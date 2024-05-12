Мбаппе забил 27-й гол в Лиге 1. В топ-чемпионатах больше только у Кейна – 36

Теги Бавария ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил впервые за четыре матча.

Форвард «ПСЖ» открыл счет на 8-й минуте игры с «Тулузой» (1:1) в 33-м туре Лиги 1.

Теперь у 25-летнего футболиста 27 голов в текущем чемпионате Франции. В пяти ведущих лигах больше забил только Харри Кейн из «Баварии» – 36 мячей.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Тулуза». 1:1 – Мбаппе и Даллинга забили. Онлайн-трансляция

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10 комментариев
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Удивительно, но за все эти годы Мбаппе так и не выиграл золотую бутсу, играя в чемпионате водокачки за гегемона.
Единственный раз был близок 5 лет назад, забив 33 гола, но в финале кубка Франции схолопотал глупый дисквал на 2 матча и проиграл в итоге бутсу Месси, который забил 36.
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Кейн выиграл первую свою Золотую Бутсу ) а вот выиграет ли первую Золотую Бутсу Мбаппе? есть сомнения ))
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Ответ Человек1991
Кейн выиграл первую свою Золотую Бутсу ) а вот выиграет ли первую Золотую Бутсу Мбаппе? есть сомнения ))
Ну, учитывая, что в Реале изобилие атакующий игроков, которые тоже хотят забивать, а также учитывая, что Ла лига является самой защитной лигой из топ 5, где царят автобусы, то Мбаппе бутса не светит.
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+1
Ответ Влад Тюрин
Ну, учитывая, что в Реале изобилие атакующий игроков, которые тоже хотят забивать, а также учитывая, что Ла лига является самой защитной лигой из топ 5, где царят автобусы, то Мбаппе бутса не светит.
Да, именно поэтому Ронаоду6, Месси и Бензема там клепали по 50 мячей за сезон. И в среднем всё команды кроме одной имеют 2 гола за матч. Очень защитная лига, ага:)
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Ответ Человек1991
Кейн выиграл первую свою Золотую Бутсу ) а вот выиграет ли первую Золотую Бутсу Мбаппе? есть сомнения ))
Мбаппе скорее всего будет лучшим бомбардиром Реала, но ему придется делить голы с Вини, Родриго, Джудом.. так что не факт, что выиграет золотую бутсу
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Ответ densdens17
Да, именно поэтому Ронаоду6, Месси и Бензема там клепали по 50 мячей за сезон. И в среднем всё команды кроме одной имеют 2 гола за матч. Очень защитная лига, ага:)
Ла лига уже давно не та, что была при Месси и Роналду.
По голам за матч Ла лига уже пару лет находится на 5 месте среди топ лиг.

В этом году лучший бомбардир и вовсе чуть-чуть за 20 голов перешагнет, что очень мало.
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Ответ densdens17
Да, именно поэтому Ронаоду6, Месси и Бензема там клепали по 50 мячей за сезон. И в среднем всё команды кроме одной имеют 2 гола за матч. Очень защитная лига, ага:)
Когда это бензема забивал 50 за сезон в примере?) Он и 30 не забивал, о чем ты, сказочник
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Ответ densdens17
Да, именно поэтому Ронаоду6, Месси и Бензема там клепали по 50 мячей за сезон. И в среднем всё команды кроме одной имеют 2 гола за матч. Очень защитная лига, ага:)
Ты просто проверь цифры, посчитай, где сколько забивают. Это не очень сложно.
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Ответ Влад Тюрин
Удивительно, но за все эти годы Мбаппе так и не выиграл золотую бутсу, играя в чемпионате водокачки за гегемона. Единственный раз был близок 5 лет назад, забив 33 гола, но в финале кубка Франции схолопотал глупый дисквал на 2 матча и проиграл в итоге бутсу Месси, который забил 36.
ПСЖ там хоть и гегемон, но лига 1 - это не чемпионат водокачки.
Она на 5 месте среди топ-5, но именно среди топ лиг, то есть на 5 месте с начала, а не с конца. Забивать там не так уж и просто.
Ну и второй момент - это отражение, как колбасило ПСЖ все эти годы. После почти каждого вылета из ЛЧ смена тренера. А тренеры эти были разного качества.
Если Франция - это чемпионат водокачки, то как назвать все лиги ниже неё? Как будто речь о хоккее с 6 топ сборными и одной топ лигой, а не о всемирном виде спорта.
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