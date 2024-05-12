«Бавария» объявила об уходе Шупо-Мотинга и Сарра по окончании сезона

Два футболиста гарантированно покинут «Баварию» по окончании сезона.

Перед последней домашней игрой в этом сезоне – против «Вольфсбурга» (2:0) – мюнхенцы устроили церемонию прощания с защитником . Также ее должен был посетить форвард , но из-за болезни не смог.

Сарр получил подарок от клуба, ему была объявлена благодарность за проведенное в «Баварии» время.

Оба игрока присоединились к мюнхенской команде в 2020 году. На счету защитника 33 матча, один гол и 4 результативных паса, у форварда 122 игры, 38 забитых мячей и 13 ассистов.

Фото: fcbayern.com