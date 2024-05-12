Руни о 0:1: «Мне жаль защитников «МЮ» – играть в команде индивидуалистов очень сложно. Даже у клубов из середины или конца таблицы есть компактность»
Уэйн Руни раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы на своем поле проиграли «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» порой играет настолько открыто, это просто невероятно. Мне жаль любого игрока в обороне «МЮ», потому что играть в такой команде очень сложно.
Команда выглядит разобщенной. Это команда индивидуалистов, и это вызывает беспокойство.
Даже у команд из середины или конца таблицы есть сплоченность и компактность», – сказал бывший игрок «МЮ».