Морган об «МЮ»: «Все слова Роналду о проблемах клуба оказались верными»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вспомнил слова Криштиану Роналду о проблемах «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

После матча телеведущий в своем твиттере прикрепил фото с Роналду во время их совместного интервью, написав: «Все слова Криштиану, сказанные мне, о проблемах «Юнайтед» оказались верными».

Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»

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17 комментариев
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А ведь когда МЮ проигрывал, обвиняли Роналду, что он (нападающий) недостаточно отрабатывает в обороне

Теперь вот пропустили 82 мяча, кто теперь виноват? Или Роналду телекинезом развалил команду?

Просто клоуны в руководстве вместе с тренером🤡
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Ответ Жасулан Семей
Один физрук превратил топ команду в середняка
Ну после Фергюсона не особо ж топами были. 2-е место уже считалось сверхдостижением. Просто Эрик показал,что всё может быть еще хуже, чем при предыдущих тренерах))
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Один физрук превратил топ команду в середняка
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Роналду в одном был точно прав: тут надо всё рушить, всех выгонять и начинать всё с чистого листа.
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Да там после Роналду еще пол мира это поняли, но что делать? Его ведь не увольняют. Мол, не повезло с травмами, а так всё хорошо.
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Все слова, кторорые сказал Роналду, пропустив предсезонку, пока безуспешно подыскивал себе другой клуб, играющий в ЛЧ, и в результате за несколько месяцев не набравший форму и решивший свалить собственные проблемы на клуб под предлогом заботы о нём, оказались правдой.
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Как же фанов Рональду корёжит тем, что Тен Хааг выпнул Альнасровца7 в Саудию.. Их можно понять, вместо игры за клуб из топ лиги, они вынуждены убеждать себя и нормальных, что Саудия это топ лига...
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Морган не дремлет. Нужно же очередной респект от Рона услышать
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну после Фергюсона не особо ж топами были. 2-е место уже считалось сверхдостижением. Просто Эрик показал,что всё может быть еще хуже, чем при предыдущих тренерах))
При Жозе победа в ЛЕ, серебро АПЛ и 1/8 ЛЧ
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Ответ ОттоДракула
Роналду в одном был точно прав: тут надо всё рушить, всех выгонять и начинать всё с чистого листа.
Так и сделали в Сити, выстроили с нуля систему. В МЮ каждый раз приглашают нового тренера, покупают под него игроков с огромной личкой, а после увольнения не знают куда их девать
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Посмотрим как запоешь после разгрома петухов горожанами, клоун
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главная проблема - собственник команды..
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну после Фергюсона не особо ж топами были. 2-е место уже считалось сверхдостижением. Просто Эрик показал,что всё может быть еще хуже, чем при предыдущих тренерах))
Кто то же все равно должен быть на 8 месте)
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Ответ ОттоДракула
Роналду в одном был точно прав: тут надо всё рушить, всех выгонять и начинать всё с чистого листа.
Его в том числе же, правильно?)
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