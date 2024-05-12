На «Олд Траффорд» протекла крыша из-за сильного ливня после матча «МЮ» с «Арсеналом»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Арсенал происшествия стадионы Футбол

На стадионе «МЮ» протекла крыша.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ

После матча сильный ливень просочился сквозь крышу «Олд Траффорд», и огромное количество воды попало на трибуны рядом с полем и внутрь стадиона.

Позднее на самом поле образовались большие лужи.

Фото: thesun.co

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48 комментариев
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Напомню, что о проблемах в инфраструктуре клуба, говорил Рон. Его тогда крыли за правду и обличения.
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Самый дорогой клуб мира
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Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что о проблемах в инфраструктуре клуба, говорил Рон. Его тогда крыли за правду и обличения.
Да, один только Рон про это говорил, и абсолютно никто больше, именно так!
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Ответ дриблинг горлуковича
А говорят еще в Воронеже ужасный стадион..
Нет крыши - нечему и протекать
+17
-1
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А говорят еще в Воронеже ужасный стадион..
+15
-3
+12
И у руководства крыша давно течет))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что о проблемах в инфраструктуре клуба, говорил Рон. Его тогда крыли за правду и обличения.
Рон - это который друг Гарри Поттера?
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Скорее всего это бакланы продырявили ее
+4
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+3
Это слёзы фанатов МЮ.
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Слёзы фанатов МЮ..
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Ответ Сергей Иовлев
Самый дорогой клуб мира
Это без крыши
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Пусть лысый х...еплет лезет и гудроном заливает.
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Зато выплаты всяким управляющим и их женам постоянно делают))
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От слез болельщиков..
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ахахаха,как вишенка на торте,прости сэр Алекс мы все про...
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Самый дорогой Клуб в мире говорят….
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Ответ Stadjer
Наглядная иллюстрация годов Глейзеров в руководстве. Очень надеюсь, что Рэтклифф всерьез возьмется за модернизацию.
Рэтклифф такой же бизнесмен, как и глейзеры. Да, возможно будет чуть лучше. Но все и сразу - такого не будет. Это все популистика от него.
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Ответ 7s6vjn2j5s
Рэтклифф такой же бизнесмен, как и глейзеры. Да, возможно будет чуть лучше. Но все и сразу - такого не будет. Это все популистика от него.
Разумеется не «все и сразу»; для начала, он даже мажоритарным владельцем далеко не сразу станет (там ж опция выкупа до 2028 года вроде действует?). Быть бизнесменом - не плохо (даже наоборот); главное - каким образом этот бизнес ведется.
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Ребят, слов нет - одни эмоции. Не душите.
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Почти как в анекдоте про сантехника : да тут всю систему надо менять
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Даже Олд Траффорд расплакался от такого позорного сезона)))
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Знамение явилось владельцам МЮ. "Пора что-то менять", подумали они. И покрасили стены в фисташковый цвет.
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Наверное не из за дождя протекла крыша а из за того что ее никто не ремонтирует...
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Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что о проблемах в инфраструктуре клуба, говорил Рон. Его тогда крыли за правду и обличения.
Комментарий удален модератором
Ответ AR Hongover
Комментарий удален модератором
Кто именно? Ссылку можешь дать?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что о проблемах в инфраструктуре клуба, говорил Рон. Его тогда крыли за правду и обличения.
Наверное если бы его не выгнали, то и крыша бы не протекала? И крыс не было на стадионе, и санузлы были бы в порядке
Уже несколько лет всем известно про проблемы со стадионом, но у тебя об это сообщил Рон
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Ответ RedDevil1909
ахахаха,как вишенка на торте,прости сэр Алекс мы все про...
не все, еще Эванс остался)
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давно там крыша протекает
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Даже кризисная Барса и та стадион реконструирует)
А в МЮ все ждут походу что стадион сам по себе реконструируется
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да тут скоро у всех фанов МЮ крыша протечет
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