«Арсенал» не проиграл «Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» в этой АПЛ – 6 побед, 4 ничьих

«Арсенал» не потерпел ни одного поражения в матчах против «Большой шестерки».

Команда Микеля Артеты за 10 матчей против « », « », « », « » и « » в текущем чемпионате Англии одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью.

После 37 матчей «канониры» занимают в таблице первое место, опережая «горожан» на 1 очко. У действующих чемпионов есть игра в запасе.