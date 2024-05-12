«Арсенал» не проиграл «Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» в этой АПЛ – 6 побед, 4 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» не потерпел ни одного поражения в матчах против «Большой шестерки».

Команда Микеля Артеты за 10 матчей против «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в текущем чемпионате Англии одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью.

После 37 матчей «канониры» занимают в таблице первое место, опережая «горожан» на 1 очко. У действующих чемпионов есть игра в запасе.

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30 комментариев
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ни разу не проиграть большой шестёрке, набрать под 90 очков - и все равно не стать чемпионами...Пеп, конечно, вывел АПЛ на совершенно новый уровень
+36
-6
+30
Ответ Amroyan
ни разу не проиграть большой шестёрке, набрать под 90 очков - и все равно не стать чемпионами...Пеп, конечно, вывел АПЛ на совершенно новый уровень
Ливерпуль с 97 очками и 1 поражением за сезон чемпионом не стал) Для апл нормальная ситуация. Шарлатан не контрится.
+24
-3
+21
Впечатляюще конечно Арсенал во главе с Артетой выглядят, единственное пятно это то что не смогли пройти самую слабую Баварию последних 15 лет
+23
-3
+20
Ответ Владимир Владимирович
Впечатляюще конечно Арсенал во главе с Артетой выглядят, единственное пятно это то что не смогли пройти самую слабую Баварию последних 15 лет
Да её как бы и мадридский Реал не сказать чтобы сильно легко прошёл, а это на данный момент лучшая в мире команда.
+18
-2
+16
Ответ igorkruglov
это к слову о супер уровне АПЛ, когда две команды громят всех в одни ворота, но при этом в ЛЧ победы не штампуют
В плане? За последние 5 лет 3 победителя лч из Англии. Нынче будет из Испании наверное. Кроме Реала никто их не штамповал в принципе.
+9
0
+9
Ответ igorkruglov
А за последние 10 лет? статистика уже не настолько в пользу АПЛ, да и текущий сезон показал, что уход АПЛ в отрыв от всех остальных лиг пока откладывается
Так за всю Испанию отдувается мадридский Реал все эти 10 лет, а когда-нибудь у любой топовой команды начинается спад. Кто еще может претендовать на лч от Испании? Никто.
+7
-1
+6
Верим в чудо🤞🏼😖🤞🏼
+6
0
+6
Зато ни разу не обыграл Фулхэм. Причём дома пропустили в большинстве. В итоге это будет стоить титула
+5
-1
+4
Ответ igorkruglov
А за последние 10 лет? статистика уже не настолько в пользу АПЛ, да и текущий сезон показал, что уход АПЛ в отрыв от всех остальных лиг пока откладывается
А за 20?
Так можно говорить и дальше.

За последние 5 лет - 3/5 чемпионами были клубы АПЛ. Факт есть факт, это и показывает уровень.

Да и в целом АПЛ тянет столько сил, что иногда приходится чем-то жертвовать. И Ливерпуль в 2019 не стал чемпионом внутри, и Челси в 2021, но взяли ЛЧ.
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Ливерпуль с 97 очками и 1 поражением за сезон чемпионом не стал) Для апл нормальная ситуация. Шарлатан не контрится.
это к слову о супер уровне АПЛ, когда две команды громят всех в одни ворота, но при этом в ЛЧ победы не штампуют
+3
-1
+2
Очень крутой результат и серьезное достижение. И тем не менее их чемпионство находится не в их руках
+2
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+2
Реальные доминаторы
+2
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+2
Ответ Владимир Владимирович
Впечатляюще конечно Арсенал во главе с Артетой выглядят, единственное пятно это то что не смогли пройти самую слабую Баварию последних 15 лет
Как это расчитывается?)
+2
-1
+1
Ответ Иван Баланар
По простой причине - уровень АПЛ раздут грамотным маркетингом и огромной фанатской базой. По сути они как отлетали от испанцев и тд в Еврокубках, так и отлетают. Факт. Только Сити как-то может конкурировать с Евро командами на равных. Все остальные - смех.
Разве Челси с Ливерпулем не брали лч пару-тройку лет назад в полностью английских финалах?
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Ответ ОттоДракула
Разве Челси с Ливерпулем не брали лч пару-тройку лет назад в полностью английских финалах?
Было дело, а за последние 15 лет сколько команд не из АПЛ брали ЛЧ?
Раз в год и палка стреляет. В общем, уровень АПЛ значительно преувеличен.
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мы . конечно. молодцы. только. в топ 6 в этом сезоне грабля. которой слили 2 матча
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Интересная статистика,надеюсь хватит для чемпионства,но здесь многое в руках МС.
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Два ничья - 4 очка это математика да
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Ответ ОттоДракула
В плане? За последние 5 лет 3 победителя лч из Англии. Нынче будет из Испании наверное. Кроме Реала никто их не штамповал в принципе.
А за последние 10 лет? статистика уже не настолько в пользу АПЛ, да и текущий сезон показал, что уход АПЛ в отрыв от всех остальных лиг пока откладывается
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сумасшедший сезон мы конечно смотрим в АПЛ, где победитель непонятен до последнего тура
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Ответ ОттоДракула
Так за всю Испанию отдувается мадридский Реал все эти 10 лет, а когда-нибудь у любой топовой команды начинается спад. Кто еще может претендовать на лч от Испании? Никто.
Ну Барселона тоже один зацепила, и по словам Хави, у нее светлое будущее, но в этом сезоне за всю Европу отдувается не только Реал, Бавария с Арсеналом, например, показательно разобралась, Аталанта с Ливерпулем, в общем крики английских комментаторов о тотальном преимуществе одной лиги пока преждевременны, хотя тенденция перетекания финансов в одну лигу когда-нибудь, конечно, скажется, грустно для АПЛ, что каждый год борьба за титул максимум между двумя клубами, в этом сезоне Ливерпуль долго оставался третьим, но и то не сдюжил до конца, разрыв в классе между верхом таблицы и низом такой же колоссальный, как и в других лигах, хотя апологеты АПЛ как раз все время твердят про высокий средний уровень команд
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Ответ Mykytka
А за 20? Так можно говорить и дальше. За последние 5 лет - 3/5 чемпионами были клубы АПЛ. Факт есть факт, это и показывает уровень. Да и в целом АПЛ тянет столько сил, что иногда приходится чем-то жертвовать. И Ливерпуль в 2019 не стал чемпионом внутри, и Челси в 2021, но взяли ЛЧ.
Ну давай тогда за этот сезон поговорим, раз тебя утомляют длинные временные интервалы
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Ответ Mykytka
А за 20? Так можно говорить и дальше. За последние 5 лет - 3/5 чемпионами были клубы АПЛ. Факт есть факт, это и показывает уровень. Да и в целом АПЛ тянет столько сил, что иногда приходится чем-то жертвовать. И Ливерпуль в 2019 не стал чемпионом внутри, и Челси в 2021, но взяли ЛЧ.
Не именно АПЛ тянет, а еще внутренние турниры типо Кубка лиги и Кубка Англии, где ни кто не смотрит на график(календарь матчей), переносы для слабаков, так там мыслят)
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