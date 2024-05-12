Морган о «большой шестерке» в АПЛ: «МЮ», «Челси» больше не могут входить в список. Нужно пересмотреть классификацию»

Пирс Морган считает, что «МЮ» и «Челси» не входят в «большую шестерку» АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре .

В своем твиттере телеведущий прокомментировал статистику « » против команд «большой шестерки» АПЛ, куда помимо «канониров» входят « », « », « », «Челси» и «Тоттенхэм». За 10 матчей у команды Микеля Артеты – 6 побед, 4 ничьих и ни одного поражения.

«Отличная статистика, но я думаю, что нам нужно пересмотреть классификацию «большой шестерки»... D список больше не могут входить «Юнайтед» или «Челси», – написал .

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