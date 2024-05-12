На «Олд Траффорд» протекла крыша из-за сильного ливня после матча «МЮ» с «Арсеналом»
На стадионе «МЮ» протекла крыша.
«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
После матча сильный ливень просочился сквозь крышу «Олд Траффорд», и огромное количество воды попало на трибуны рядом с полем и внутрь стадиона.
Позднее на самом поле образовались большие лужи.
Фото: thesun.co
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