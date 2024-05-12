«Акрон» на 2 очка отстает от «Динамо» Махачкала при игре в запасе, от «Химок» – на 4

Теги Химки Первая лига Акрон Динамо Махачкала Заур Тедеев Футбол

«Акрон» по потерянным очкам занимает второе место в Мелбет Первой лиге.

Команда Заура Тедеева сегодня обыграла «Динамо» из Махачкалы и приблизилась к нему в таблице.

У «Акрона» 56 очков в 31 матче и третья строчка, у идущего вторым «Динамо» 58 баллов после 32 игр, у лидирующих «Химок» – 60.

Клуб из Тольятти имеет возможность выйти на 2-е место в случае победы над «Шинником» в перенесенном матче 24-го тура. Он пройдет 16 мая.

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10 комментариев
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Акрон должен быть в РПЛ, там прекрасные болельщики и аншлаг на матчах гарантирован
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Ответ Александр Кашкаров
У него стадион не уровня рпл
У нас на Самара арене играть будут, не проблема
+7
-2
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Ответ Только Крылья
У нас на Самара арене играть будут, не проблема
А с металлургом что? Там им нет места например?
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Ответ Александр Кашкаров
А с металлургом что? Там им нет места например?
Можно и на метеллурге, если там все для рпл подходит
+2
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Ответ Александр Кашкаров
У него стадион не уровня рпл
Там вроде как уже с Самара-Ареной (под чм строили который) договоренность есть предварительная. Тольятти-Самара, час езды.
Будет такой «волжский Сан-Сиро».
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Ответ Александр Кашкаров
А с металлургом что? Там им нет места например?
Это же fan id устанавливать, тратиться. Проще и дешевле с Самарой-ареной договориться.
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Ответ Давид Agabekyan
Акрон и так не в Тольятти играл, так что вообще непонятно для кого эта команда
Играют где удобнее. Для болельщиков, 20 минут на машине «в другой город»,все равно что из района в район проехать. Так что без болельщиков команда точно не останется. Была информация, что вопрос со своим стадионом будет решаться, если получится закрепиться в вышке. Тогда уже непосредственно в Тольятти будут строить. И это правильный подход. Не строить же стадион, чтоб в пердиве играть
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Ответ олдовый манк
Акрон должен быть в РПЛ, там прекрасные болельщики и аншлаг на матчах гарантирован
У него стадион не уровня рпл
+2
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Ответ ibra207
Там вроде как уже с Самара-Ареной (под чм строили который) договоренность есть предварительная. Тольятти-Самара, час езды. Будет такой «волжский Сан-Сиро».
Акрон и так не в Тольятти играл, так что вообще непонятно для кого эта команда
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