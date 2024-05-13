Пономарев об Акинфееве: «Ему давно пора уходить, 37 лет, чего себя мучить? Видно, что опаздывает на выходах. Тороп – находка для ЦСКА»
Владимир Пономарев считает, что Игорю Акинфееву пора уходить из ЦСКА.
В 28-м туре Мир РПЛ армейцы на выезде победили «Зенит» (1:0). В воротах ЦСКА играл 20-летний Владислав Тороп.
«Владислав – определенно находка для ЦСКА.
Акинфееву уже давно пора уходить. 37 лет, чего себя мучить? Кондиции все равно не те. Видно, что опаздывает на выходах», – сказал бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев.
В текущем сезоне Тороп сыграл 15 матчей, из которых 5 – на ноль, и пропустил 13 мячей.
Как и другие великие вратари