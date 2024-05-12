«Барса» попросит за Рафинью 70-80 млн евро. Бразилец не хочет уходить (Diario Sport)
Рафинья не хочет уходить из «Барселоны».
Окружение бразильца заверило, что игрок намерен до конца отработать контракт с «блауграной», расчитанный до 2027 года, пишет Diario Sport.
Ранее стало известно, что каталонцы готовы расстаться с Рафиньей, один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.
Клуб уже сообщил игроку о своих намерениях, в частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.
Тем не менее решение вингера не изменилось: он по-прежнему видит себя только в «Барсе». Игрок считает, что именно его рыночная стоимость является предметом спекуляций, поскольку в условиях экономической напряженности клуба, продажа бразильца значительно помогла бы вписаться в финансовые рамки Ла Лиги и подписать новых игроков.
Отмечается, что в случае, если игрок все-таки передумает, то единственное направление, которое он видит для себя – это АПЛ.
Поскольку клуб еще не амортизировал трансфер бразильца в размере 55 миллионов евро, «блауграна» захочет получить за него не менее 70-80 миллионов, чтобы считать гипотетическую операцию выгодной, поскольку до конца амортизации остается еще около 30 миллионов.
В текущем сезоне Рафинья сыграл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Его статистика представлена здесь.
Сколько раз они вкидывали то что-то про Барселону и, такое ощущение, ничего не сбылось )
Френки сватают то в мю, то в баварию, то еще куда-то.
А зачем ему теперь куда-то уходить, сидит на зп и в ус не дует. Сколько уже контракт новый висит, а он ждёт, ждет выходного предложения. Он такие бабки получает, что должен после игры на стройке в Камп Ноу впахивать, вместе со Звездой тик-тока. Тьфу просто. И ведь не факт, что продадут этот финансовый балласт, зато Рафу сразу пытаются спихнуть. Один из немногих бойцов, что за эмблему, за идею - и сразу продать. Ничему не учатся, совсем.
Месси тоже отдельная история. Общая стоимость четырехлетнего контракта, который истекает 30 июня 2021 года, составляет 555,237,619 евро. Таким образом, Месси выплачивали 138 млн за сезон: в эту сумму входят фиксированная зарплата и различные бонусы. Чуть больше 115 млн были выплачены за продление контракта и почти 78 млн в качестве бонуса за лояльность. Это же словами не описать. Да, он творил магию, но он ушел бесплатно, а волшебства только прибавилось, до сих пор платят ему.
Сколько игроков сменилось за это время? Барсу на трансферном рынке тупо доят. Какой последний трансфер выгодный был, особенно с продажей, не свободных агентов? Игроки от нас уходят - прибавляют в цене, в игре. Остальные показывают свой реальный уровень, что тоже много говорит о «профессионализме» менеджмента.
Пример тому Лангле, Умтити, Торрес, Пьянич, Гризманн, Малком, Дембеле в том числе, и огромнейшая куча других.
За них такие бабки отдали, а по факту даже 1/4 не стоили. В сумме, только за этих игроков отдали 460 только от стоимости, без учета бонусов, комиссионных, плюс зарплата. Сколько денег всрали? Для сравнения - при продаже, если не ушли свободными, получили 131 со всех игроков. Самое на*****во было с гризманом, сотку на ровном месте переплатили, продали за 20. Дембеле и коут по +-50 продали, покупали за +110. Самое выгодное из этих юго списка - малком, за 40 купили, за 40 продали. Стоит ли продолжать? Это просто боль. Про медштаб и физподготовку вообще промолчу. Про атмосферу и поведение тоже странно все. Если весь клуб, включая руководство отправить к психологам, психологам самим потом помощь потребуются.
Я люблю этот клуб, но то, как его лихорадит - это просто сущий ад. С такими ошибками вам нужен мешок, а не рычаги.
В общем крик души, и очевидные провалы руководства. Я с клубом до конца, без сомнений. Хорошие времена прошли, тяжелые рождают сильных людей. За все приходится платить, и такова цена ошибок. Все впереди, Més que un club.
но с нюансом: что если он там станет чемпионом и обладателем кубка, то уже Барса будет должна лямов 150)
Рычаг от Лапорты!)