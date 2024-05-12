Руни о 0:1: «Мне жаль защитников «МЮ» – играть в команде индивидуалистов очень сложно. Даже у клубов из середины или конца таблицы есть компактность»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Уэйн Руни раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы на своем поле проиграли «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» порой играет настолько открыто, это просто невероятно. Мне жаль любого игрока в обороне «МЮ», потому что играть в такой команде очень сложно.

Команда выглядит разобщенной. Это команда индивидуалистов, и это вызывает беспокойство.

Даже у команд из середины или конца таблицы есть сплоченность и компактность», – сказал бывший игрок «МЮ».

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7 комментариев
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это разве не к тренеру вопросы?
+18
-1
+17
Ответ Дима
это разве не к тренеру вопросы?
Сейчас набегут поклонники лысого и по фактам(нет) расскажут тебе обратное-травмы(за которые хаг не ответственен), игроки не такие(хотя покупали тех кого он хотел), звезды в этом году не так сошлись, криш и санчо виноваты, и тд.
+15
-1
+14
МЮ в середине таблицы, разве нет?
+6
0
+6
Так вроде все центральные защитники итак уже сдохли, с поддержкой или без разницы нет уже
+2
0
+2
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