Лев Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии»

Лев Лещенко готов написать песню о возможном чемпионстве «Динамо» в Мир РПЛ.

За два тура до финиша бело-голубые возглавляют таблицу, опережая идущего вторым «Зенит» на 2 очка.

«Думаю, Личка поднакачает футболистов «Динамо» перед двумя решающими матчами, потому что игру с «Балтикой» вырвали чудом. Играли неважно — как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.

У «Динамо» нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. По игре с «Балтикой», кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.

Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства « ». Но думал, что было бы неплохо победить в (смеется). Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — сказал народный артист России.