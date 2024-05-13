Рой Кин: «Тен Хагу дадут больше времени, надеюсь. В прошлом году было и хорошее. И если они смогут обыграть «Ман Сити» в финале...»
Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» не увольнять Эрика тен Хага.
«Я надеюсь, что ему дадут больше времени, что летом они смогут перегруппироваться и реструктуризировать клуб, или что-то в этом духе. В клубе есть существенные проблемы, но я надеюсь, что ему дадут шанс все исправить. Потому что в прошлом году были и позитивные вещи, давайте откровенно.
И впереди у «МЮ» финал Кубка Англии. Если они смогут обыграть «Манчестер Сити», хоть это и будет очень, очень тяжело... Перед тен Хагом стоит очень сложная задача, и он под огромным давлением», – сказал бывший хавбек манкунианцев в эфире Sky Sports.
https://youtu.be/dxTIPJmx9Mk?si=PzzjSiIs087u_Ykm