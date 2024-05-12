У «МЮ» наибольшее количество пропущенных голов за 53 года и больше всего поражений за 46 лет. Команда может финишировать на рекордно низком месте в АПЛ
«Манчесте Юнайтед» продолжает бить антирекорды.
Команда Эрика тен Хага на своем поле уступила «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» пропустил наибольшее количество голов за 53 года во всех соревнованиях – 82.
Кроме того, у «красных дьяволов» в этом сезоне наибольшее число поражений за 46 лет – 19.
За два тура до конца АПЛ «МЮ» близок к самой низкой позиции в турнирной таблице с момента создания турнира в 1992 году – 7-е место в сезоне-2013/14.
На данный момент манкунианцы занимают 8-е место с 54 очками.
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