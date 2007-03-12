Линделёф: «Думаю, уровень моей игры улучшился за то время, что я провел в «Манчестер Юнайтед»

Виктор Линделёф чувствует, что улучшил свою игру в течение первых восьми месяцев своего выступления в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Шведский защитник перебрался на «Олд Траффорд» из «Бенфики» прошлым летом, и, по его собственному признанию, он потратил много сил и времени, чтобы приспособиться к суровости английского футбола.

«Как игрок, вы всегда хотите играть на поле, и это то, что я делал в последних нескольких матчах. Мне пришлось много времени привыкать к суровому английскому климату и скоростям Премьер-Лиги. Я всегда стараюсь быть собой на поле и пытаться делать то, что, как я думаю, может принести пользу команде.

Я работаю над уровнем своей игры каждый день, пытаясь что-либо улучшить в себе, и я уверен в том, что это приносит мне большую пользу. У нас в команде много хороших игроков, мы общаемся друг с другом, парни делятся опытом, а тренерский штаб помогает мне разобраться в своих ошибках. Безусловно, это невероятный опыт для меня», — сказал Линделёф