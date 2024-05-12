Симеоне набрал 976 очков в Ла Лиге – больше всех тренеров в истории
Диего Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по набранным очкам.
Сегодня «Атлетико» под руководством 54-летнего специалиста обыграл «Сельту» (1:0) в 35-м туре.
За время работы в Примере Симеоне набрал 976 очков. Сегодня он опередил Луиса Арагонеса (973), установив рекорд.
Также в топ-5 входят Хавьер Ирурета (871), Эрнесто Вальверде (860) и Мануэль Пеллегрини (814).
Следует отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года.
Это ж какого тренера Барса выставила, при нём 2 Ла Лиги подряд выигрывали без шансов для остальных
И ладно, что вылетали 0:3, 0:4 от Ромы с Ливерпулем, зато в полуфиналах ЛЧ играли, теперь Барсе такое только снится...