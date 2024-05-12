Пол Мерсон: «Тен Хаг напоминает «Людей в черном» – щелкает ручкой, начиная говорить, и после интервью думаешь: «Все не так плохо, не правда ли?» Проблемы «МЮ» будут повторяться»
Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
Сегодня «МЮ» уступил «Арсеналу» в домашнем матче 37-го тура АПЛ (0:1). В нынешнем сезоне манкунианцы проиграли 14 матчей в чемпионате, что является антирекордом клуба в АПЛ.
«Эрик тен Хаг напоминает мне о фильме «Люди в черном». Он начинает говорить, щелкает ручкой, и в конце интервью остаешься с мыслью: «Все не так уж плохо, не правда ли?» Это ужасно.
Сегодня у них [«МЮ»] было всего 145 касаний в финальной трети и лишь два удара в створ. Каземиро нанес один из таких ударов с 45 ярдов (около 41 метра – Sports), с которым даже я бы справился.
Они проиграли девять домашних матчей – это «Манчестер Юнайтед», здесь так нельзя. У них есть небольшие шансы выиграть четыре или пять раз подряд, но проблемы будут повторяться», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Или курсы успешного успеха продавать.