«Бавария» объявила об уходе Шупо-Мотинга и Сарра по окончании сезона
Два футболиста гарантированно покинут «Баварию» по окончании сезона.
Перед последней домашней игрой в этом сезоне – против «Вольфсбурга» (2:0) – мюнхенцы устроили церемонию прощания с защитником Буна Сарром. Также ее должен был посетить форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но из-за болезни не смог.
Сарр получил подарок от клуба, ему была объявлена благодарность за проведенное в «Баварии» время.
Оба игрока присоединились к мюнхенской команде в 2020 году. На счету защитника 33 матча, один гол и 4 результативных паса, у форварда 122 игры, 38 забитых мячей и 13 ассистов.
Фото: fcbayern.com
Могли бы отдельно созвать пресс-конфу где бы уже был и Шупо
Тебя будет не хватать, легенда!