«Арсенал» не проиграл «Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» в этой АПЛ – 6 побед, 4 ничьих
«Арсенал» не потерпел ни одного поражения в матчах против «Большой шестерки».
Команда Микеля Артеты за 10 матчей против «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в текущем чемпионате Англии одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью.
После 37 матчей «канониры» занимают в таблице первое место, опережая «горожан» на 1 очко. У действующих чемпионов есть игра в запасе.
Так можно говорить и дальше.
За последние 5 лет - 3/5 чемпионами были клубы АПЛ. Факт есть факт, это и показывает уровень.
Да и в целом АПЛ тянет столько сил, что иногда приходится чем-то жертвовать. И Ливерпуль в 2019 не стал чемпионом внутри, и Челси в 2021, но взяли ЛЧ.
Раз в год и палка стреляет. В общем, уровень АПЛ значительно преувеличен.