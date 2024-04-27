Концепция РФС о возвращении к отбору ЧМ-2030, победа «Реала», «Спартак» обратился в ЭСК и КДК, «Лестер» вернулся в АПЛ, тен Хаг против СМИ, Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости

1. Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры в 2028 году: «Отбор к ЧМ-2030 – ориентир возвращения России». Исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.

2. Гол Арды Гюлера принес «Реалу» победу над «Сосьедадом» – 1:0. Арсен Захарян вышел на 67-й минуте. «Реал» не проигрывает 18 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих.

3. «Спартак» обратился в ЭСК и КДК после дерби с ЦСКА – из-за руки Чалова, фола Мойзеса на Угальде и желтой Дуарте.

4. «Лестер» вернулся в АПЛ через год после вылета.

5. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (1:3) и горит 0-3 в серии, Овечкин остается без очков в текущем плей-офф, Мирошниченко дебютировал, Шестеркин отразил 28 из 29 бросков и стал 1-й звездой. Все результаты дня – здесь.

6. Winline и BetBoom готовы платить «Зениту» более миллиарда рублей в год. Клуб хочет рекордные 2 млрд, пишет «РБК Спорт».

7. Эрик тен Хаг запретил The Sun, MEN и The Mirror задавать ему вопросы на пресс-конференции из-за «неуважительных» репортажей после игры с «Ковентри».

8. Арне Слот возглавит «Ливерпуль» летом. С «Фейеноордом» договорились, пишет Фабрицио Романо. Ожидается, что «Ливерпуль» заплатит за переход тренера 13-15 млн евро.

9. НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки» в овертайме (2-1 в серии), «Даллас» справился с «Клипперс» (2-1 в серии).

10. Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам. Черевченко возглавил команду.

11. Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой ушел из жизни, однако затем опровергла свои слова и извинилась.

12. Николай Заварухин продлил контракт с «Автомобилистом» до 2026 года.

13. Международная федерация гимнастики (FIG) удалила из правил нового олимпийского цикла пять элементов, названных в честь российских гимнасток.

14. Ведущие пловцы мира могут подать иск к WADA из-за допуска китайцев на Олимпиаду-2020, пишет The Times.

15. 🥈Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал серебряным призером чемпионата Европы.

16. UFC может дисквалифицировать Армана Царукяна за потасовку с фанатом на UFC 300

Цитаты дня.

Корнеев о мате в эфире «Матч ТВ»: «Приношу извинения коллегам, зрителям. Это было недопустимо и недостойно». Он не упомянул «Пари НН» – канал позже вставил клуб

Самир Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Месси и Роналду, если бы относились к делу серьезно»

Широков об отстранении России: «Такое ощущение, что весь чемпионат куда-то выезжал. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет, у остальных 375 игроков какая мотивация? Придумали себе отмазку»

Экс-игрок «Спартака» Малоян о зарплатах в детском футболе: «Нищенские – холостой мужчина не проживет. Тренер должен спокойно работать, а не думать, что завтра поесть»

Ротенберг о результативности в КХЛ: «В НХЛ решили не брать тренеров с оборонительной игрой – это убивает бизнес. Нужно задуматься, как сделать хоккей номером один в России»

Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»

Медведева о ценах в США: «Откатали на льду часов 6, и нам говорят – полторы тысячи долларов. Мы такие: #####»