Лев Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Лев Лещенко Футбол

Лев Лещенко готов написать песню о возможном чемпионстве «Динамо» в Мир РПЛ.

За два тура до финиша бело-голубые возглавляют таблицу, опережая идущего вторым «Зенит» на 2 очка. 

«Думаю, Личка поднакачает футболистов «Динамо» перед двумя решающими матчами, потому что игру с «Балтикой» вырвали чудом. Играли неважно — как-то немотивировано, на классе пытались победить. Энергия появилась, только когда запахло поражением.

У «Динамо» нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. По игре с «Балтикой», кроме Тюкавина, Нгамале и Скопинцева, выделить некого.

Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ (смеется). Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — сказал народный артист России.

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4 комментария
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пассатижи проверь, старичок
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Садись Лева скорей, надо успеть быстрей, возможно к 20 мая песня нужна, если Ахмат правда не сольет игру Зениту, то тогда через неделю нужна будет.
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