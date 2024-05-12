У «МЮ» наибольшее количество пропущенных голов за 53 года и больше всего поражений за 46 лет. Команда может финишировать на рекордно низком месте в АПЛ

«Манчесте Юнайтед» продолжает бить антирекорды.

Команда на своем поле уступила «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

В текущем сезоне « » пропустил наибольшее количество голов за 53 года во всех соревнованиях – 82.

Кроме того, у «красных дьяволов» в этом сезоне наибольшее число поражений за 46 лет – 19.

За два тура до конца «МЮ» близок к самой низкой позиции в турнирной таблице с момента создания турнира в 1992 году – 7-е место в сезоне-2013/14.

На данный момент манкунианцы занимают 8-е место с 54 очками.

Уэйн Руни: «МЮ» стал 7-м при Мойесе, но ни на секунду не было таких плохих ощущений, как сейчас»