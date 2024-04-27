Егор Титов: «У «Спартака» нет стиля, ужасно выглядят в атаке. С таким футболом бороться за чемпионство не получится»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов раскритиковал игру «Спартака» в текущем сезоне.

— Какие у вас сегодня ощущения на душе, глядя на «Спартак»?

— Как обычно, американские горки – нет стабильности.

— В чем их главная проблема?

— Нестабильность состава: сегодня могут играть одни, на следующую игру появятся пять-семь новых футболистов, а результат не поменяется. 

У «Спартака» нет стиля своего, они ужасно выглядят в атаке. Будем честны, только после подарка Песьякова в игре с «Ростовом» игра красно-белых раскрылась. Если я не ошибаюсь, до этого команда забила два-три мяча в шести-семи матчах. Не забываем еще про ошибки Лещука, благодаря которым Соболев забил два мяча.

Самая большая проблема «Спартака» и российского футбола – позиционная атака. Когда я играл в «Спартаке», у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет «Спартак». А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится, – сказал экс-капитан «Спартака».

После 25 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

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8 комментариев
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Как бы то ни было в этом Титов абсолютно прав, новому тренерскому штабу предстоит много работы, благо не с нуля, материал есть, состав нужно перетрясти только, отобрать и сохранить костяк, обновить не менее половины ....
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Какой стиль, большая часть команды из гастролеров.
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Стиль есть
Называется «держисраку»
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было в этом Титов абсолютно прав, новому тренерскому штабу предстоит много работы, благо не с нуля, материал есть, состав нужно перетрясти только, отобрать и сохранить костяк, обновить не менее половины ....
Он ничего не сказал по существу.
Одни общие фразы, набор шаблонов, которые мы и так слышим с каждого утюга от других экспертов и журналистов.
Критикуя - предлагай. А так, выглядит как пусто-брехство. Ничего нового и конструктивного.
Удел слабых - ныть. Удел сильных - брать ситуацию в свои руки и менять - строить самому!!! Хочешь что-то поменять..., МЕНЯЙ
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Ответ Сварщик в городе
Он ничего не сказал по существу. Одни общие фразы, набор шаблонов, которые мы и так слышим с каждого утюга от других экспертов и журналистов. Критикуя - предлагай. А так, выглядит как пусто-брехство. Ничего нового и конструктивного. Удел слабых - ныть. Удел сильных - брать ситуацию в свои руки и менять - строить самому!!! Хочешь что-то поменять..., МЕНЯЙ
Вы ничего не сказали по существу. Набор общих фраз и лозунгов.
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Ответ Сварщик в городе
Он ничего не сказал по существу. Одни общие фразы, набор шаблонов, которые мы и так слышим с каждого утюга от других экспертов и журналистов. Критикуя - предлагай. А так, выглядит как пусто-брехство. Ничего нового и конструктивного. Удел слабых - ныть. Удел сильных - брать ситуацию в свои руки и менять - строить самому!!! Хочешь что-то поменять..., МЕНЯЙ
Он предложил вместе с Аленичевым стиль в 7 защитников против Ростова )))
Не Егору бы про стиль говорить . Топовый футболист , как тренер , специалист и по слухам просто человек не очень
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