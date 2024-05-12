Тен Хаг о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» может смотреть в глаза фанатам. Без 7 игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Sky Sports Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг после игры с «Арсеналом» напомнил, что «МЮ» страдает от травм.

«Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник [в матче с «Кристал Пэлас»] это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.

Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.

Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко. В ситуации с голом полузащитник допускает небольшую ошибку, и она влечет серьезные последствия.

Для футболиста «МЮ» каждый матч как финал. Надо проявлять себя ради победы в каждом матче. Надо это понимать.

Фанаты понимают ситуацию. Когда у вас столько травм, особенно в ключевых зонах, вы не получаете того, чего заслуживаете. Фанаты нас поддерживают, они с нами.

Игроки тоже люди. Раз в три месяца у команды может быть неправильное отношение к делу, и в понедельник это проявилось. Но у этой команды всегда крепкий дух.

У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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78 комментариев
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Интер Миланский на грани банкротства берет Серию А и пропускает 19 мячей за сезон, МЮ на первой строчке самых дорогих клубов - 8 место и 56 пропущеных. В Какие глаза он смотреть собирается, в шоколадные?
+90
-6
+84
Иди лучше крышу на траффорде залатай, может это у тебя лучше получится чем тренером
+51
-1
+50
Ответ олдовый манк
Иди лучше крышу на траффорде залатай, может это у тебя лучше получится чем тренером
Ему на это потребуются 11 прорабов из Голландии
+50
-1
+49
Мы можем смотреть в глаза фанатам. 82 пропущенных за сезон и 8 место, но мы все равно даём бой:)))
+28
0
+28
Ответ Роман
1 победа в 9 матчах. Там не бой, там избиение идет.
Там бой. Х соперника с губами Тен хага
+29
-2
+27
Он знает, что матч все равно проиграли? Как же мне уже надоел этот клоун
+26
-4
+22
1 победа в 9 матчах. Там не бой, там избиение идет.
+24
-4
+20
С каждым интервью всё больше уважаю Тен Хага. Как тонко и хладнокровно он троллит фанов. Просто красавчик 🤙😄😂
+18
-4
+14
Ответ SAF22
так за Интер Де Хеа не играет
Всё из-за Роналду
+19
-6
+13
Лысый шарлатан никогда не унывает. Знает, что свою неустойку он получит.
+11
-3
+8
Великий тренер.(Инфоциган)
+9
-1
+8
Ответ Дядя ТУРА
Там бой. Х соперника с губами Тен хага
И все равно хаг думает что побеждает 😂
+9
-3
+6
Ответ Роман
Лысый шарлатан никогда не унывает. Знает, что свою неустойку он получит.
А его походу с неустойкой кинуть решили.
Дадут ещё сезон ))
+6
0
+6
«….и сегодня мы им отплатили». Так говорит, будто победил, а на деле даже вничью не сыграл
+6
0
+6
Фанаты МЮ понимают только одно, что шарлатана надо гнать. Иначе про топ-4 можно забыть.
+5
-1
+4
Ответ JohnnyMadsen
Интер Миланский на грани банкротства берет Серию А и пропускает 19 мячей за сезон, МЮ на первой строчке самых дорогих клубов - 8 место и 56 пропущеных. В Какие глаза он смотреть собирается, в шоколадные?
так за Интер Де Хеа не играет
+6
-2
+4
Ответ Kokshe
Как хорошо, что Сэр Алекс не сидит на спортсе
да там хуже, он на трибуне сидит.
+3
0
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Ответ Артём Игоревич
засунь Интер в АПЛ и он будет не выше
Глупость. Интер без проблем шел бы в топ-4 чемпионата, так как кроме Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити, остальные команды слабее Интера многократно.

Да и МЮ идет несправедливо высоко для ТАКОЙ игры. Должны быть на 10-12 местах. Просто повезло где-то сыграть вничью/победить в матчах чисто на "лакиче". Интер думаю все же справился бы с Копенгагеном и Галатасараем, а вот 10Хаг не смог.
+3
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Я так понимаю, по ТенХагу отплатили, это проиграли с разницей не в 4, а всего в 1 мяч. Это конечно сильно, этот тренер цитат на века уже наговорил.
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Тен Хаг такой:
"Спасибо за поддержку, это вам 👉💩"
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Ответ Evgen_Hazard
Всё из-за Роналду
Санчо раздевалку испортил
+4
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Надоел со своими травмами
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Ответ mr kovalsky
Ему на это потребуются 11 прорабов из Голландии
И видимо столько же рабочих, которые будут постоянно на больничном с перебитыми пальцами
+3
0
+3
Ни одного - вообще ни одного - момента в домашней игре против принципиального соперника - это "можем смотреть в глаза фанатам"?
+2
0
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Худший тренер МЮ в истории. Его рекорды будут вечными
+2
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То есть он уже поражение в один мяч как победу воспринимает? Какой @;):@/)/@, нельзя ж тут материться
+2
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Боже мой, уволься ...
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Ответ mr kovalsky
Ему на это потребуются 11 прорабов из Голландии
7 сразу на больничные уйдут
+1
0
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Челси с 14 травмами выиграл у Тоттенхэма 2:0 и что ?
+1
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Ответ Роман
И все равно хаг думает что побеждает 😂
Потому что инициатива у него
+1
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