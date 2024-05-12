Мбаппе забил 27-й гол в Лиге 1. В топ-чемпионатах больше только у Кейна – 36
Килиан Мбаппе забил впервые за четыре матча.
Форвард «ПСЖ» открыл счет на 8-й минуте игры с «Тулузой» (1:1) в 33-м туре Лиги 1.
Теперь у 25-летнего футболиста 27 голов в текущем чемпионате Франции. В пяти ведущих лигах больше забил только Харри Кейн из «Баварии» – 36 мячей.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Тулуза». 1:1 – Мбаппе и Даллинга забили. Онлайн-трансляция
Единственный раз был близок 5 лет назад, забив 33 гола, но в финале кубка Франции схолопотал глупый дисквал на 2 матча и проиграл в итоге бутсу Месси, который забил 36.
По голам за матч Ла лига уже пару лет находится на 5 месте среди топ лиг.
В этом году лучший бомбардир и вовсе чуть-чуть за 20 голов перешагнет, что очень мало.
Она на 5 месте среди топ-5, но именно среди топ лиг, то есть на 5 месте с начала, а не с конца. Забивать там не так уж и просто.
Ну и второй момент - это отражение, как колбасило ПСЖ все эти годы. После почти каждого вылета из ЛЧ смена тренера. А тренеры эти были разного качества.
Если Франция - это чемпионат водокачки, то как назвать все лиги ниже неё? Как будто речь о хоккее с 6 топ сборными и одной топ лигой, а не о всемирном виде спорта.