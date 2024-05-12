Симеоне набрал 976 очков в Ла Лиге – больше всех тренеров в истории

Теги Сельта Атлетико Атлетик Бетис Мануэль Пеллегрини Хавьер Ирурета Эрнесто Вальверде Ла Лига Луис Арагонес Диего Симеоне рекорды Футбол

Диего Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по набранным очкам.

Сегодня «Атлетико» под руководством 54-летнего специалиста обыграл «Сельту» (1:0) в 35-м туре.

За время работы в Примере Симеоне набрал 976 очков. Сегодня он опередил Луиса Арагонеса (973), установив рекорд.

Также в топ-5 входят Хавьер Ирурета (871), Эрнесто Вальверде (860) и Мануэль Пеллегрини (814).

Следует отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года.

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25 комментариев
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Эрнесто Вальверде - 860

Это ж какого тренера Барса выставила, при нём 2 Ла Лиги подряд выигрывали без шансов для остальных

И ладно, что вылетали 0:3, 0:4 от Ромы с Ливерпулем, зато в полуфиналах ЛЧ играли, теперь Барсе такое только снится...
+29
-4
+25
Ответ Real Champions
Эрнесто Вальверде - 860 Это ж какого тренера Барса выставила, при нём 2 Ла Лиги подряд выигрывали без шансов для остальных И ладно, что вылетали 0:3, 0:4 от Ромы с Ливерпулем, зато в полуфиналах ЛЧ играли, теперь Барсе такое только снится...
Тогда у Реала были проблемы, а Месси был на пике
+11
-3
+8
Всего-то 24 осталось - юбилей не за горами
+6
-3
+3
Ответ Саша Вжухов
Дайте время Хави, верим
Вполне может и побить рекорд Симеоне, когда за победы будут давать уже 5 очков.
+3
-1
+2
Дайте время Хави, верим
+4
-3
+1
Учитывая, что ему всего 54, ещё лет 10 может порулить и уйти в отрыв
+3
-2
+1
Классный тренер,и ещё помню как классного футболиста , Аргентининец одним словом!
+1
-1
0
сколько там бонусных балов и кэшбэка от Тебаса насыпят?
0
0
0
Ответ Cuccittini Aveiro
Без шансов для РЕАЛА?! Ты чо себе позволяешь, Артем?)
Так посмотри на отрывы в те годы
+1
-1
0
Ответ Real Champions
Так посмотри на отрывы в те годы
Ну ланлан)
+1
-1
0
Ответ Real Champions
А как ты посмотрел предыдущую версию комментария? Я же отредактировал...
а воттак)
+1
-1
0
Ответ Real Champions
Эрнесто Вальверде - 860 Это ж какого тренера Барса выставила, при нём 2 Ла Лиги подряд выигрывали без шансов для остальных И ладно, что вылетали 0:3, 0:4 от Ромы с Ливерпулем, зато в полуфиналах ЛЧ играли, теперь Барсе такое только снится...
Причём не просто выставили отличного тренера Вальверде, но ведь оно его не на Пепа или Клоппа променяли. А на деревенщину Сетьена..
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Ответ Petran_grek
Классный тренер,и ещё помню как классного футболиста , Аргентининец одним словом!
ну он костолом. Дэнни Трехо
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Ответ Анри Карлайл
Толку то? Команда играет в унылое автобусное говно
ну вообще да. и это его стиль. мне не нравится. и состав в последние годы не очень симпатичный
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