Егор Титов: «У «Спартака» нет стиля, ужасно выглядят в атаке. С таким футболом бороться за чемпионство не получится»
Егор Титов раскритиковал игру «Спартака» в текущем сезоне.
— Какие у вас сегодня ощущения на душе, глядя на «Спартак»?
— Как обычно, американские горки – нет стабильности.
— В чем их главная проблема?
— Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется.
У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем еще про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча.
Самая большая проблема «Спартака» и российского футбола – позиционная атака. Когда я играл в «Спартаке», у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет «Спартак». А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится, – сказал экс-капитан «Спартака».
После 25 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
Называется «держисраку»
Одни общие фразы, набор шаблонов, которые мы и так слышим с каждого утюга от других экспертов и журналистов.
Критикуя - предлагай. А так, выглядит как пусто-брехство. Ничего нового и конструктивного.
Удел слабых - ныть. Удел сильных - брать ситуацию в свои руки и менять - строить самому!!! Хочешь что-то поменять..., МЕНЯЙ
Не Егору бы про стиль говорить . Топовый футболист , как тренер , специалист и по слухам просто человек не очень