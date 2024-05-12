Морган о «большой шестерке» в АПЛ: «МЮ», «Челси» больше не могут входить в список. Нужно пересмотреть классификацию»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «МЮ» и «Челси» не входят в «большую шестерку» АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ.

В своем твиттере телеведущий прокомментировал статистику «Арсенала» против команд «большой шестерки» АПЛ, куда помимо «канониров» входят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». За 10 матчей у команды Микеля Артеты – 6 побед, 4 ничьих и ни одного поражения.

«Отличная статистика, но я думаю, что нам нужно пересмотреть классификацию «большой шестерки»... D список больше не могут входить «Юнайтед» или «Челси», – написал Пирс Морган.

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34 комментария
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т.е., когда Арсенал 2 сезона финишировал на 8-х местах, этот персонаж ничего не предлагал пересматривать? может я пропустил что-то?
+26
-2
+24
Какие такие трофеи выиграл арсенал ,в отличие от Челси и юнайтед ,за последние десять лет?!
+23
-5
+18
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кубок Англии, кубок лиги...
Кубок Лиги Арсенал в этом веке не брал.
+11
-1
+10
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кубок Англии, кубок лиги...
Арсенал свой последний трофей взял в 2020 — Кубок Англии. С тех пор Челси взял ЛЧ и сыграл в бесчисленном количестве финалов, а МЮ взял Кубок Лиги при 10хаге.
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+8
Ответ С бодуна
Какие такие трофеи выиграл арсенал ,в отличие от Челси и юнайтед ,за последние десять лет?!
Арсенуль и ЛЧ, в отличие от великих Челси и МЮ не брал ни разу 😃
+7
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+7
Смешной человек, ничего не скажешь. Я так полагаю он топит за Арсенал. А не предлагал ли он исключить Арсенал из топ4 с 2017- 2022 год, когда они не поднимались выше 5ого места или из топ6 с 2019 - 2021, когда команда занимала два сезона подряд 8ое место. Приятно смотреть, когда есть что-то хорошее, и так приятно молчать когда есть что-то не оч хорошее. Ну, а ещё приятнее кого-то поливать, что П. Морган так удачно делает. Вот только земля круглая и чёрную полосу всегда сменяет белая. Оч хочется, что бы такие мерзопакостные болелы оставались последовательны и не бежали прятаться под камешки, когда у их команды не все гладко.
+6
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+6
Щас бы пересматривать не официальную классификацию)
А еще лучше переклассифицировать АПЛ в большую двадцатку
+5
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+4
Ответ Любезный Коссутий
т.е., когда Арсенал 2 сезона финишировал на 8-х местах, этот персонаж ничего не предлагал пересматривать? может я пропустил что-то?
он тогда не был с детства за Арсенал😅
+3
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+3
Ответ С бодуна
Какие такие трофеи выиграл арсенал ,в отличие от Челси и юнайтед ,за последние десять лет?!
Коммунити щит😁
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+3
зато там Арсенал, чей Анбиттен вспоминают. У некоторых воспоминальщиков уже внуки появились с тех пор.
+3
0
+3
лёгкой рукой выписал и обнулил былые достижения. видимо Астон Вилла теперь топ? да?
+2
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+2
Никакой шестерки в принципе нет. На данный момент только тройка и всё: Сити, Арсенал и Ливерпуль.
+4
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Ответ Любезный Коссутий
т.е., когда Арсенал 2 сезона финишировал на 8-х местах, этот персонаж ничего не предлагал пересматривать? может я пропустил что-то?
Да он только позорит Арсенал и хейтит МЮ из-за того, что на привязи у Роналду.
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+1
Ответ Любезный Коссутий
т.е., когда Арсенал 2 сезона финишировал на 8-х местах, этот персонаж ничего не предлагал пересматривать? может я пропустил что-то?
Тогда он был "с детства за Манчестер"))
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Если посмотреть на список победителей АПЛ, то в целом... можно оставить большую голубую лысую единицу.
А Арсенал ещё совсем недавно два сезона подряд на 8-ом месте топтался. И сидит без трофеев с 2020 года.
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МЮ, Челси сейчас кризисные, но они вернутся. Клубы с историей, деньгами и большой фан-базой.
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Ответ Дедушкин самогон
Щас бы пересматривать не официальную классификацию) А еще лучше переклассифицировать АПЛ в большую двадцатку
лучше сразу в Суперлигу.
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И кем он хочет её пополнить?АВ и Сороками?А в следующем году они будут болтаться в низах и бороться за выживание?
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По результатам - да
По кол-ву бабла все по прежнему
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Да ! Сразу пересмотрим список после одного сезона !
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Этого мерзкого типа неплохо было бы отправить на перевоспитание к Черчесову, Мостовому и Юрану. Сдержанности и адекватности может не научат, но лещей надают точно!)
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Ответ Мысли Стетхема
Английская версия Мостового.
этот перлами чеканит и жонглирует?))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Этого мерзкого типа неплохо было бы отправить на перевоспитание к Черчесову, Мостовому и Юрану. Сдержанности и адекватности может не научат, но лещей надают точно!)
губами? эти птухи будут заинтересованы в нём, для продвижения своих "карьер" на острове. с подключением!
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Ответ ОттоДракула
Никакой шестерки в принципе нет. На данный момент только тройка и всё: Сити, Арсенал и Ливерпуль.
И примкнувший к ним Шепилов
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Ответ Роман
МЮ, Челси сейчас кризисные, но они вернутся. Клубы с историей, деньгами и большой фан-базой.
"он улетел, но обещал вернуться!" думаешь руководство само себя выпорет и отойдёт от дел, передав их в руки заслуженным профи??? уверен, что у них есть такая цель?? судя по камланиям и поступкам - нет.
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Английская версия Мостового.
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У ТХ всё в порядке. Пока в топ-17 входит, что уже хорошо. Он главное доволен. А мы фанаты просто смотрим на это всё, улыбаемся и машем
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Морган пьян.. В очередной раз.. После получения конверта от Авейру.. 🤭
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