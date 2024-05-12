Мерсон об АПЛ: «Арсенал» закончит вторым. «Сити» феноменален – мы не проявляем к ним должного уважения»
Пол Мерсон не верит в чемпионство «Арсенала» в нынешнем сезоне.
После победы над «МЮ» в 37-м туре АПЛ команда Микеля Артеты поднялась на 1-е место в таблице. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.
«После поражения «Арсенала» от «Астон Виллы» на «Эмирейтс» я сказал, что чемпионская гонка окончена, и эта [победа] не изменила моего мнения.
«Манчестер Сити» просто делает свое дело, находясь под давлением каждую неделю. Это обескураживает.
Я думаю, что мы не проявляем к «Сити» должного уважения, эта команда феноменальна. «Арсенал», вероятно, закончит на втором месте», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Ты просто не можешь признать крутую работу профессионала. Этих бездонных денег было у многих.
ЛЧ - короткий турнир, где в двухматчевом противостоянии может случиться все, что угодно. На длинной дистанции равных Пепу нет.
Опять же об ЛЧ. Не нужно забывать, что Пеп гений не потому, что любит тики-такую. А потому что просто гений.) И обратная сторона его шизы - любовь к экспериментам и мудростям. Когда в финале 2021 с Челси Гвардиола впервые выдвинул схему без опорника, я допускаю, что он ловил кайф с первой до последней минуты, и даже в тот момент, когда Челси поднимал ушастого. Ему важен ход футбольной мысли.
Главная заслуга его жизни - в том, что пионерство тренерской мысли он совместил с кучей трофеев. А то мы просто умилялись бы с лысой реинкарнации Бьелсы.