Артета о шансах «Арсенала» на титул после 1:0 с «МЮ»: «В футболе всегда есть возможности. Хотим сделать последний тур самым прекрасным»

Микель Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство после победы над «МЮ» (1:0).

«Мы очень рады победе, особенно тому, что мы сделали во втором тайме. Это еще один шаг, который должна сделать команда, чтобы еще больше доминировать.

Но сегодня ставки была высоки, как и в матче с «Тоттенхэмом». У вас нет права на ошибку, это большие команды, которые усложняют вам задачу, и у вас есть воля к победе – это эмоционально.

Сегодня мы хотели приоткрыть дверь [к титулу], последний тур пройдет при наших болельщиках. Там будут наши семьи, и мы хотим вместе сделать этот день самым прекрасным.

Мы обязательно будем смотреть матч [« » с «Тоттенхэмом»]. Мы смотрим все матчи. Нам важен результат. В футболе шанс есть всегда», – сказал главный тренер «Арсенала».

После 37 туров « » лидирует в , набрав 86 очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко, имея матч в запасе. В заключительном туре «канониры» сыграют дома с «Эвертоном».