Мерсон об АПЛ: «Арсенал» закончит вторым. «Сити» феноменален – мы не проявляем к ним должного уважения»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон не верит в чемпионство «Арсенала» в нынешнем сезоне.

После победы над «МЮ» в 37-м туре АПЛ команда Микеля Артеты поднялась на 1-е место в таблице. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.

«После поражения «Арсенала» от «Астон Виллы» на «Эмирейтс» я сказал, что чемпионская гонка окончена, и эта [победа] не изменила моего мнения.

«Манчестер Сити» просто делает свое дело, находясь под давлением каждую неделю. Это обескураживает.

Я думаю, что мы не проявляем к «Сити» должного уважения, эта команда феноменальна. «Арсенал», вероятно, закончит на втором месте», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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23 комментария
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Ответ ak0809
Я просто не понимаю тех, кто критикуют иногда Хосепа. Он взял и превратил лигу, где 97 очков может не чемпионским. Ой как будут скучать по нему после ухода.
Больше всего некоторые не понимают, что Гвардиола соревнуется с своим учеником, с такой же философией и видением футбола - вот это невероятно.
+22
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+22
Я просто не понимаю тех, кто критикуют иногда Хосепа. Он взял и превратил лигу, где 97 очков может не чемпионским. Ой как будут скучать по нему после ухода.
+23
-4
+19
Ответ Carasa
Человеку дали бездонный бюджет и возможность покупать лучших игроков. Его можно похвалить только за то, что он более грамотно этим распорядился, чем МЮ и Челси. В ЛЧ канистра отлетает стабильно, потому что игроки бесхарактерные и паникуют, когда им чапалахов начинают навешивать, потому что плана Б у Пепуна нет. Для хомяков со спортса, видимо норм, а те, кто слышали (бог с ним с Клоппом) про Хаппеля, Рехагеля, Клафа, Ирурету, Купера, О’Лири и Лобановского очевидно, что Пепуна просто раскручивает его безголовая фан-база, так же как, например, Тейлор Свифт.
Вот тебе вопрос, кроме Холанда, кого он подписал из тех кого ты назвал «лучшие»?
Ты просто не можешь признать крутую работу профессионала. Этих бездонных денег было у многих.
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Вероятно, Пол Мерсон решил попробовать свои силы в битве разумов и попробовать повлиять на Сити через прессу. Если они вообще видят подобные высказывания экспертов. В противном случае непонятно, как бывший игрок команды не может хотя бы верить в успех, позволяя такие высказывания как «сити просто делает свою работу, находясь под давлением каждую неделю, это обескураживает». «Не проявляем должного уважения». Проявлять должное уважение это раздвинуть ноги и не бороться, по его мнению? А канониры не делают свою работу каждую неделю? Так что, видимо, это просто попытка расслабить конкурентов, в противном случае это просто отсутствие амбиций от человека, который ни разу АПЛ не выигрывал, зато поставил свою карьеру под угрозу, когда начал пить и употреблять, в чем сам признавался.
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Ответ igorkruglov
Критики пусть даже иногда заслуживает любой тренер, Гвардиола, в первую очередь, по тому что фактически не имеет плана Б, если против его владения команда не рассыпается, он может противопоставить еще большее владение, но на этом все, да в командах со слабыми и средними исполнителями этот план работает в 99.9% , но если тренер научил команду быстро выходить из под прессинга или спокойно под таким прессингом сидеть в низком блоке, то варианты у Сити быстро заканчиваются, начинается унылый ватокат, без моментов или даже с моментами у ворот Сити, поэтому он и выиграл 1 ЛЧ за 8 лет при значительном доминировании в Английской лиге в течение 7 лет, у него нет индивидуальных настроек под большие матчи, а если он пытается их делать, как в финале с Челси, то они, как правило, не срабатывают
Как будто другие ЛЧ каждый год берут 😂
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Ответ igorkruglov
Критики пусть даже иногда заслуживает любой тренер, Гвардиола, в первую очередь, по тому что фактически не имеет плана Б, если против его владения команда не рассыпается, он может противопоставить еще большее владение, но на этом все, да в командах со слабыми и средними исполнителями этот план работает в 99.9% , но если тренер научил команду быстро выходить из под прессинга или спокойно под таким прессингом сидеть в низком блоке, то варианты у Сити быстро заканчиваются, начинается унылый ватокат, без моментов или даже с моментами у ворот Сити, поэтому он и выиграл 1 ЛЧ за 8 лет при значительном доминировании в Английской лиге в течение 7 лет, у него нет индивидуальных настроек под большие матчи, а если он пытается их делать, как в финале с Челси, то они, как правило, не срабатывают
ЛЧ не мерило качества футбола, мастерства тренера и силы команды, от слова совсем.
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В чем недостаток уважения к сити? По моему каждый второй говорит, что это лучшая команда Европы
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Ответ igorkruglov
так же, как и победа на ЧМ не мерило успешности или величия карьеры футболиста, так ведь?
Все верно. Если у футболиста есть только победа на ЧМ, а дальше пустота, то и нет ни какого величия и успешности.
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Ответ Carasa
Какого профессионала лол, окстись. Если ты не видел, как можно без вливания такого бабла побеждать, я выше привел список тренеров. Плюс-минус все кого покупали в цистерну по хотелкам Пепа игроки котировались высоко, он просто смог не испортить их и все, большая заслуга, конечно. Живи дальше в иллюзиях.
Мне тебя жаль)
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Ответ igorkruglov
Ну с самым дорогим составом в мире и если ты тренер-легенда, абсолютно лучший в мире, как, уверен, ты считаешь, можно и почаще, не каждый год , конечно, но хотя бы раза три, можно не подряд
В играх на вылет всегд всегда будет фактор случайности, это не мерило .это больше казино, формула специально и делается такой, чтобы в отдельно взятой игре и условный Карабах мог выиграть у Реал Мадрид, это же финал, из 1 игры. Здесь не проиграли Реал Мадрид но уступили по пенальти, по законам математики и объективных параметров, сделали больше, будь в футболе понятие как в боксе победа по очкам, в случае ничьи, вместо пенальти, то по всем физическим игровым показателям Ман Сити превзошёл реал Мадрид в этом противостоянии. Как можно тренеру вменять в вину дикое невезение? Команда создаёт моменты больше соперников, наносит ударов по воротам больше соперников, исенг умеет играть первым номером, покажите мне круб в мире кто умеет уверено играть первым номером кроме Баварии? Их всего два клуба в мире, остальные так или иначе играют больше от обороны
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Ответ Billy_Shears
Сложно уважать одноразовый проект, от достижений которого ничего не останется после нормального расследования.
Это только спортсовские хомяки уважают, на реддите, например, подавляющее большинство шеймит ситюков.
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Ответ igorkruglov
Критики пусть даже иногда заслуживает любой тренер, Гвардиола, в первую очередь, по тому что фактически не имеет плана Б, если против его владения команда не рассыпается, он может противопоставить еще большее владение, но на этом все, да в командах со слабыми и средними исполнителями этот план работает в 99.9% , но если тренер научил команду быстро выходить из под прессинга или спокойно под таким прессингом сидеть в низком блоке, то варианты у Сити быстро заканчиваются, начинается унылый ватокат, без моментов или даже с моментами у ворот Сити, поэтому он и выиграл 1 ЛЧ за 8 лет при значительном доминировании в Английской лиге в течение 7 лет, у него нет индивидуальных настроек под большие матчи, а если он пытается их делать, как в финале с Челси, то они, как правило, не срабатывают
У какого тренера есть план Б? Можете назвать имя этого гения которая не проигрывает никогда? Когда у Пепа самый низкий процент поражений за всю историю футбола, школьники вроде вас, критикует его. Величие Пепа в этом, его критикует даже тогда, когда он выиграет матчи.
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Ответ igorkruglov
Критики пусть даже иногда заслуживает любой тренер, Гвардиола, в первую очередь, по тому что фактически не имеет плана Б, если против его владения команда не рассыпается, он может противопоставить еще большее владение, но на этом все, да в командах со слабыми и средними исполнителями этот план работает в 99.9% , но если тренер научил команду быстро выходить из под прессинга или спокойно под таким прессингом сидеть в низком блоке, то варианты у Сити быстро заканчиваются, начинается унылый ватокат, без моментов или даже с моментами у ворот Сити, поэтому он и выиграл 1 ЛЧ за 8 лет при значительном доминировании в Английской лиге в течение 7 лет, у него нет индивидуальных настроек под большие матчи, а если он пытается их делать, как в финале с Челси, то они, как правило, не срабатывают
Вы судите с позиций, где футбол реляционный совершеннее футбола позиционного. Но это так же опрометчиво, как после 4:0 не в пользу Реала утверждать, что Анчелотти - на свалке истории. У Пепа есть тактические инструменты, чтобы побеждать единомышленников и вскрывать автобусы. Матчи, где Пеп так или иначе не доминирует над соперником, можно сосчитать по пальцам одной руки.

