Тренер «Сочи» Морено о 6:1: «Это необычно. Надеюсь, в оставшихся матчах будет справедливое судейство»

Роберт Морено высказался о победе над «Пари НН» .

« » на своем поле разгромил нижегородцев (6:1) в 28-м туре Мир .

– Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удается побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой.

В целом мои ребята справились. По ходу игры пришлось вносить корректировки, несмотря на то что мы выигрывали. В целом я считаю, что мы заслужили победу.

– Единственный шанс остаться в РПЛ – выиграть еще два матча подряд. Это вас мобилизует или тревожит, вносит нервозность?

– Я – футбольный тренер, в футболе давление – это вполне нормально. Наши игроки все понимают, мы должны выиграть оставшиеся матчи. Мы должны быть рады, потому что занимаемся любимой работой.

– Если в оставшихся матчах будет такое судейство, как сегодня, оно вас устроит?

– Единственное, что я прошу от арбитров – чтобы они как можно меньше ошибались, выполняли свою работу хорошо, справедливо судили в обе стороны. Это тяжелая работа, я все прекрасно понимаю.

Мы выполним свою работу. Надеюсь, в оставшихся двух матчах сезона будет справедливое судейство. В таком случае я буду доволен, – сказал главный тренер « ».

«Сочи» с 23 очками идет на последнем 16‑м месте в турнирной таблице. В оставшихся матчах команда сыграет с дома с «Краснодаром» (18 мая) и на выезде с «Рубином» (25 мая).