Де Дзерби – фаворит директора «Баварии» Эберля, несмотря на желание тренера остаться в «Брайтоне». У итальянца разногласия с руководством (Bild)

«Бавария» все еще может назначить Роберто Де Дзерби главным тренером.

Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, назначить итальянца очень хочет спортивный директор мюнхенцев . В глазах менеджера это предпочтительный вариант.

«Де Дзерби сказал, что хочет остаться в « », но все не так просто, потому что у него разногласия с боссом. Думаю, « » уже снова прорабатывает этот вариант», – отметил Фальк.

При этом отмечается, что в переговорах с значительного прогресса нет.