Алаев о чемпионской гонке в РПЛ: «Блестяще. Радуюсь интриге, спасибо Рахимову» 

Александр Алаев доволен чемпионской гонкой в сезоне Мир РПЛ.

— Как вам золотая гонка?

— Блестяще. Спасибо Рашиду (« » обыграл на днях « » (2:0) – прим. Sports). На самом деле все считают, что я за кого-то болею или против кого-то болею. В этом случае я должен создать равные условия, чтобы не было конференций по календарю, непонятных переносов.

Как прежде всего болельщик, я хочу интриги. Я хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге. Конечно, мне хочется, чтобы была интрига, чтобы болельщики следили до последнего тура, чтобы все включили 30-й тур. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, интрига будет жива, – сказал президент .

После 25 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая « » и «Динамо» на 1 и 6 очков соответственно.