«Барса» попросит за Рафинью 70-80 млн евро. Бразилец не хочет уходить (Diario Sport)

Рафинья не хочет уходить из «Барселоны».

Окружение бразильца заверило, что игрок намерен до конца отработать контракт с «блауграной», расчитанный до 2027 года, пишет Diario Sport.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы расстаться с Рафиньей, один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

Клуб уже сообщил игроку о своих намерениях, в частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.

Тем не менее решение вингера не изменилось: он по-прежнему видит себя только в «Барсе». Игрок считает, что именно его рыночная стоимость является предметом спекуляций, поскольку в условиях экономической напряженности клуба, продажа бразильца значительно помогла бы вписаться в финансовые рамки и подписать новых игроков.

Отмечается, что в случае, если игрок все-таки передумает, то единственное направление, которое он видит для себя – это АПЛ.

Поскольку клуб еще не амортизировал трансфер бразильца в размере 55 миллионов евро, «блауграна» захочет получить за него не менее 70-80 миллионов, чтобы считать гипотетическую операцию выгодной, поскольку до конца амортизации остается еще около 30 миллионов.

В текущем сезоне сыграл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Его статистика представлена здесь.