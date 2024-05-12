У «МЮ» наибольшее количество пропущенных голов за 53 года и больше всего поражений за 46 лет. Команда может финишировать на рекордно низком месте в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчесте Юнайтед» продолжает бить антирекорды.

Команда Эрика тен Хага на своем поле уступила «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» пропустил наибольшее количество голов за 53 года во всех соревнованиях – 82.

Кроме того, у «красных дьяволов» в этом сезоне наибольшее число поражений за 46 лет – 19.

За два тура до конца АПЛ «МЮ» близок к самой низкой позиции в турнирной таблице с момента создания турнира в 1992 году – 7-е место в сезоне-2013/14.

На данный момент манкунианцы занимают 8-е место с 54 очками.

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11 комментариев
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Это неправда (Эрик Тен Хааг)
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Т.е. они умудрились в этом сезоне за 2 тура до конца проиграть больше, чем когда в лиге было больше 20 клубов? Если я не ошибаюсь, то в 1991 еще было 22 команды, а до этого было пару сезонов с 21 командой
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Тен Хаг скоро и на рекорды Месси с Роналду замахнется
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если тен Хаг останется то в следующем сезоне еще больше рекордов побьем, видит Бог...
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Красивые числа, предлагаю Антони сделать с ними тату
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а мне уже фиолетово, на каком месте финиширует МЮ, я просто досматриваю сезон. Может по окончании сезона, после финала КА и будут какие нибудь изменения, но что-то мне подсказывает, что МЮ останется без еврокубков, так что расслабляемся и молча наблюдаем за происходящим )
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Раз может рекордно финишировать, финиширует!
Тен Хаг: МЮ подвластны любые рекорды!
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коллекция антирекордов
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ЭТХ: эти люди ничего не понимают в статистике
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Тен Хааг: Эта статистика не разбирается в футболе.
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от МЮ осталась одна эмблема и пыльные чашки на чердаке ☹️
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