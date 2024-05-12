Тренер «Сочи» Морено о 6:1: «Это необычно. Надеюсь, в оставшихся матчах будет справедливое судейство»

Теги премьер-лига Россия судьи Пари НН Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено высказался о победе над «Пари НН» .

«Сочи» на своем поле разгромил нижегородцев (6:1) в 28-м туре Мир РПЛ

– Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удается побеждать с таким счетом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой.

В целом мои ребята справились. По ходу игры пришлось вносить корректировки, несмотря на то что мы выигрывали. В целом я считаю, что мы заслужили победу.

Единственный шанс остаться в РПЛ – выиграть еще два матча подряд. Это вас мобилизует или тревожит, вносит нервозность?

– Я – футбольный тренер, в футболе давление – это вполне нормально. Наши игроки все понимают, мы должны выиграть оставшиеся матчи. Мы должны быть рады, потому что занимаемся любимой работой.

Если в оставшихся матчах будет такое судейство, как сегодня, оно вас устроит?

– Единственное, что я прошу от арбитров – чтобы они как можно меньше ошибались, выполняли свою работу хорошо, справедливо судили в обе стороны. Это тяжелая работа, я все прекрасно понимаю.

Мы выполним свою работу. Надеюсь, в оставшихся двух матчах сезона будет справедливое судейство. В таком случае я буду доволен, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» с 23 очками идет на последнем 16‑м месте в турнирной таблице. В оставшихся матчах команда сыграет с дома с «Краснодаром» (18 мая) и на выезде с «Рубином» (25 мая).

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5 комментариев
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Судя по всему тренер действительно грамотный и толковый, даже жаль немного, что следующий сезон ему придётся играть в пердиве.
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Глядя на место Сочи, вспоминается старая шутка про сочинскую "Жемчужину"- Где сейчас находится наш клуб?-Слушай, где еще может находиться жемчужина? На дне конечно!
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Ответ Великий Алонсо
Судя по всему тренер действительно грамотный и толковый, даже жаль немного, что следующий сезон ему придётся играть в пердиве.
Через год вернутся.
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Ответ Великий Алонсо
Судя по всему тренер действительно грамотный и толковый, даже жаль немного, что следующий сезон ему придётся играть в пердиве.
Думаешь, он поедет в лучшую лигу мира?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Глядя на место Сочи, вспоминается старая шутка про сочинскую "Жемчужину"- Где сейчас находится наш клуб?-Слушай, где еще может находиться жемчужина? На дне конечно!
Если бы не отечественные физруки, потопившие Сочи в первой половине сезона, они бы уверенно шли в середине таблицы с такой игрой, которую поставил Морено
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