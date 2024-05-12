На «Олд Траффорд» протекла крыша из-за сильного ливня после матча «МЮ» с «Арсеналом»

На стадионе «МЮ» протекла крыша.

« » на своем поле проиграл « » (0:1) в 37-м туре .

После матча сильный ливень просочился сквозь крышу « », и огромное количество воды попало на трибуны рядом с полем и внутрь стадиона.

Позднее на самом поле образовались большие лужи.

Фото: thesun.co