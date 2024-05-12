«Барса» попросит за Рафинью 70-80 млн евро. Бразилец не хочет уходить (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас деньги Футбол

Рафинья не хочет уходить из «Барселоны».

Окружение бразильца заверило, что игрок намерен до конца отработать контракт с «блауграной», расчитанный до 2027 года, пишет Diario Sport.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы расстаться с Рафиньей, один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

Клуб уже сообщил игроку о своих намерениях, в частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.

Тем не менее решение вингера не изменилось: он по-прежнему видит себя только в «Барсе». Игрок считает, что именно его рыночная стоимость является предметом спекуляций, поскольку в условиях экономической напряженности клуба, продажа бразильца значительно помогла бы вписаться в финансовые рамки Ла Лиги и подписать новых игроков.   

Отмечается, что в случае, если игрок все-таки передумает, то единственное направление, которое он видит для себя – это АПЛ.

Поскольку клуб еще не амортизировал трансфер бразильца в размере 55 миллионов евро, «блауграна» захочет получить за него не менее 70-80 миллионов, чтобы считать гипотетическую операцию выгодной, поскольку до конца амортизации остается еще около 30 миллионов.

В текущем сезоне Рафинья сыграл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

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28 комментариев
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Эта же самая газетенка недавно писала,что уже предложили 100 млн за Рафу. А теперь Барселона попросит 70-80 млн. Продолжаем читать жёлтые газеты
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Ответ falkao2013
Эта же самая газетенка недавно писала,что уже предложили 100 млн за Рафу. А теперь Барселона попросит 70-80 млн. Продолжаем читать жёлтые газеты
Честно говоря очень забавно, что еще есть те, кто верит этой «газете» )))

Сколько раз они вкидывали то что-то про Барселону и, такое ощущение, ничего не сбылось )
+3
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+2
В матчах 1/4 ЛЧ с ПСЖ был одним из лучших на поле
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Ахахах "Диарея Спортс". Ну какие 80 лямов, я не могу представить даже кто сможет такое предложить, просто дичь
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По мне один из нормальных игроков Барсы в этом сезоне .После травы вообще заиграл
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Так топ он или очередной середняк?
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Ответ falkao2013
Эта же самая газетенка недавно писала,что уже предложили 100 млн за Рафу. А теперь Барселона попросит 70-80 млн. Продолжаем читать жёлтые газеты
В АПЛ Хаверца за 70+ млн. покупают, что удивительного в таком ценнике?
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Ответ Аврал
Ооооо..)Откровение?Ну,зайди глянь.)
То что газета каталонская не означает,что ресурс барселонский. Так можно все газеты считать чьими-то ресурсами.
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Ответ falkao2013
С чего это барселонский ресурс?
Ооооо..)Откровение?Ну,зайди глянь.)
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Ответ Аврал
Это Барселонский ресурс,они не могут вредить клубу сплетнями.Где логика?)
С чего это барселонский ресурс?
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Ответ Provocadeur07
В такой команде быть лучшим — не достижение, учитывая результаты Барсы, он и за 30 вряд ли кому-то нужен будет.
Быть лучшим это и не достижение, а факт, который влияет на репутацию игрока и его востребованность, вот и всё
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Получается, по мнению клуба он за время выступления в Барсе еще и в ценнике вырос? чудеса да и только)
Он стабильно один из лучших по гол+пас в команде, почему он не должен был вырасти в цене?
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Ладно, смена поколений, ладно тяжелое финансовое положение, но это уже системно происходит, одни и те же грабли несколько лет. Трансферная политика просто не соответствует возможностям, который год дичь творят. Чем думали, когда подписывали поляка с повышением зп в его то возрасте? Теперь смотреть на это полено. Роке - вообще без комментариев, просто дичь. Взяли пацана, такие бабки отвалили, и сидит маринуется. Ни себе, ни людям.
Френки сватают то в мю, то в баварию, то еще куда-то.
А зачем ему теперь куда-то уходить, сидит на зп и в ус не дует. Сколько уже контракт новый висит, а он ждёт, ждет выходного предложения. Он такие бабки получает, что должен после игры на стройке в Камп Ноу впахивать, вместе со Звездой тик-тока. Тьфу просто. И ведь не факт, что продадут этот финансовый балласт, зато Рафу сразу пытаются спихнуть. Один из немногих бойцов, что за эмблему, за идею - и сразу продать. Ничему не учатся, совсем.
Месси тоже отдельная история. Общая стоимость четырехлетнего контракта, который истекает 30 июня 2021 года, составляет 555,237,619 евро. Таким образом, Месси выплачивали 138 млн за сезон: в эту сумму входят фиксированная зарплата и различные бонусы. Чуть больше 115 млн были выплачены за продление контракта и почти 78 млн в качестве бонуса за лояльность. Это же словами не описать. Да, он творил магию, но он ушел бесплатно, а волшебства только прибавилось, до сих пор платят ему.
Сколько игроков сменилось за это время? Барсу на трансферном рынке тупо доят. Какой последний трансфер выгодный был, особенно с продажей, не свободных агентов? Игроки от нас уходят - прибавляют в цене, в игре. Остальные показывают свой реальный уровень, что тоже много говорит о «профессионализме» менеджмента.
Пример тому Лангле, Умтити, Торрес, Пьянич, Гризманн, Малком, Дембеле в том числе, и огромнейшая куча других.
За них такие бабки отдали, а по факту даже 1/4 не стоили. В сумме, только за этих игроков отдали 460 только от стоимости, без учета бонусов, комиссионных, плюс зарплата. Сколько денег всрали? Для сравнения - при продаже, если не ушли свободными, получили 131 со всех игроков. Самое на*****во было с гризманом, сотку на ровном месте переплатили, продали за 20. Дембеле и коут по +-50 продали, покупали за +110. Самое выгодное из этих юго списка - малком, за 40 купили, за 40 продали. Стоит ли продолжать? Это просто боль. Про медштаб и физподготовку вообще промолчу. Про атмосферу и поведение тоже странно все. Если весь клуб, включая руководство отправить к психологам, психологам самим потом помощь потребуются.
Я люблю этот клуб, но то, как его лихорадит - это просто сущий ад. С такими ошибками вам нужен мешок, а не рычаги.
В общем крик души, и очевидные провалы руководства. Я с клубом до конца, без сомнений. Хорошие времена прошли, тяжелые рождают сильных людей. За все приходится платить, и такова цена ошибок. Все впереди, Més que un club.
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Зная Лапорту впарит Рафинью в Саудовскую Аравию за 70 млн.
но с нюансом: что если он там станет чемпионом и обладателем кубка, то уже Барса будет должна лямов 150)

Рычаг от Лапорты!)
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Почему не 140-150? )) Барселона такая смешная )
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Рычагиньо
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Ноль лишний пририсовали
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ювентисиус ты просто жалок
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В сегодняшней Барсе все главные вопросы решает финансовый отдел
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Игрок неплохой Рафинья, дриблинг есть, в пас хорошо играет, но мало забивает
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