Рой Кин: «Тен Хагу дадут больше времени, надеюсь. В прошлом году было и хорошее. И если они смогут обыграть «Ман Сити» в финале...»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» не увольнять Эрика тен Хага.

«Я надеюсь, что ему дадут больше времени, что летом они смогут перегруппироваться и реструктуризировать клуб, или что-то в этом духе. В клубе есть существенные проблемы, но я надеюсь, что ему дадут шанс все исправить. Потому что в прошлом году были и позитивные вещи, давайте откровенно.

И впереди у «МЮ» финал Кубка Англии. Если они смогут обыграть «Манчестер Сити», хоть это и будет очень, очень тяжело... Перед тен Хагом стоит очень сложная задача, и он под огромным давлением», – сказал бывший хавбек манкунианцев в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я не понимаю Тен Хага продвигает какое-то масонское лобби или он всем занес денег ? Обсер по всем фронтам в финале кубка по халявной сетке прошли, все покупки мимо , все конфликты мимо , какие плюсы?
+7
-2
+5
Рой упорно метит на должность сторожа клубной базы. других объяснений нет.
+3
-1
+2
Соглашусь без Тен Хага будет скучно в Спортсе.
+1
0
+1
В футболе столько глупых и неадекватных отставок тренера, но Тен Хаг кажется не заслуживает никакой поддержки. Его тупые вью добивают и без того его шаткие позиции. Говорил бы после матчей по факту, что мол ему травмы мешают, но играют МЮ как унылое Г. Попробуем изменить ситуацию, наигрывать молодёжку и тд. Относились бы к нему проще, а так он выходит после позора и говорит, что МЮ нормально играл )) кринж
+1
0
+1
Кин с Мерсоном на пару накирялись? Иначе как объяснить этот странный словесный поток про рыцаря Тен Хага, которому только надо перегруппироваться?
+1
0
+1
Ответ Opioman
А до Тен Хана все покупки были 100% попаданием? Сейчас клуб расхлебывает наследие Моуриньо. Когда за бешеные деньги покупались бездарности.
например кто?? Лукаку, Мхитарян?? кто ещё.. забыл
+1
0
+1
Рой засланный
0
0
0
В мартовскую победу над «Ливерпулем» в Кубке тоже не верилось, мерсисайдцы тогда на ходу были, а поди ж ты...
0
0
0
Ничего удивительного в высказывании Роя, если исходить из недавнего ТВ интервью Эрика приятелю Кина:
https://youtu.be/dxTIPJmx9Mk?si=PzzjSiIs087u_Ykm
0
0
0
Ответ Opioman
А до Тен Хана все покупки были 100% попаданием? Сейчас клуб расхлебывает наследие Моуриньо. Когда за бешеные деньги покупались бездарности.
Жозе тут не причём . Это гениальные мувы Глейзеров .
0
0
0
Ответ Иван Иванов
например кто?? Лукаку, Мхитарян?? кто ещё.. забыл
Погба
0
0
0
Ответ Opioman
Погба
Жан-Поля прям Моур за уши тащил в МЮ?? или это у них идея фикс была, в том числе для пира?)) Аааа?))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий