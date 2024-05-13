Де Дзерби – фаворит директора «Баварии» Эберля, несмотря на желание тренера остаться в «Брайтоне». У итальянца разногласия с руководством (Bild)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Макс Эберль Футбол

«Бавария» все еще может назначить Роберто Де Дзерби главным тренером.

Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, назначить итальянца очень хочет спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль. В глазах менеджера это предпочтительный вариант.

«Де Дзерби сказал, что хочет остаться в «Брайтоне», но все не так просто, потому что у него разногласия с боссом. Думаю, «Бавария» уже снова прорабатывает этот вариант», – отметил Фальк.

При этом отмечается, что в переговорах с Ханси Фликом значительного прогресса нет.

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10 комментариев
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Вот это Салихамиджич с Каном поработали 😂 Легенды менеджмента, что теперь от великого клуба все шарахаются
+18
0
+18
Ответ Салауат Нуралиев
Черчесов
Тренер, а не генерал-полковник.
+8
0
+8
Ответ ОттоДракула
Есть хоть один тренер, который хочет в Баварию?
Черчесов
+3
0
+3
Как же достали уже эти качели
+2
0
+2
Ну вот откуда эта жёлтая, подзаборная Бильд может знать что у Де Дзерби тёрки с боссом? Сама макулатура и новости макулатурные.
+1
0
+1
Они там в "бутылочку" играют, чтобы тренера выбрать?
+1
0
+1
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