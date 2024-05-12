Пол Мерсон: «Тен Хаг напоминает «Людей в черном» – щелкает ручкой, начиная говорить, и после интервью думаешь: «Все не так плохо, не правда ли?» Проблемы «МЮ» будут повторяться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Каземиро Эрик тен Хаг кино Футбол

Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

Сегодня «МЮ» уступил «Арсеналу» в домашнем матче 37-го тура АПЛ (0:1). В нынешнем сезоне манкунианцы проиграли 14 матчей в чемпионате, что является антирекордом клуба в АПЛ.

«Эрик тен Хаг напоминает мне о фильме «Люди в черном». Он начинает говорить, щелкает ручкой, и в конце интервью остаешься с мыслью: «Все не так уж плохо, не правда ли?» Это ужасно.

Сегодня у них [«МЮ»] было всего 145 касаний в финальной трети и лишь два удара в створ. Каземиро нанес один из таких ударов с 45 ярдов (около 41 метра – Sports), с которым даже я бы справился.

Они проиграли девять домашних матчей – это «Манчестер Юнайтед», здесь так нельзя. У них есть небольшие шансы выиграть четыре или пять раз подряд, но проблемы будут повторяться», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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16 комментариев
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Он этой приблудой еще и игрокам своим походу щёлкает, они сразу забывают, что умели играть в хороший футбол когда-то.
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Агент Хэ
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Типичный инфоцыган.
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Хааг сам не уйдет, неустойку хочет, потому этот позор будет продолжаться
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Дэвиду Мойесу времени не дали, а 7хагу сколько угодно
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Ты хоть знаешь, что Элвис умер? Он не умер , он улетел домой
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Ответ Дима
Хааг сам не уйдет, неустойку хочет, потому этот позор будет продолжаться
Он получит неустойку, а ты получишь пару плюсиков, Димарик)
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В голове у него щёлкает. Причём давно уже.
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Это скорее такой карго-культ - тренер с лысиной и голландской фамилией вроде как обязан шарить, по мнению некоторых. Будь всесто него тоо де Сульшер, его бы давно сожрали.
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Ему бы в политику, а не вот это все.
Или курсы успешного успеха продавать.
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Тен Хаг: Все идет по плану, строго в соответствии с графиком. Все поставленные задачи успешно решаются
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Ответ Евгений Сидоров
Типичный инфоцыган.
+ Тренер, как нам выиграть АПЛ?- Вы должны настроиться, почувствовать себя уверенными-Тактика, тренер? Система, подготовка?- Это неважно. Если вы не уверены, визиализируйте, будьте как МанСити, Арсенал, Ливер.
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Ответ Raar
Агент Хэ
Что-то воды с сахаром захотелось.😅😅😅😅😅
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