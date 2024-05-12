«Акрон» на 2 очка отстает от «Динамо» Махачкала при игре в запасе, от «Химок» – на 4

«Акрон» по потерянным очкам занимает второе место в Мелбет Первой лиге.

Команда Заура Тедеева сегодня обыграла « » из Махачкалы и приблизилась к нему в таблице.

У « » 56 очков в 31 матче и третья строчка, у идущего вторым «Динамо» 58 баллов после 32 игр, у лидирующих «Химок» – 60.

Клуб из Тольятти имеет возможность выйти на 2-е место в случае победы над «Шинником» в перенесенном матче 24-го тура. Он пройдет 16 мая.