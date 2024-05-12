Мбаппе забил 27-й гол в Лиге 1. В топ-чемпионатах больше только у Кейна – 36

Килиан Мбаппе забил впервые за четыре матча.

Форвард «ПСЖ» открыл счет на 8-й минуте игры с «Тулузой» (1:1) в 33-м туре Лиги 1.

Теперь у 25-летнего футболиста 27 голов в текущем чемпионате Франции. В пяти ведущих лигах больше забил только из «Баварии» – 36 мячей.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Тулуза». 1:1 – Мбаппе и Даллинга забили. Онлайн-трансляция