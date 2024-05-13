Де Дзерби – фаворит директора «Баварии» Эберля, несмотря на желание тренера остаться в «Брайтоне». У итальянца разногласия с руководством (Bild)
«Бавария» все еще может назначить Роберто Де Дзерби главным тренером.
Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, назначить итальянца очень хочет спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль. В глазах менеджера это предпочтительный вариант.
«Де Дзерби сказал, что хочет остаться в «Брайтоне», но все не так просто, потому что у него разногласия с боссом. Думаю, «Бавария» уже снова прорабатывает этот вариант», – отметил Фальк.
При этом отмечается, что в переговорах с Ханси Фликом значительного прогресса нет.