Тен Хаг о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» может смотреть в глаза фанатам. Без 7 игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги»
Эрик тен Хаг после игры с «Арсеналом» напомнил, что «МЮ» страдает от травм.
«Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник [в матче с «Кристал Пэлас»] это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.
Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.
Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко. В ситуации с голом полузащитник допускает небольшую ошибку, и она влечет серьезные последствия.
Для футболиста «МЮ» каждый матч как финал. Надо проявлять себя ради победы в каждом матче. Надо это понимать.
Фанаты понимают ситуацию. Когда у вас столько травм, особенно в ключевых зонах, вы не получаете того, чего заслуживаете. Фанаты нас поддерживают, они с нами.
Игроки тоже люди. Раз в три месяца у команды может быть неправильное отношение к делу, и в понедельник это проявилось. Но у этой команды всегда крепкий дух.
У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Дадут ещё сезон ))
Да и МЮ идет несправедливо высоко для ТАКОЙ игры. Должны быть на 10-12 местах. Просто повезло где-то сыграть вничью/победить в матчах чисто на "лакиче". Интер думаю все же справился бы с Копенгагеном и Галатасараем, а вот 10Хаг не смог.
"Спасибо за поддержку, это вам 👉💩"