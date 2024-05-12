Аллегри про 1:1 с «Салернитаной»: «Плохой 1-й тайм. «Юве» нужно прибавлять, быть терпеливее и не бить тогда, когда не следует, а отдавать передачи»

Теги Ювентус серия А Италия Салернитана Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Салернитаной» (1:1).

«Плохой первый тайм. Мы начали достаточно неплохо, но затем было принято ошибочное решение. После этого мы стали разобщенными и не могли удерживать свои позиции.

Мы пропустили гол после стандартного положения. Знали, что «Салернитана» опасна в таких ситуациях. Мы же со стандартов вообще ей не угрожали. Надо было действовать более аккуратно, но нам этого недоставало.

Мы приложили достаточно усилий для того, чтобы не пропустить, сами могли больше угрожать сопернику при стандартных положениях. Потом был момент у Кина, он пробил, хотя стоило лучше развить атаку.

Нам просто нужно быть терпеливее, чтобы играть должным образом, не бить тогда, когда не следует, а отдавать передачи. Но мы хорошо отреагировали – как и в матче с «Ромой».

Такой матч проигрывать нельзя, иначе рискуешь больше никогда не собраться. Сегодня ничья, дальше готовимся к финалу Кубка Италии.

Команде надо прибавлять», – отметил главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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11 комментариев
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Надо прибавлять, как раз сезон в самом разгаре. Ой, подождите..
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юве нужна только избавиться от тебя, других причин нету на ничья
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А где фанаты аллегри? Вернёте минусы за прошлые годы, где вы обещали, что это дно сможет дать результат в конце концов?
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+2
У меня в последнее время когда читаю его комментарии после матча складывается ощущение что он болен на голову или прикидывается. Я бы воспринял спокойно такое оправдание если бы он был тренером Салернитаны. Но…. Он все таки тренер топ клуба ( хотя после этого сезона, где приходилось играть на одном фронте грубо говоря…. я уже сомневаюсь)
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да вообще можно по воротам не бить
+1
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+1
У Аталанты 63 очка и матч в запасе. Тут и 4-е место под большим вопросом.
Повезло, что 5-е тож ЛЧ-ское.

Хорошо работает Аллегри. Плодотворно.
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После первого полуфинального матча кубка с Лацио, казалось что у Юве не такой плохой сезон. Но Аллегри чуть не умудрился место в ЛЧ слить, повезло что сегодня бал набрали
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🤦🤦🤦
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Куда, блэт, еще терпеливее? ))
Команда, как черепаха передвигается, принимает решения, пасует.

Нет задачи обострить, взвинтить темп, переиграть соперника. Задача дождаться его ошибки. От того и такие пассивные первые таймы. Пока жаренный петух в виде пропущенного гола в попу не клюнет.

"...мы стали разобщенными и не могли удерживать свои позиции.." .

Третий сезон заканчивается, как человек возглавляет команду и она до сих пор не обучена удерживать свои позиции - и это против вылетевшего соперника. 🤦🏼‍♂️

Главное, "Мотта с Конте Ювентусу не нужны"
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Эх юве юве, а были времена
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