Пономарев об Акинфееве: «Ему давно пора уходить, 37 лет, чего себя мучить? Видно, что опаздывает на выходах. Тороп – находка для ЦСКА»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Советский спорт Владислав Тороп Футбол

Владимир Пономарев считает, что Игорю Акинфееву пора уходить из ЦСКА.

В 28-м туре Мир РПЛ армейцы на выезде победили «Зенит» (1:0). В воротах ЦСКА играл 20-летний Владислав Тороп.

«Владислав – определенно находка для ЦСКА.

Акинфееву уже давно пора уходить. 37 лет, чего себя мучить? Кондиции все равно не те. Видно, что опаздывает на выходах», – сказал бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев.

В текущем сезоне Тороп сыграл 15 матчей, из которых 5 – на ноль, и пропустил 13 мячей.

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14 комментариев
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Тороп, конечно молодец. И в кубке неплохо играл, но все же пока еще часто ошибается. На выходах то особенно и по боле Игоря. Плюс, Помазун вроде как есть еще. Но Акинфееву, думаю, пока рано прям уходить
+11
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+10
Этот черт постоянно на против Игоря и против ЦСКА БЫЛ
+6
0
+6
Ответ CooL-CooL
Тороп, конечно молодец. И в кубке неплохо играл, но все же пока еще часто ошибается. На выходах то особенно и по боле Игоря. Плюс, Помазун вроде как есть еще. Но Акинфееву, думаю, пока рано прям уходить
Пусть играет до 40-ка !
Как и другие великие вратари
+4
0
+4
Этот дед даст фору Мостовому в части неадекватности
+3
0
+3
Следующий сезон должен быть последним у Игоря. Матч с Зенитом он бы однозначно не вытащил, как Тороп. При всем уважении.
+1
0
+1
Ответ CooL-CooL
Тороп, конечно молодец. И в кубке неплохо играл, но все же пока еще часто ошибается. На выходах то особенно и по боле Игоря. Плюс, Помазун вроде как есть еще. Но Акинфееву, думаю, пока рано прям уходить
На выходах да , пока слабеньком, но надеюсь с практикой в играх пройдет , но в целом я считаю можно уже его первым делать , Акинфеев очень много привозов стал делать
+2
-1
+1
Ответ Benjamin
Этот дед даст фору Мостовому в части неадекватности
Это один из самых лютых экспертов ради которых я сюда и захожу. У меня есть свои фавориты это: Кавазашвили, Понаморев и Радимов. Мостовой хоть и болен Абаскалем, не так интересен как эти товарищи.
+1
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+1
тороп молодец.надо акинфеев по тихоньку заменять.да ошибки небольшие у торопа есть,но это должно уйти со временем.зато с зенитом даже прыгал за мячом,в его возрасте акинфеев так же играл
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Дед то хвалит, то поливает Акинфеева.
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Ответ Эдуард Романов
На выходах да , пока слабеньком, но надеюсь с практикой в играх пройдет , но в целом я считаю можно уже его первым делать , Акинфеев очень много привозов стал делать
Защита кучу привозов сделала в этом сезоне
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Ответ Эдуард Романов
На выходах да , пока слабеньком, но надеюсь с практикой в играх пройдет , но в целом я считаю можно уже его первым делать , Акинфеев очень много привозов стал делать
Эти привозы ошибка защитников Роши, Дивеева...
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Ответ Иван Иванов
да вы что.. это же легенда.. летом МЮ интересоваться будет (по старому обычаю, традиции-с)
Пономаревым?
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