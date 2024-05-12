Дзюба опубликовал фото с Овечкиным: «Пузико и деревяшка вместе»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин фото НХЛ соцсети ахахаха Хоккей

Александр Овечкин встретился с Артемом Дзюбой.

Нападающий «Локомотива» опубликовал фотографию вместе с капитаном «Вашингтона».

Футболист иронично подписал снимок: «Пузико и деревяшка вместе».

Напомним, что в мае 2023 года Овечкин сказал о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький». Артем ответил: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Дзюба vs Овечкин – что за медиаконфликт с забавными уколами («слабенький», «милое пузико»)? Оказывается, все в шутку!

46 комментариев
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Ответ Алексей Рыбаков
А кто из них пузико?
мысли от обратного. кто деревяшка-то понятно ведь 😅
+135
-3
+132
Ну пузико то один из лучших хоккеистов мира, а ты деревяшка Орзул
+38
-12
+26
А кто из них пузико?
+27
-4
+23
Ответ Streetbor
Дзюба же болеет 🤷‍♂️
За Вашингтон похоже
+26
-3
+23
Овечкин- мировая знаменитость и его все знают, а пузо и деревяшка- это Дзюба так себя назвал.
+13
-8
+5
2 будующих дипутата от ЕР. Красавцы!
+6
-3
+3
Ответ optimus primus
её на фото нет, а Дзюба есть)
Справедливо!
+3
0
+3
На одной фото - пузико и деревяшка, а рядом Овечкин :))
+3
0
+3
Мне одно интересно, сколько Дзюбе должно исполниться лет или что с ним должно произойти, чтобы он перешагнул степень умственного развития на уровне ученика 7-8 класса общеобразовательной школы?
Когда-то это вызывало какой-то позитив, смешанный с недоумением, но когда так шутит мужик, у которого яйца давно седые, я не знаю даже что сказать и как это комментировать...
+4
-2
+2
Ответ cmorblr
Ну пузико то один из лучших хоккеистов мира, а ты деревяшка Орзул
ревнуешь к Машке, бывает 😑🤷
+2
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Слава Богу, наконец-то не влепили тег про Спартак.
+1
0
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Главное, хоум видео не выкладывайте.
+2
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Ручка моя, я твой пальчик! (с)
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0
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Пузико и пуссико.
+5
-4
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Посмешили. как может быть лучший российский бомбардир, если он не играет в России.
То есть Криштиану не может быть лучшим португальским бомбардиром, потому что не играет в Португалии? Селянне не лучший финн, потому что играл в США? Посмешили?)) Что?))
+1
0
+1
не удивлюсь если у дзюбы в закромах припрятано видео голландского штурвала с овечкиным
+3
-2
+1
Ответ Diesel36
Мне одно интересно, сколько Дзюбе должно исполниться лет или что с ним должно произойти, чтобы он перешагнул степень умственного развития на уровне ученика 7-8 класса общеобразовательной школы? Когда-то это вызывало какой-то позитив, смешанный с недоумением, но когда так шутит мужик, у которого яйца давно седые, я не знаю даже что сказать и как это комментировать...
видимо что-то экстраординарное, типа кирпича на голову
+1
0
+1
Ответ cmorblr
Ну пузико то один из лучших хоккеистов мира, а ты деревяшка Орзул
Деревяшка один из лучших футбол глистов страны в 21-ом веке, если смотреть стаьиику и титулы. Как-то так.
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Надеюсь,не в Динамо.
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Ответ densdens17
Деревяшка один из лучших футбол глистов страны в 21-ом веке, если смотреть стаьиику и титулы. Как-то так.
Неужели лень прочитать своё сообщение перед отправкой? Вот так и получается экзотический "футбол глистов"))
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Ответ Алексей Рыбаков
А кто из них пузико?
Справа пузико и деревяшка, слева Овечкин
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Ответ Синяя Кровь
2 будующих дипутата от ЕР. Красавцы!
Секретарь Совбеза и министр обороны)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Комментарий скрыт
её на фото нет, а Дзюба есть)
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Мировая звезда и местный звездун.
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Вообще, теперь за такие фото - могут и в пропаганде соответствующей обвинить.
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Через 50 лет внуки Дзюбы будут, рассказывая о деде, говорить, что он играл за сборную во время великого Ови. А внуки Саши не будут знать, как и все остальные, кто это вообще такой
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Эту деревяшку не каждый тренеришка способен выстругать
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Не играл с Оренбургом из-за болезни…
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Дзюба это который лижет и дротирует?
+5
-5
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дзюба примазаться решил
+6
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