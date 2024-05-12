Руни о 0:1: «Мне жаль защитников «МЮ» – играть в команде индивидуалистов очень сложно. Даже у клубов из середины или конца таблицы есть компактность»

Уэйн Руни раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы на своем поле проиграли « » (0:1) в 37-м туре .

« » порой играет настолько открыто, это просто невероятно. Мне жаль любого игрока в обороне «МЮ», потому что играть в такой команде очень сложно.

Команда выглядит разобщенной. Это команда индивидуалистов, и это вызывает беспокойство.

Даже у команд из середины или конца таблицы есть сплоченность и компактность», – сказал бывший игрок «МЮ».