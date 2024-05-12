Морган об «МЮ»: «Все слова Роналду о проблемах клуба оказались верными»
Пирс Морган вспомнил слова Криштиану Роналду о проблемах «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
После матча телеведущий в своем твиттере прикрепил фото с Роналду во время их совместного интервью, написав: «Все слова Криштиану, сказанные мне, о проблемах «Юнайтед» оказались верными».
Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»
Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»
Теперь вот пропустили 82 мяча, кто теперь виноват? Или Роналду телекинезом развалил команду?
Просто клоуны в руководстве вместе с тренером🤡