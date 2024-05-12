Дзюба опубликовал фото с Овечкиным: «Пузико и деревяшка вместе»
Александр Овечкин встретился с Артемом Дзюбой.
Нападающий «Локомотива» опубликовал фотографию вместе с капитаном «Вашингтона».
Футболист иронично подписал снимок: «Пузико и деревяшка вместе».
Напомним, что в мае 2023 года Овечкин сказал о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький». Артем ответил: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».
Фото: instagram.com/artem.dzyuba/
Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!
Когда-то это вызывало какой-то позитив, смешанный с недоумением, но когда так шутит мужик, у которого яйца давно седые, я не знаю даже что сказать и как это комментировать...