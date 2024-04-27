Алаев о чемпионской гонке в РПЛ: «Блестяще. Радуюсь интриге, спасибо Рахимову» 

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Алаев Футбол

Александр Алаев доволен чемпионской гонкой в сезоне Мир РПЛ.

— Как вам золотая гонка?

— Блестяще. Спасибо Рашиду РахимовуРубин» обыграл на днях «Зенит» (2:0) – прим. Sports). На самом деле все считают, что я за кого-то болею или против кого-то болею. В этом случае я должен создать равные условия, чтобы не было конференций по календарю, непонятных переносов. 

Как прежде всего болельщик, я хочу интриги. Я хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге. Конечно, мне хочется, чтобы была интрига, чтобы болельщики следили до последнего тура, чтобы все включили 30-й тур. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, интрига будет жива, – сказал президент РПЛ.

После 25 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 и 6 очков соответственно.

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5 комментариев
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Ох, аккуратнее с высказываниями. Можно и комитет по этике возбудить…
+2
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+2
Да, чемпионат заиграл новыми красками ☺️
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Развивать лигу мы конечно же не будем , острые темы с отравлением обтекаемо обойдём будем радоваться псевдоинтриге, которая пропадёт через пару туров.
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Ответ Илья Малышев
Ох, аккуратнее с высказываниями. Можно и комитет по этике возбудить…
Митрофанов уже взялся за ручку с бумагой
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