствовать в чемпионской гонке. Если бы Астон Вилла играла до Арсенала не вторым составом, а основой с Сити... А так тогда заслуженно выиграли.
+1
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+1
всё может быть в этой жизни
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у Опты "суперкомпьютер" (скорее пара индусов на цокольном) после этой победы повысил шансы на 7%, c 34 до 41
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Ответ Владимир Владимирович
И как их угараздило споткнуться об Астон Виллу, сейчас бы готовились к чемпионскому параду
Сити если что тоже проигрывал Вилле
0
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0
Ответ Владимир Владимирович
И как их угараздило споткнуться об Астон Виллу, сейчас бы готовились к чемпионскому параду
Причем дома Астон Вилле... Следом вылет из ЛЧ
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Ответ IntoTheRainBow
у Опты "суперкомпьютер" (скорее пара индусов на цокольном) после этой победы повысил шансы на 7%, c 34 до 41
Логика в этом есть. Победили на сложном выезде, в то время, как у Сити впереди выезд к Тоттенхэму. Если Сити обыграет шпор, упадут ниже плинтуса
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