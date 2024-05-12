Морган об «МЮ»: «Все слова Роналду о проблемах клуба оказались верными»

Пирс Морган вспомнил слова Криштиану Роналду о проблемах «Манчестер Юнайтед».

« » на своем поле проиграл « » (0:1) в 37-м туре .

После матча телеведущий в своем твиттере прикрепил фото с Роналду во время их совместного интервью, написав: «Все слова , сказанные мне, о проблемах « » оказались верными».

Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

Роналду об инфраструктуре «МЮ»: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23»