ЛЧ - короткий турнир, где в двухматчевом противостоянии может случиться все, что угодно. На длинной дистанции равных Пепу нет.
Опять же об ЛЧ. Не нужно забывать, что Пеп гений не потому, что любит тики-такую. А потому что просто гений.) И обратная сторона его шизы - любовь к экспериментам и мудростям. Когда в финале 2021 с Челси Гвардиола впервые выдвинул схему без опорника, я допускаю, что он ловил кайф с первой до последней минуты, и даже в тот момент, когда Челси поднимал ушастого. Ему важен ход футбольной мысли.
Главная заслуга его жизни - в том, что пионерство тренерской мысли он совместил с кучей трофеев. А то мы просто умилялись бы с лысой реинкарнации Бьелсы.
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Ответ igorkruglov
Ну с самым дорогим составом в мире и если ты тренер-легенда, абсолютно лучший в мире, как, уверен, ты считаешь, можно и почаще, не каждый год , конечно, но хотя бы раза три, можно не подряд
У Реала лучшие из лучших, что они каждый год Ла Лигу берут или ЛЧ?
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Ответ Sergey
Все верно. Если у футболиста есть только победа на ЧМ, а дальше пустота, то и нет ни какого величия и успешности.
Комментарий удален пользователем
Ответ Sergey
ЛЧ не мерило качества футбола, мастерства тренера и силы команды, от слова совсем.
так же, как и победа на ЧМ не мерило успешности или величия карьеры футболиста, так ведь?
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Как трудно Пепу в дождььь, Пеп не сможет! Лига 1 команды
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Как им надо проявлять уважение по его мнению? Падать ниц, восхвалять и даже не заикаться о том, что кто-то ещё может претендовать на чемпионство?
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