«Бавария» объявила об уходе Шупо-Мотинга и Сарра по окончании сезона

Теги Бавария бундеслига Германия трансферы Эрик-Максим Шупо-Мотинг Буна Сарр Футбол

Два футболиста гарантированно покинут «Баварию» по окончании сезона.

Перед последней домашней игрой в этом сезоне – против «Вольфсбурга» (2:0) – мюнхенцы устроили церемонию прощания с защитником Буна Сарром. Также ее должен был посетить форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но из-за болезни не смог.

Сарр получил подарок от клуба, ему была объявлена благодарность за проведенное в «Баварии» время.

Оба игрока присоединились к мюнхенской команде в 2020 году. На счету защитника 33 матча, один гол и 4 результативных паса, у форварда 122 игры, 38 забитых мячей и 13 ассистов.

Фото: fcbayern.com

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11 комментариев
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Без Шупинатора Бавария никогда не будет прежней
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-4
+22
Ответ Direct free kick
Без Шупинатора Бавария никогда не будет прежней
ТСЖ до сих пор в себя приходит
+18
-1
+17
Сарр так и останется трансферной загадкой Хасана, зачем его вообще брали. Зато умницу Станишича в аренду надо было спихнуть.
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Уходят очередные легенды.
+14
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У меня в голове музыка Заката На Татуине из Звездных Войн...
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По статистике на спортс, Сарр наиграл за 4 года аж 16 матчей! ...и тут прям церемония.
Могли бы отдельно созвать пресс-конфу где бы уже был и Шупо
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Ждём Станишича!
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а раньше Роббен и Рибери уходили
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Вот и закончилась эра Буны Сарра…
Тебя будет не хватать, легенда!
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какие там месси и роналду, вы о чем вообще??
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Ответ Manuel Neuer-Bayern Munchen
Вот и закончилась эра Буны Сарра… Тебя будет не хватать, легенда!
но ничего, Саша Буй его достойно заменит
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