Рой Кин: «Тен Хагу дадут больше времени, надеюсь. В прошлом году было и хорошее. И если они смогут обыграть «Ман Сити» в финале...»

Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» не увольнять Эрика тен Хага.

«Я надеюсь, что ему дадут больше времени, что летом они смогут перегруппироваться и реструктуризировать клуб, или что-то в этом духе. В клубе есть существенные проблемы, но я надеюсь, что ему дадут шанс все исправить. Потому что в прошлом году были и позитивные вещи, давайте откровенно.

И впереди у « » финал Кубка Англии. Если они смогут обыграть « », хоть это и будет очень, очень тяжело... Перед тен стоит очень сложная задача, и он под огромным давлением», – сказал бывший хавбек манкунианцев в эфире Sky Sports.