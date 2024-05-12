Симеоне набрал 976 очков в Ла Лиге – больше всех тренеров в истории

Диего Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по набранным очкам.

Сегодня « » под руководством 54-летнего специалиста обыграл «Сельту» (1:0) в 35-м туре.

За время работы в Примере Симеоне набрал 976 очков. Сегодня он опередил (973), установив рекорд.

Также в топ-5 входят (871), (860) и (814).

Следует отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года.