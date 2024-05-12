Мерсон об АПЛ: «Арсенал» закончит вторым. «Сити» феноменален – мы не проявляем к ним должного уважения»

Пол Мерсон не верит в чемпионство «Арсенала» в нынешнем сезоне.

После победы над « » в 37-м туре команда Микеля Артеты поднялась на 1-е место в таблице. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.

«После поражения «Арсенала» от «Астон Виллы» на «Эмирейтс» я сказал, что чемпионская гонка окончена, и эта [победа] не изменила моего мнения.

« » просто делает свое дело, находясь под давлением каждую неделю. Это обескураживает.

Я думаю, что мы не проявляем к «Сити» должного уважения, эта команда феноменальна. «Арсенал», вероятно, закончит на втором месте», – сказал бывший игрок « » в эфире Sky Sports.