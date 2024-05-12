Морган о «большой шестерке» в АПЛ: «МЮ», «Челси» больше не могут входить в список. Нужно пересмотреть классификацию»
Пирс Морган считает, что «МЮ» и «Челси» не входят в «большую шестерку» АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.
В своем твиттере телеведущий прокомментировал статистику «Арсенала» против команд «большой шестерки» АПЛ, куда помимо «канониров» входят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». За 10 матчей у команды Микеля Артеты – 6 побед, 4 ничьих и ни одного поражения.
«Отличная статистика, но я думаю, что нам нужно пересмотреть классификацию «большой шестерки»... D список больше не могут входить «Юнайтед» или «Челси», – написал Пирс Морган.
Морган об «МЮ»: «Все слова Роналду о проблемах клуба оказались верными»
А еще лучше переклассифицировать АПЛ в большую двадцатку
А Арсенал ещё совсем недавно два сезона подряд на 8-ом месте топтался. И сидит без трофеев с 2020 года.
По кол-ву бабла все по прежнему